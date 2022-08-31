一斤百萬的冠軍茶金！徐耀良父子教你品嘗 蟬吻過的東方美人香

聯合新聞網／ 天下雜誌

【文／吳雨潔；圖片／王建棟攝】

燥熱空氣逐漸緩和，立秋剛過，正是養身靜心的時節。沏壺茶，甜香入喉，感受自然的療癒，也讓生活舒心安定。比賽茶最高價紀錄保持人，帶你品味東方美人香。

步入茶園旁的產業道路，空氣迎來一陣宜人香氣，原來是圍繞在外那排牛樟樹的自然芳香。

好的牛樟樹，生長土壤需濕潤適中、排水良好且坡度平緩；而東方美人茶樹的環境條件要背風地形、紅土土壤等。

一方好水土，養出眼前一片明媚綠意，令人神清氣爽，忍不住讚嘆：難怪能種出好茶。

蟬咬過的，才是寶

清朗環境，茶葉長得健康豐潤，更重要的是吸引了「小綠葉蟬」到來。小綠葉蟬是影響東方美人茶的成敗關鍵，之所以喝起來甜香，是因為茶樹嫩芽被小綠葉蟬咬過。著涎程度愈高、涎仔氣愈醇，茶葉愈香甜。

此時不是採收季節，但位於苗栗三灣的這處茶園，仍可找到多是初夏芒種前出沒的小綠葉蟬叮咬過的茶葉。仔細看葉背葉脈佈滿紅色細絲，看在茶農眼中，都是寶！

台灣茶冠軍徐耀良之子徐維伸指出，小綠葉蟬咬過的嫩葉，大約48至52天後採收，芳香物質最濃郁。但期間不能遇到雨水，否則將影響甜氣。看天吃飯，好茶得來不易。

回到新竹峨眉的徐耀良茶園。負責人徐耀良種的東方美人，共拿下15次特等獎，並在2005年創下一斤101萬元紀錄，是目前最高價的比賽茶。以今年一斤66萬元的特等茶來說，「茶金」當之無愧。

現場沖泡，拿近一聞，淺琥珀色澤的茶湯，蜜糖甜味撲鼻；順入喉間，獨特的蜂蜜、熟果香氣，層次豐富，令人忘卻剛剛在茶園的曝曬溽熱。此時彷彿散步在盈盈月光下，幽靜爽朗。

高級亮紅茶湯，花蜜香氣

光在徐耀良茶園，東方美人茶就有諸多等級。如何辨別好壞，挑到適合自己的茶？

徐耀良表示，東方美人茶葉有「白青紅黃褐」五種顏色，多色相間的茶葉要色澤亮麗，白毫絨毛要肥大。沖泡開來，紅褐色茶葉閃閃有光。再比對不同等級，以肉眼也可判斷出五色較均勻的好茶葉。

徐維伸想建立分級制度，他設計「品級演色表」，從入水後的茶葉顏色，輕鬆對照等級；最高級的東方美人，色澤乾淨亮紅，依次帶有些微褐色、鏽鐵色、玄青到黑綠。

品茶前先聞香。徐維伸說，東方美人有蜜香、花香、果香。質優的有龍眼花蜜、白甘蔗甜跟梔子花香。各款東方美人的香氣不一，也有木質或玫瑰或青果香，跟麝香葡萄或荔枝或芭樂果乾的甜。香中帶甜，滋味滑潤，入喉後徐徐生津，久泡也不苦澀。

找個假日走訪青翠茶園，親近大自然的純粹。再沏壺茶，細細品味，即使世界再動盪，也要讓心不慌亂。

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