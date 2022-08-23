皮蛇纏身「痛到想自殺」！新冠確診後帶狀疱疹風險增21% 該怎麼辦？

【文 林以璿】

近期研究指出，新冠康復之後出現帶狀疱疹的風險增加21%，醫師更指出因為呼吸道受損，其他傳染性疾病也可能趁機入侵。面對一波未平一波又起的傳染疾病，「疫苗」可能是你最好的健康投資。

新冠肺炎的疫情已逐漸受到控制，但對於人體健康的長期影響，恐怕才正要開始。例如俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹罹患率，就是受到新冠病毒的的影響，在近年來悄悄升溫。

在台北市診所開業的醫師林應然就觀察到，「同業跟我自己的門診都可以發現，這兩年的帶狀疱疹病人增加很多，而且發作起來都很嚴重，很多上了年紀的人痛到沒辦法正常生活。」

疫情期間大家注重健康，很多疾病的發生都在降低，帶狀疱疹卻是反其道而行。事實上，已經有研究證實，帶狀疱疹的發生與感染新冠病毒之間存有關聯。

根據今年5月美國感染症醫學會期刊（Infectious Diseases Society of America, IDSA）上發表的研究，分析了2020年3月至2021年2月間近200萬名美國病患資料後發現，曾罹患新冠肺炎的50歲以上病患，在確診的6個月後，相對未染疫者的控制組，帶狀疱疹發病的風險高出15%；若曾於感染新冠肺炎期間入院治療者，風險更是比未染疫者高出21%。

發作「痛到想自殺」！32.2%台灣人存在風險

「帶狀疱疹的主要原因，是水痘病毒再活化，」台大醫院小兒感染科醫師李秉穎指出，帶狀疱疹是由同樣會引發水痘的「水痘帶狀疱疹病毒（varicella-zoster virus, VZV）」所引發。這種病毒在初次感染後，就會潛伏在人體內，當年齡增長或是免疫系統能力下降，病毒就會被再次活化。

想要從源頭避免帶狀疱疹，就需要先預防水痘。儘管台灣於2004年開始推行兒童公費水痘疫苗，但根據疾病管制局統計，仍有32.2%的台灣人曾被水痘病毒感染。

潛伏的病毒就會伺機活化，沿著神經分布、蔓延發病，最終在表層皮膚呈現出水泡的樣子，且伴隨著劇烈疼痛。

「帶狀疱疹最嚴重的併發症，是疱疹後的神經痛，嚴重起來甚至不能好好睡覺，有的人會痛到想要自殺，」李秉穎形容，病毒若跑到其他神經，還會引發失明、失聰甚至失禁等併發症。

年紀會造成免疫力下降，本來就是帶狀疱疹的危險因素；這次的研究更證實感染新冠也會提高感染帶狀疱疹風險。

因此林口長庚兒童感染科醫師陳志榮建議，「特別是50歲以後，不僅發生風險提高，也更容易留下長期疼痛的後遺症。所以50歲以上而且得過水痘的人，應該要打帶狀疱疹疫苗。」

新冠確診後，小心其他呼吸道傳染疾病！

台灣鼻科醫學會理事長葉德輝指出，新冠肺炎患者最直接的影響是鼻腔、上呼吸道等部位，病毒造成的黏膜受損、肺部纖維化，都可能讓身體在面對流感病毒、肺炎鏈球菌時出現破綻。

各國也陸續針對感染新冠後驟增的傳染病問題做研究，「但因為新冠是新的傳染病，跟這些疾病關係的研究還沒有很完整，」林口長庚兒童感染科醫師黃玉成表示，「可以肯定的是，健康的身體和好的免疫力，更能夠對抗潛在的傳染病。」

降低感染風險，建議定期接種疫苗

台灣感染症醫學會名譽理事長黃立民提醒，康復者更應該對其他的呼吸道傳染疾病提高警覺，像是百日咳、肺炎鏈球菌等相關疫苗，都應該按照建議接種。

「像是百日咳疫苗其實大概10年就會失效，但許多人只知道有兒童疫苗，卻不知道成人也有建議接種的疫苗，需要定期檢視是否缺漏。」黃立民說。

針對其他未知的疾病風險，黃玉成建議，可按照疾管署的成人疫苗建議接種時程表，並根據自己的感染風險完成接種。

「這些被列入建議的疫苗都行之有年，即便不能100%避免疾病，也能降低重症風險。」

「新冠肺炎不會是最後一個大型傳染病，我們能做的最好準備就是讓自己健康，」林應然表示，「我都告訴我的病人，打疫苗是最好的健康投資。」

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