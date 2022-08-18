「我可能要退訂特斯拉」管委會不給裝充電樁 電動車車主最大煩惱有解了？

【文 劉光瑩】

全台電動車有4成是在過去一年掛牌，台電還推出社區充電優惠方案，電費大降6成，然而在社區裝充電樁仍困難重重，解方為何？從國際趨勢來看，電動車普及關鍵，其實並不在你家社區。

竹科工程師Tim，半年前訂了一輛特斯拉，原本滿心期待的他，卻可能很快會忍痛退訂。住在新莊新社區的他，近期在管委會開會時屢次提案，希望在社區地下停車場裝設充電樁，但管理委員不願意處理，連討論都懶，「他們根本裝作沒看到，」Tim無奈地說。

因為太座不想每隔幾天就得特地出門充電，Tim已經做好退訂的心理準備。

全球車輛電動化趨勢加速中。國際能源組織IEA統計，全球電動車數量過去3年間翻了3倍，達到660萬輛。去年全球銷售的每11輛新車中，就有1輛是電動車（指BEV，不含油電混合車），在歐洲的比例更達到每5輛銷售的新車，就有1輛電動車。

全台僅一半車主家有充電樁

台灣電動車起步較晚，但近兩年成長驚人。目前全台掛牌電動汽車約2.4萬輛，其中有近萬輛是在去年內掛牌。

電動車急遽成長，充電煩惱也跟著升高。在美國電動車發源地加州，電動車車主八成居住於獨立房屋，裝充電樁並不難。但在地狹人稠的台灣就不同了。根據充電解決方案團隊宅電的非正式統計，台灣電動車車主僅約一半有在家裡裝設充電樁。

尤其在人口稠密的雙北市，如果想在社區大樓停車位裝充電樁，不是車主能夠決定的。

困難在哪？家在台北中山區的李先生，就對社區管委會忿忿不平。「我準備了充分提案，跟大家說電動車是未來趨勢，也會有助於提高未來的房價，」沒想到在管委會上，有委員指出充電樁會動用公用電源、怕引起跳電，甚至怕電動車在停車場裡爆炸，都是反對原因，甚至針鋒相對、不歡而散。

於是有人開始尋求法律途徑解決。在立委提案下，內政部去年底宣布將推動公寓大廈管理條例修正案，未來只要能提出相關單位的安全證明，社區管委會將不得拒絕安裝電動車充電裝置。

北市某社區配線，管委會買單

然而，卻也有些社區不僅從善如流，甚至還可說舉雙手贊成。走進台北市松山區健康路的國美新美館社區，一塵不染的停車場，完全看不出已經超過10年。

在地下停車場，目前已有3個車位裝設充電樁，此外，社區管委會所設置的公共線槽，沿著天花板整齊裝設，讓所有充電線路都可以藏在線槽裡，避免視覺紊亂。

社區從提案建充電樁到啟用，花了約2年。擔任社區經理的齊家物業處長王文昭說，要不是有6個月花在等北市府補助審核，還可以更快。

社區第一個買電動車的住戶鄭凱文說，現在社區雖然只有6輛電動車，但變化將很快到來。「10年內，可能有一半都會改用電動車，」他說。

分布於不同樓層的公共線槽，總花費超過70萬元。這筆不算小的數目，管委會不僅同意了，還爽快買單。

這個社區是民生社區最華麗的豪宅之一。不只每坪最高成交價達120萬，住戶也頗有來頭，王心凌、林心如與周渝民，都曾居住在此屋簷下。一戶總價上億元，100多戶分攤充電樁基礎建設，一戶平均只要出6000多元，堪稱小菜一碟。

社區充電樁普及率，跟房價有關？

電動車需求真的增加很快嗎？住在內湖AIT附近新社區的電動車車主周志彥，停車場的充電樁已接近完工。

他受訪時提到，社區住了130多戶，去年調查時，還只有30戶想裝充電樁，現在至少超過50戶都想買電動車。

儘管未來可在家充電，周志彥還是認為公共快充不可或缺。同時擁有燃油車跟電動車的他，在台北市開電動車，但到南部還是會開燃油車，原因就是目前高速公路沿線快充站很少，只有湖口與清水等4處服務區有快充。

交通部指出，全台15處服務區的快充站最晚將在2025年建置完成。「要解決電動車里程焦慮，公共快充站還是最關鍵，」周志彥認為。

回到社區充電樁議題，成功與否很大程度取決於社區的房價，以及管委會成員對電動車接受程度。「我好幾個買電動車的朋友，提案好幾年都沒結果，最後只好自己進管委會當幹部，終於通過提案了，」 Tim 說。

為了這支充電樁，讓更多年輕族群主動投入參與社區公共事務，也是美事一樁。

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