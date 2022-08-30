不要亂丟蚵殼！可做拖鞋、醫材、建材 他們把百年垃圾變百億產業

【文 蔡立勳】

被嘉義縣視為百年難題的廢棄牡蠣殼，近兩年在官方、民間通力合作下，可望成為循環經濟的熱門原料，年產值上看百億，連台塑也不錯過這波商機。

社區旁處處是廢棄蚵殼，蚊蠅狂飛

愛吃牡蠣的饕客都知道，嘉義東石出產的「牛奶蚵」赫赫有名。在地民眾柯先生解釋，將東石牡蠣放入水中燉煮，湯頭會呈現乳白色，因而得名。

從養殖到後端清洗，一顆顆比巴掌還小的牡蠣，幾乎撐起東石的經濟命脈。自彰化到高雄等西部沿海縣市，多數都將牡蠣送到東石剝殼、清洗，有在地人開玩笑這是到東石「洗產地」。只是，當貨車將牡蠣肉運往各縣市銷售，牡蠣殼卻留在東石。

《天下》記者走訪東石，至少在社區發現3至4處大型牡蠣殼棄置區，民宅與棄置場的距離，最近不過幾十公尺；在一座座牡蠣殼堆積成的小山，還能見到大型垃圾四散其中，以及伴隨而生的蒼蠅。

廢棄牡蠣殼是嘉義縣的百年難題，打從立委陳明文20年前擔任嘉義縣長時，就曾試圖解決，卻因法規重重卡關而未果。

曾在嘉義縣政府擔任幕僚20年，嘉義縣長翁章梁上任後約一年，有次與環保局局長張根穆搭著舢舨船前往外傘頂洲，路過蚵棚，翁章梁問了張根穆，是否有辦法解決廢棄牡蠣殼的問題，「但是我覺得很難，應該不太可能，」翁章梁在船上嘆了口氣。

蚵農攜手嘉義縣府，「心痛也要做」的轉型

接下任務的張根穆當時也沒想到，廢棄牡蠣殼再利用的產業鏈，如今有年產值百億的潛力。

開始研究問題後，張根穆發現，沿海農漁業用地的土地使用種類，根本未列入牡蠣殼放置，也就是說，西部沿海的海鮮外殼棄置，都處在法規的灰色地帶，並非合法堆放。

要解決廢棄牡蠣殼問題，第一步是暫置用地合法化。嘉義縣政府環保局與農委會商討，讓牡蠣殼以「農業資材暫置」的名目，變更土地用途為特定目的事業用地。從縣府開始接洽蚵農、研究問題，到農委會回文同意變更土地用途，就花了半年。

第二關是讓牡蠣殼暫置場取得營運許可。張根穆說，現行環保法令未規範牡蠣殼的暫置用途，嘉義縣環保局援引「廢棄物清理法」，讓牡蠣殼以「一般廢棄物」名義訂定暫置場的設置要點，經環保署同意，才找上季津申請設置合法的牡蠣殼暫置場。

台糖領頭，30家廠商加入循環經濟行列

正好，台糖過去曾有以牡蠣肉生產保健食品的經驗，2017年成立循環經濟小組，想進一步再利用廢棄牡蠣殼，2019年在台南市永康興建生技材料廠，與嘉義縣府一拍即合。

「台糖最重要的一條路，是找出工業、商業產品用途，」張根穆強調，「循環經濟不只是循環，也要有經濟效益，而且對企業來講，要有經濟規模。」

嘉義縣政府環保局因此以循環經濟角度出發，向環保署提出計劃案，讓廢棄牡蠣殼不受「廢棄物清理法」規定，以一般廢棄物進行工業用途，獲環保署核准，台糖這才打通最後的任督二脈，能交給下游廠商牡蠣殼粉進行加工。

台塑也搭上商機，做的人字拖可跑超馬

連石化業龍頭台塑也搭上這波商機。台塑將台糖生產的牡蠣殼粉二次加工，成為發泡塑膠微粒，再販售給下游廠商，也預計在高雄仁武打造一條產線，專供生產牡蠣殼粉相關原料。

去年10月，台灣超馬好手羅維銘穿著人字拖，在美國紐約5000公里超馬大賽奪得亞軍。這雙由國產品牌「母子鱷魚」研發的拖鞋，便是以台塑生產，加入牡蠣殼粉製成的抗菌複合塑膠材料為原料。

台糖生技材料廠執行長孫鈴明說，台塑也針對牡蠣殼粉進行實驗，證實有抗菌、除臭效果，台塑曾向媒體表示，因牡蠣殼粉具有抗菌效果，團隊正研究如何應用在醫材產品。

牡蠣殼再利用的商機有多大？張根穆以母子鱷魚的拖鞋計算，一雙拖鞋售價500元，平均2雙鞋會用上一公斤牡蠣殼，若一年回收5萬噸殼，年產值可達500億元，「我們比較保守，用現有產品估算。」

在嘉義縣政府、蚵農以及台糖、台塑等大型企業通力合作之下，牡蠣殼從路旁隨意棄置的垃圾，化身循環經濟的熱門原料，但對於東石人來說，最大收穫，或許是再也不用邊騎車，邊用一隻手遮住眼鼻了。

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