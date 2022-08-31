兩大國防路線之爭 哪一個才能有效嚇阻北京武力犯台？

【整理／張毓思、辜樹仁；圖片／邱劍英攝】

不對稱作戰VS.全階段衝突，哪種戰略，才能把台灣孤島變刺蝟？台灣前參謀總長李喜明與美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福，提出各自的觀點。

前參謀總長李喜明：

以致命中小型武器抵禦，殲滅共軍非目標

我提出的「整體防衛構想」，是以嚇阻敵人為目的，以「不對稱作戰」為手段。

不是要完全放棄戰機、軍艦等傳統戰力，而是運用有限的國防資源，在最短時間內，建立最大嚇阻效果的戰力，（前後兩者）預算大概是四六比。

退役海軍二級上將、台灣前參謀總長李喜明認為，傳統戰力與不對稱戰力預算大概是四六比。天下雜誌/提供

在軍事理論中稱為「拒止式嚇阻」（deterrence by denial），意思是讓敵人知道你來打我，一定失敗。

整體防衛構想其實是個經濟考量，在敵大我小、台灣國防資源又有限的前提下，應該優先建立以大量體積小、成本低、存活性高、機動性高、致命性高的武器為基礎戰力，才能有效嚇阻北京武力犯台。

1996年台海危機時，中國國防預算才台灣2倍多，如今已經是台灣的22倍。光是共機擾台就可以把我們空軍耗光。

開戰第一波，如果解放軍用導彈把台灣機場和雷達全部破壞，國軍花大錢買來的先進戰機就完全無用武之地。

國軍可能搶不了制空權，但可以爭取空中優勢，方式就是「空中拒止」（air denial），以大量可移動的高、中、低空防空飛彈，讓共機不敢在台海和台灣上空耀武揚威，不但相對便宜、不容易被敵軍攻擊，防空效果也不輸戰機。

在地面，成立國土防衛部隊，讓民眾學會使用武器，不是要把大家送到前線、家園變戰場，而是展現全民意志，告訴北京就算解放軍上岸了，也無法有效佔領控制台灣。

海軍方面，部署更多可停靠在大小漁港的小型飛彈快艇和陸地上的移動式反艦飛彈，嚇阻敵艦不敢輕易靠近台灣。

同時重新定義「勝利」，不是徹底殲滅犯台敵軍，而是讓北京清楚知道，解放軍達不成武統目的，影響它的企圖，為台灣爭取和平。

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福：

加強台美軍事合作，須有全階段作戰能力

完全只讓台灣採購抵禦中國軍事入侵時需要的不對稱作戰武器，是沒道理的，如何因應中國灰色地帶作戰與脅迫也很重要。

與台灣打交道有經驗的共和黨專家，比較傾向認為台灣應該有因應「全階段衝突」（all phases of conflicts，指灰色地帶、飛彈攻擊、封鎖、登陸、城鎮作戰等各種戰爭階段）的能力，中國當前基本上是在運用脅迫與壓力戰術。

除了因應灰色地帶作戰的能力，我認為訓練方面可以做得更多，美國可以更積極參與，協助台灣提升後備部隊的專業程度，現在美台之間在訓練與規劃方面的合作還不夠。

美國國防部前印太安全事務助理部長薛瑞福指出，面對灰色地帶作戰，要用更全面的作戰能力。 美國國防部提供

另外，嚇阻不是只能用軍事手段，如何在盟友之間定位自己，加強經濟連結也很重要，所以台灣沒有被納入印太經濟架構，讓我很失望，但至少還有台美雙邊倡議。台灣在印太地區需要強大的經濟伙伴，提高大家對台灣重要性的認知，以及對台灣被武力佔領的風險認知。

同時也要持續展現台灣是個負責任、有建設性的區域與全球成員，例如對烏克蘭難民的支持，這會凸顯台灣與中國的不同。這樣做，不僅美國和日本，連歐洲都會認體認到，台灣與我們共享價值理念與利益。

在1950（韓戰）、1958（八二三砲戰）、1996年（台海飛彈危機），台灣被威脅的時候，美國總是做了一些事情，我們應該對歷史紀錄有信心。很難想像美國不做任何事，這不符合我們的利益。當事情發生時，美國領導人總是會做出一些選擇。

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