圖解美中台戰力比較：2027終須一戰？「沒人在預告戰爭的啦！」

【文 辜樹仁】

一場軍演，把共軍威脅搬上全球雷達，而台灣變成前線。習近平在這場中國國防軍隊改革後的首次「火力展現」，透露出什麼危險訊息？五角大廈沒人認為2027無法避戰，關鍵在台灣如何提升「不對稱戰力」。

台海危機升溫

中國改革開放後最大規模軍改，犯台能力提升

台海危機升溫，已成為台灣生存最大的陰影。中共軍演未歇，總統蔡英文迄今沒有發表談話。8月17日，總統府副秘書長黃重諺接受訪問時才解釋，其實國軍從頭到尾都有嚴密的監控，但對外都沒有講，就是認為如果此時挑釁或者對外說什麼，中國可能還會有其他動作。

台灣社會儘管表面平靜，但「真的要打仗了嗎？」「我該做什麼？」「我想知道哪裡有防空洞？」這些話題，不時出現在台灣日常生活的聊天中，相關書籍開始熱賣。

這場習近平軍改後規模最大的軍演，透露出什麼？台灣要如何防衛自己？此次軍演最大的影響，就是讓2027、2035、 2049年，解放軍可能犯台的三個時間點，躍上檯面。「沒有人會預告何時要發生戰爭的啦！」一位國安前高層也強調。

2027年這個時間點，最早來自美軍前印太司令部司令戴維森（Philip Davidson）去年3月的國會證詞。他直言，台灣很明顯就是中共的企圖之一，接下來6年威脅顯而易見。

為何是2027？鑽研解放軍的淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授林穎佑認為，習近平2015年推動改革開放後最大規模的解放軍組織改革，至少要十年磨合和訓練，新戰力才會到位，2027年就是那個時間點。

2027終須一戰？

共軍力上升、美軍力下降，但能力不等於意圖

解放軍目前有為數高達360艘各式艦艇的海軍艦隊，已經超過美軍的300艘。美國印太司令部司令艾奎利諾（John Aquilino）3月在美國國會聽證會上表示，估計到2030年，解放軍軍艦數量將達到450艘到460艘。

他透露，中共已經建立把美軍擋在這個區域之外的部份能力，「尤其是超音速武器，會對關島（第二島鏈美軍大本營），甚至美國本土帶來威脅。」

→圖解美中台在西太平洋軍力比較

另一個美方不願明說的原因是，美軍正在進行反恐戰爭結束後全球軍力重新部署、武器裝備汰舊換新，未來5到7年，正是美軍戰力最青黃不接的時刻，令人擔心北京可能趁虛而入。

川普時期的國防部印太安全事務助理部長薛瑞福坦言，美軍過去忙於中東和反恐，川普政府才開始把注意力全面轉移到印太地區、嚇阻中國擴張，需要時間調整兵力部署。美國海軍8月中公布的最新計劃，光明年就將汰除至少26艘水面艦艇和潛艦，佔目前艦隊數量約9%。偏偏在這個關鍵時刻，新艦艇在造艦過程中問題層出不窮。

國家政策研究基金會副研究員揭仲分析，美軍在西太平洋的戰力將於2025到2027年之間，出現暫時性下降，又遇到中共將舉行21大權力交接期。

「共軍戰力上升、美軍戰力下降，加上難以預測的政治因素，所以美方高度擔憂2027年，」揭仲解釋。

林穎佑認為，從解放軍的角度看，戰力完備的時間點應該是2035年。屆時，軍事改革後，第一批接受現代化軍事教育的解放軍軍官會晉升到校級軍官，解放軍將有一整批接受過現代化軍事教育的人才，擔任各部隊的指揮官，戰力將得到大幅提升。

至於2049年，就是習近平要求解放軍建成世界一流軍隊的那年，也是中華人民共和國建國100年，要實現「中華民族偉大復興」的一年。但屆時，中國局勢會變得如何，實在難以預測。

然而，不論是否終須一戰，受威脅最大的台灣，必須面對共軍日益強大的現實。面對軍演之後的新局勢，台灣國防政策也面臨關鍵轉折，才有機會維持台灣的安全。

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