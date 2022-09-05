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不想努力了！「安靜離職」風潮正夯 過來人：我後悔到現在

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖／ingimage
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【文．樂羽嘉】

最近幾週，美國出現爆紅詞彙「安靜離職」（quiet quitting），在網路上帶起風潮。不過早在這個辭彙走紅前就體驗過「安靜離職」的帕西（Charles Passy），並不建議這樣做。

「安靜離職」這個詞彙並不新，也不是指真的辭職，但凸顯了疫情時代職場文化可能已進入新階段。

安靜離職就是只做到最低限度的工作。你做到了主管的要求，就這樣，沒有更多了。進行安靜離職的員工，厭倦了挺身而進、請假會有罪惡感、朝九晚五卻活像是晚八才下班的生活、半夜漏回一封電郵就陷入恐慌。對部分人來說，解決方法就是中離，退出所有工作帶來的額外情緒包袱。

TikTok一位名叫zaidleppelin的用戶，7月25日用一支影片開啟了相關對話。他說：「我最近學到這個叫安靜離職的詞彙，你不是直接離職，但你要放棄人就是應該往上爬、超越現狀的想法。」

根據ResumeBuilder.com今年8月一項對1000名勞工的調查，近4分之1（21%）美國勞動者正在「安靜離職」。調查顯示，有10分之1員工目前付出的努力比6個月前要少。

隨著參與人口增加，安靜離職也發展出更寬廣的定義。TikTok用戶亨莉（Amanda Henry）認為，安靜離職就是對自己工作該有的表現設定界線，然後絕對不超出界限。對有些人來說就是只願意做到最低標準，不願意花多一分力氣，另一些人可能覺得不要筋疲力竭就好，以免付出心理或身體健康代價。

美國專欄作家、記者帕西向來以超時工作自豪，不過大約30年前，他快30歲時，做銷售業務的他決定不要對工作「全力以赴」。那個工作機會是當時公司朋友介紹給他的，他並不確定自己適不適合，而且來回公司通勤時間要近90分鐘。

進公司後，他瞭解到兩件事，第一是這個工作很糟，第二是不用太努力也可以保住這份工作。

所以他吃午餐都花2小時，用各種理由早退。但事後回想，他覺得當時的日子是整個職業生涯中最痛苦的。他認為，工作可以提供意義，在合理的工作時程下，去實現、超越你的天職，不一定是壞事。但把日子都花在如何能廢則廢，只因為工作並不有趣或不爽公司，何不乾脆換個新工作？

心理學家考克絲（Gena Cox）認為，「安靜離職」有其心理代價，可能比過勞更糟糕。處於疏離的狀況，也可能造成筋疲力盡、壓力山大、憂鬱沮喪。若留下來會造成心理傷害，真的離職會更好。

財經網站SuperMoney內容負責人拉薩（Andrew Latham）說：「人生太短，除非別無選擇，不要把生命浪費在你恨的工作上。」

專家也擔心安靜離職會傷害勞工的長期前景。若你在目前的工作沒什麼想表現的，如何向新公司解釋你就是完美選項？

帕西後來換了工作，對目前狀況滿意許多。當業務時他確實有替公司拿下至少一份大約，讓雇主無法說嘴，但他並不開心。可以做好工作卻只隨意帶過，令他痛苦。

知名投資人、美國電視節目主持人凱文‧歐勒利（Kevin O’Leary）也認為，「安靜離職」是個非常糟糕的主意，

歐勒利指出，雇主會重視如饑似渴的員工，這類人會做超出份內的工作，致力替組織、團隊、主管解決問題。他自己就想要雇用一天願意工作25小時、一星期工作8天的人。

歐勒利說：「如果你下午5點就蓋上筆電走人，你無法替我工作。」

另外，歐勒利認為要選擇想要的生活，你必須先有強勁的經濟基礎，替一天的工時設限無法帶來成功，因此就無法享有這種自由，特別是你還在職涯初期的話。

歐勒利解釋：「個人福祉在於工作與生活的平衡，與朝九晚五沒有任何關係。追求個人自由沒有平衡可言，你就是拚盡全力，油門踩到底。」

安靜離職的倡議者當然不同意歐勒利的看法，對他們來說，一週工作40個小時後放開油門，比起一週工作60個小時，有更多時間能陪伴心愛的人、從事喜歡的活動。

參與安靜離職的前教師培金絲（Maggie Perkins）就說，小孩不會一直是三歲跟四歲，比起打成績單，她寧願去外面陪孩子玩水。

歐勒利則主張，安靜離職無法使你拿到最多的分紅，因此你後半輩子就不能享受，人生前期多做一點犧牲是值得的。

《CNN》建議，會擔心安靜離職風潮的雇主，應該先自省，若員工拒絕休假還收到滿坑滿谷的電郵或無止盡漫長的會議、工時，或許該改變的是企業而非員工。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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