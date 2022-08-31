從《與惡》、《做工》拍到BL劇 她靠「精品嗅覺」找到台劇甜蜜點

【文／鄭景雯；圖片／黃明堂攝】

《我們與惡的距離》、《做工的人》的製作公司大慕影藝，9年來只產出2部戲，但「精準」計算下，它們都獲利、回本，讓投資方和觀眾滿意。把看似不討喜的題材變夯劇，大慕創辦人林昱伶出手必中的敏銳嗅覺怎麼練成？

相較於瀚草與合影視打群架，近年台劇討論度最高的《我們與惡的距離》製作團隊──大慕影藝，則採取精品策略。

推手》大慕林昱伶 產量可以少，但必須是精品

大慕影藝創辦人林昱伶原本是藝人經紀，現在成為製作方，每齣戲都像是她帶的「藝人」，先從大結構面思考，確定方向、看準市場；再培養、打造好賣相，最後市場行銷，都必須通盤考慮。

因此，9年來，大慕只產出《與惡》、《做工的人》2部戲，但「精準」計算下，它們都獲利、回本，讓投資方和觀眾都滿意。「我們產量可以少，但必須是精品，」林昱伶定義大慕。

隨機殺人事件受害者與兇手心理，《我們與惡的距離》讓台劇題材更百花齊放。 （公視提供）

林昱伶挑選精品的嗅覺，來自於投資的學習。

從藝人經紀轉製作，大慕成立的第一步，不是開案製作，而是先投資。初期她投了6部作品，包括曾瀚賢的《紅衣小女孩》系列。「人對了很重要，有好的製作和團隊，可以不屈不撓地讓作品變好，」林昱伶分析。

作為投資方，她一邊學習製作、一邊培養對市場的敏銳嗅覺。大慕第4年，林昱伶才決定投入「製作」。她先取得《做工的人》翻拍版權，這個作品從出生到大紅大紫，林昱伶都參與。

只要有共鳴，題材多硬都可以

「這麼悲慘、難過的故事，誰要看？」她記得，當時一位業界大老看了原著小說，認定底層勞工的故事觀眾不會喜歡。但林昱伶想打破既有戲劇框架，「我希望製作的作品能和觀眾產生對話。」

剛創業沒包袱，林昱伶說，頭幾年，她跟創始員工窩在台北市五常街眷村的小閣樓，50年代台式建築特有的洗石子地板、關不起來的變形木窗，簡樸的老房雖不比過往經紀公司有規模的辦公大樓，卻讓她更能看清市場缺少的題材。

大慕影藝攜手導演鄭芬芬開拍《做工的人》電影版，明年搶攻大銀幕。 （大慕影藝提供）

「把內容做好，觀眾自然會循香而來，」林昱伶堅信，即便是底層人物，《做工的人》不以悲傷為主調，強調生活的共感，以喜劇展現小人物的悲苦，在myVideo影音平台點閱超過百萬。

《做工的人》為台灣影視作品開闢出一方新類型的喜劇版圖，並發展成IP，明年電影版將搶攻大銀幕。大慕的成名作《與惡》也證明，「原來硬的題材，觀眾也會喜歡，」公視節目部經理於蓓華認為，《與惡》讓台劇題材更百花齊放。

在小製作找到可回收的甜蜜點

為確保商品能賣出，林昱伶從前期製作就先幫作品定位：每集千萬元以上的大製作，得想辦法把版權賣給國際OTT平台；中小型的作品則和網路平台合製、開發，減緩後期銷售壓力。

林昱伶有感於產業要活絡，不能只壯大自己，必須扶植更多中、小型創作。

去年底聯手凱擘影藝、華研國際音樂合資成立投資公司「大曉創藝」，與文策院以2億元投資額度成立「大慕可可」，目的在孵育創作者，投資影視、舞台劇，透過劇本開發、影視行銷、平台銷售一條龍，協助創作者打造品牌。

《About Youth》為大慕可可首部BL劇。 （大慕可可、bilibili提供）

大慕可可首部投資作品為小製作的BL（Boy's Love，男男戀）劇《About Youth》，賣出網路、電視版權，推估投資已回本獲利。

觀察大慕的經營，《植劇場》總製作人廖健行認為，單集2到300萬的製作，可能才是台劇可回收的甜蜜點。而大慕精準投資、製作高成本精緻劇集，也開闢小成本非主流市場，在產銷不均的危機下，走出一條穩健回收的產製模式。

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