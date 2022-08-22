股市有救了？美股選前開始加溫 台灣也要選舉會跟漲嗎？

【文 嚴珮華】

美股兩個月內大彈近兩成，道瓊指數16日站上年線！牛市來了嗎？全球股市將翻空為多？專家提醒，後勢漲跌要看2盤「政策牛肉」。

行情總在絕望中產生！

就在全球最大經濟體——美國第二季物價上漲率步步攀向新高，投資人信心盡失之際，美股卻開始反彈。進入第三季，從費城半導體指數、納斯達克科技指數、標普500道瓊指數，在美公布7月份物價年增率由9.1％滑落至8.5％時，美股演出大漲慶祝行情，道瓊指數甚至一度輕躍年線。

華爾街分析師正熱議，目前只是熊市按下的暫停鍵，或者反彈可持續至第四季，成為最長的連漲勢頭？

美國期中選舉前，道瓊都會漲

答案竟然與11月8日美國期中選舉有關。

「道瓊指數期中選舉前兩個月100％上漲，標普500、費半指數及納斯達克指數上漲機率也有67％，」台新投顧副總經理黃文清，根據近10年的三次美國期中選舉做出統計結果，儘管今年的經濟情勢複雜，但美股此波的確有機會繼續彈升到第四季。

一旦美股續彈，將可望帶動全球股市走向，更對與美股連動密切的台股有利。台灣今年與美國同步在11月進行期中選舉，儘管台股近10年期中選舉上漲機率只有三成，但黃文清認為，台股此次漲勢落後，具有補漲的潛力。

至於哪些類股會漲？則與政策牛肉有關。

費半指數是民主黨勝敗的紅綠燈？

台新金控首席經濟學家李鎮宇認為，美國期中選舉前影響最大的兩個法案——再生能源法案以及晶片法案，被視為民主黨的政策牛肉。因此，再生能源類股與晶片類股的費半指數，成為美股後勢漲跌的指標。

「這兩個類股漲，不代表執政的民主黨期中選舉會獲勝；但如果跌，就表示民主黨一定落敗，」李鎮宇從過去美國選舉與美股的反映經驗分析，股市就是這麼敏感又準確。

另項指標是美元。美元指數一度攀升到108至109，如今回落至105左右。強勢美元不利股市，若能重回100大闗，有利熱錢向股市回流。

若美股持續上漲，可望帶動甫站上季線的台股。事實上，由於國安基金已進場護盤，今年台股的低點13928點將難以再跌破。台股目前已從低點反彈約1500點，目前挑戰15616點的壓力帶。

V型反轉變牛市？機會不大

如果美股反彈至第四季，會進一步V轉，直接迎向牛市嗎？

康和證券投資總監廖繼弘直言，機會並不大。他解釋，以技術面股市由空翻多條件，除了指數站上年線外，代表多空分野的年線必須反轉向上，但目前依然下彎。

「美股長線能否轉多的關鍵在今年第四季！」廖繼弘看著線型圖說。美股要能強勢反彈，必須消化賣壓。但美股這兩個月都是低量反彈，如果量仍不出，壓賣難解，即使站上年線仍有拉回整理壓力。

黃文清也認同，目前全球股市上演的反彈，就是跌深反彈的第一波。要等基本面調整完成，包括通膨率下降、產業庫存去化完畢，才能迎來真正的景氣多頭行情。

李鎮宇也認為，升息對經濟的副作用將出現，明年第一季產業淡季時，股市仍將面臨拉回整理。

股市會不會大跌？看油價

全球經濟衰退的烏雲仍未散去。摩根士丹利首席經濟學家卡本特（Seth Carpenter）認為，今年第二季美國經濟已陷入「技術性衰退」；歐洲受天然氣輸送限制，加劇經濟衰退隱憂。

目前全球升息已開始令經濟回落，但整體影響尚未全數顯現。即使避免了全球衰退，也很難看到經濟活動回到新冠疫情前的趨勢。

富國銀行經濟學家更預計，美國經濟將在2023年前陷入衰退。

油價是經濟前景的實質指標。受中國經濟疲弱影響，日前油價單日狂挫5％，目前在每桶85~95美元區間。

「油價在80~100美元波動屬於正常波動，但若跌至60美元，則等於亮起經濟景氣衰退的紅燈，」李鎮宇認為，一旦出現這個價位，就是實質性經濟衰退的訊號，股市將再下跌。

而多數經濟學家認為，這次美國經濟衰退將「相對輕微」，不會如2008年金融海嘯那次慘烈。

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