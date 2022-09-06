學生真的因為要掃廁所不來讀？東海招不滿的真正原因

【文 蕭歆諺】

大學缺額潮來襲，老牌私校東海大學相較去年0缺額，今年缺額數達649人；相較下，另一間中部私校逢甲招生名額更多，卻僅缺額132人。東海「惡名昭彰」的勞作教育成為眾矢之的，師生連署要求廢除，校方則提出4.0版力挽狂瀾。

此舉引發校友強烈反彈。「東海人之所以是東海人，是因為我們有勞作教育這重要的DNA。你把它抽掉，東海還剩下什麼？」一位校友質問。缺額潮迫使大學思考應對策略，但為何在東海，勞作教育成了主要爭論戰場，引發校友和師生們的衝突？

勞作教育重手腦並用，曾吸引對岸來台取經

「東海招生狀況不好，不只我們系，這次全校都嚇到，相較去年沒有缺額，今年卻一次缺了600多個，」東海政治系教授邱師儀，愈說愈急。

他們認為，廢除勞作教育，聆聽與採納當代人的聲音，有機會改善招生狀況，促使東海踏出改革的第一步。「你去看網路輿情，這制度對招生絕對有影響，」邱師儀分析，檢視學生在Dcard上的留言討論，超過9成都贊成廢除勞作教育。

另一位連署人、東海政治系副教授郭應哲補充，今年迎來的新生是108課綱的第一屆，呼應新課綱強調自主學習、跨領域和社會實踐的精神，校方的確需要與學生有更多溝通，在勞作教育上發揮更多想像力，而非墨守成規。

但對校友而言，勞作教育卻是一項讓他們引以為傲，且充滿東海特色的制度。創校校長曾約農曾說，該制度並非著重經濟面向，不是把學生當勞工，而是期許學生能在打掃落葉、清潔廁所等手腦並重的過程中，養成忠實、廉潔與合作等精神，充滿教育意義。目前國內已知還保留勞作教育的大學，包含中興、北商、龍華、高餐、朝陽、明新、慈濟、南臺等校。

全盛時期，東海還辦過多次勞作教育研討會，最多曾吸引60多校參加。卓逸民形容當時遊覽車是「一車一車來」，還吸引中港澳學校派員來台取經。

董事會花錢太保守，師生直指追不上他校

但廢除勞作教育，就能解決缺額，吸引學生就讀嗎？恐怕不盡然，因為東海還有董事會爭議、硬體設備老舊等問題影響招生，加上少子化大勢難違，很難單靠廢除勞作教育就谷底反彈。邱師儀表示，訴求廢除勞作教育更像引子，主要仍希望東海能夠有所警覺，開始著手改革。

一位前私立大學校長分析，東海自1966年基督教聯合董事會決議減資後，新董事會為籌措經費求生存，廣設科系與廣收學生，便逐漸失去原先講求小班制的博雅教育精神。如今的東海一如其他國內大學一樣，師生比偏高，人才培育不像以往那樣精緻。

董事會過去在金錢調度與花用，的確飽受校內師生非議。一位不願具名的教師直指，董事會不太管怎麼賺錢，但是對怎麼花錢卻有很多意見。不願意大刀闊斧投資軟硬體設備，以致相形下輸給鄰近大學。

不只用錢上受非議，2014年底，時任校長湯銘哲因擔任吹哨者，檢舉董事介入校內工程，被董事會解除校長職務。解聘案一路纏訟4年，湯銘哲才在2019年獲判勝訴。事件儘管落幕，但已重創東海聲譽。

攀樹、踏溪，新版勞作教育能救東海？

卓逸民說明，在維持勞作教育精神的前提下，過往勞作制度已經過三次改版。將要在9月上路的4.0版本，以SDGs（永續發展目標）為課程設計核心，大量減少課程時數，從42小時降至18小時，其中實體勞作至多僅有14小時。

新版本會從環境、社會、生活、文化、生態永續，5個面向設計課程，學生除了整潔環境外，也能透過種樹、量樹圍、攀樹、踏查東大溪、清理電扇等活動，更認識校園生態與環境，培養低碳概念。

新版本強調學生自主，讓學生自行填志願登記理想打掃時段與掃區，其中6小時也可以自組課程。至於過往學生最在意的掃地清潔，在新版中，時數除了調降約7成外，校方也提供吹葉機供學生使用，大幅提升打掃效率。掃完搜集的落葉會回收秤重，幫助學生了解減碳成效，數據也會作為未來校方發展大數據的資料庫。

觀察新版勞作教育，邱師儀認可校方提出的新做法，認為降低時數與改變內容，應能讓多數學生買單，也能平息校友怒火。

缺額危機下，東海董事會、行政團隊與全校師生上下一心。校方大刀闊斧推動變革，但能否帶領東海挺過缺額危機，有待明年檢驗。

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