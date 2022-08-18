鬼頭刀減產8成、洋蔥銷售額砍半 台灣農村危機未來10年關鍵轉型

【文／蔡立勳；圖片／天下資料】

氣候變遷和疫病，導致恆春洋蔥質量下降、銷售額砍半，同樣困境也發生在各地，許多農林漁牧產品面臨減產，加上缺工、原物料成本上漲，讓問題更嚴峻。不再看天吃飯的青農世代，怎麼搶救台灣農村危機？

每到春季前往恆春，可見一輛輛發財車停駐路邊，一旁招牌寫著斗大的「洋蔥」二字。

恆春一帶是台灣最著名的洋蔥產地，因落山風強勁，養分鎖在地下球莖，當地洋蔥香甜、耐儲存且含水量低，冷藏後不易消水，仍能維持飽滿球體。

但恆春向來引以為傲的洋蔥產業，正逐漸消失。

受氣候變遷影響，恆春冬雨頻率增加，每當洋蔥春季成熟前，總會迎來大雨，使得炭疽病、細菌性軟腐病等病害益發頻仍，一顆洋蔥得病，整區都遭殃。

感染炭疽病的洋蔥，表皮像炭火烤過，呈現不規則焦黑區塊。

受氣候變遷影響，使洋蔥更容易得到炭疽病、細菌性軟腐病等，導致整區作物遭殃。 （邱劍英攝）

農林漁牧業，都遭殃減產

近5年來，洋蔥田面積從500公頃減為320公頃，單位面積產量與品質都下降。「差很多，今年收不到10萬袋，」恆春地區洋蔥主要收購商之一、大和蔬果生產合作社負責人謝永仁說，這個數量只有6年前的四分之一。

車城地區農會供銷部主任陳釗福算了算，恆春洋蔥以往年銷售額約1.2億，去年近乎砍半。缺工、原物料成本上漲讓問題更嚴重，現在聘用臨時工協助農事，「要找10個只來2、3個，效率也只有以前的一半，」加上種子、肥料全漲，7年來，1分地的種植成本增加1萬元。

為了挽救洋蔥產業，農民與農試所鳳山熱帶園藝試驗分所合作，推廣在洋蔥收成後種植水稻，期望透過水旱輪作，降低土壤病菌密度，並定期監控土壤品質。

事實上，恆春面臨多重因素的困境，正在台灣各地農林漁牧業發生。與其坐困愁城，愈來愈多青農試圖導入科技，解決問題。

擁抱新科技，撐起下世代農業

「農業科技就是不斷跟大自然做挑戰，」農委會科技處處長王仕賢強調，不僅氣候變遷影響農業，烏俄戰爭也示警全球，國際局勢導致各國糧食安全產生連鎖反應，農業透過科技來穩定產量供需，就很重要。

屏東大和蔬果生產合作社負責人謝永仁，返家接手洋蔥事業多年，沒想到近年深受氣候變遷影響，他開始在田間架設監測儀器，希望改善洋蔥疾病，拯救產量。 （邱劍英攝）

好比今年農曆年發生蛋荒，民眾有錢也買不到蛋。在台南學甲，和洋生技總經理呂政達開發新穎冷凍技術，克服以往雞蛋難以冷凍的問題，缺蛋時可望派上用場。

除了新技術開發，因應各項疫病研究新品種的育種速度，也因「分子標記」技術提升不少。「以往育種像在買彩券，現在可以很精準做育種，」王仕賢比喻，一般雜交育種要8、9年才能完成，現行方式只需耗時一半。

但更急迫的問題，還有少子化、農村勞動力老化。

台灣大學生農學院院長盧虎生指出，2050至2060年，台灣人口預計減少300至500萬，屆時將空出更多可利用土地。

「我們的孩子有沒有能力有效經營更大面積，運用環境親和、數位化的新科技，更有效率的生產，是未來十年（糧食生產）的關鍵，」盧虎生直言。

他以水稻為例，南部是將來面臨熱浪的高風險區域，若能種植新品種，約略調整耕種季節，以降低氣候風險；同時結合節水灌溉、精準施肥，提升效率，推出品牌，就是一套好的模式。

在嘉義鹿草，御正食品總經理黃勝裕接班後，在雞舍導入科技，處處都是感應器。如今他只要透過手機，在國外也能一人照養五萬隻雞的生活。

國境之南屏東，峰漁公司創辦人郭建伸，將傳統養殖金目鱸的流程標準化、養殖環境模組化，讓想加入養殖漁業的年輕人能快速上手。他也與水產試驗所合作，技轉多項技術，憑藉穩定的國外訂單，已是全台前三大金目鱸養殖業者。

對新技術抱持開放心態，積極與外部合作，在傳統中創新，正是這群青農的最大共同點之一。

他們更追求共好。如黃勝裕期望改變白肉雞削價競爭的惡性循環，號召同輩加入友善飼養，提高肉品價值。

當農漁牧業正因氣候變遷、國際局勢，以及國內少子化、缺工與勞動力老化等因素交錯影響，仍有一群人默默奮鬥，他們要撐起台灣下個世代的新農業。

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