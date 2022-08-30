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今年收入近3000萬 28歲前操盤手的3條理財守則

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：@lasimmons_
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【文．樂羽嘉】

席蒙絲（Lauren Simmons）2017年以22歲年齡成為紐約證交所最年輕的全職女操盤手，今年預估收入大約會有100萬美元。她分享3條理財金律，幫助大家提升「財務智商」（FQ）。

現年28歲的她，2年前離開華爾街，成了企業家。2018年她入選《Ebony》雜誌百大影響力人物，也獲政治新聞網站《Politico》選入2018影響力女性榜。她去年賺進65萬美元（約新台幣1892萬元），2022年差不多要賺進100萬美元（約新台幣3021萬元），收益來源包括演講活動、品牌合作、寫書、電影合約還有主持串流節目《Going Public》，有媒體稱她為「華爾街雌狼」。

但這不代表席蒙絲天生就擅長理財。席蒙絲表示，要成為理財高手，你必然先拙於理財。她遵循的三個法則如下：

1.花大筆金額購物前，先等等

席蒙絲購買任何超過100美元的東西前，一定先等候3到6個月。

席蒙絲說：「我必須確認自己是衝動購物，還是真的非買不可。」

這給她足夠的時間去審視，沒有這樣東西到底能不能活下去。等幾個月後，若你還是很想要這樣東西，就去買吧。

2.別怕看戶頭

席蒙絲表示，不能害怕去看戶頭數字。

若能不帶恐懼地查看帳戶餘額，每週她都會感覺很棒，滿足於目前的財務狀況，並繼續累積財富。

席蒙絲注意到，一般人通常都很怕看戶頭。親眼見證你到底多會花錢，可能會造成焦慮，特別是你心知肚明上週末去加州玩的時候花得有點瘋，或是剛買了一台新電視。

但席蒙絲指出，你對自己愈坦誠，就愈不會對你的購物內容、花錢方式有恐懼情緒，只要養成習慣多檢查自己的花錢習慣，就能做得更好。

3.如有必要，重新調整投資

席蒙絲定期檢查她的投資，按照需要調整投資組合，確保有對齊目標。

席蒙絲說：「你今天投資某個標的，不代表就得持續不變一年、兩年，因為你的人生會發生變化。」

即便你不去處理投資，還是有其他預算相關的事情值得重新調整。比如你訂閱了哪些服務，是真的每一個都非訂不可嗎？自動扣款很容易遺忘，但你最好常常檢視這些花費。

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※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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