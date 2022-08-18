去年每人平均分紅80萬！台灣最南董事長 2招變身最會賺高球廠

【文／楊孟軒；圖片／謝佩穎攝】

全球第三大高爾夫球頭廠大田精密，毛利率是代工四雄之冠。把球頭當藝術品在做，就連擊球、揮桿聲音都要講究。近年更研發自動化製程，讓日美客戶都不可置信。

屏東內埔工業區，全球第三大高爾夫球頭代工廠大田精密的總部，宛如一座美術館。入口矗立一座朱銘雕刻作品，展示廳掛著十幾幅新意象派畫家陳錦芳的畫作，而大田製造的高爾夫球頭（即桿頭）、自行車，也毫無違和地和藝術品陳列在一塊。

「我要培養同仁的美感，要求每件產品要像藝術品般精緻，」大田董事長李孔文得意地說。

疫情帶動戶外運動風潮，刺激高爾夫球具需求大增，大田去年訂單暴增一倍、營收78.8億也創下歷史新高。

最南董事長，出手救倒閉公司

對李孔文而言，大田今日的成績與榮景，得來不易。看不出已72歲的李孔文，老家在鵝鑾鼻，是全台出身最南端的上市櫃公司董事長。他另外一個身分是拆船大王潘孝銳的女婿、晶華董事長潘思亮的姊夫。

1995年，大田母公司大宇精密火災倒閉，當時經營建築公司的李孔文，受友人之託接手大田。財務出身的他馬上著手體質改造，先靠交情和7家銀行談妥分期還款；並與副董事長林忠謙飛到日本拜訪普利司通、Honma，鞏固客戶關係；還引進ISO認證，創業界先例。

5年不到，大田從倒閉危機蛻變成一間上櫃公司，連Nike進軍高爾夫球具市場，也透過普利司通轉介找上大田。Nike代言人老虎伍茲的簽名球頭，至今仍在大田展示廳櫃內閃耀。

（謝佩穎攝）

只是，隨著高爾夫球市場萎縮，2016年Nike宣布結束高爾夫球桿品牌，「受傷很大，但老天對我們很好，更大的客戶立刻找上門，」李孔文指的，正是新興高階品牌PXG。

由美國億萬富翁帕森斯（Bob Parsons）創立的PXG，走高價精品路線，目前是大田最大客戶。這不只改善大田毛利結構，也確立大田轉往代工高階產品的策略。

紳士的擊球聲，綁住大客戶

攤開高爾夫「代工四雄」復盛、明安、大田和鉅明的財報，大田營收規模排第三，但毛利率高居第一，達31.6%，不但比第二名的復盛高出8個百分點，而且在往高階產品挪移的這6年來，毛利率整整提升一倍有餘。

PXG球具價格幾乎是平價品牌的兩倍，為服務這樣的高階產品客戶，大田的營運策略也隨之改變。「簡單的、量大的單我們幾乎不接。因為你會做，別人也會，而且更便宜，」李孔文分析。

（謝佩穎攝）

能綁住大品牌，研發能力相當關鍵。李孔文定位大田是「服務型製造業」，團隊開發一套與客戶共用的軟體，雙方對球頭雛型的設計與發想，能夠即時溝通與修正，縮短研發時程。

大田也常與研究單位合作，實驗新技術。鞋類暨運動休閒科技研發中心健康促進組組長陳秋結觀察，大田特別注重使用者體驗，連球頭和球撞擊的聲音也講究，因為高爾夫是紳士運動，擊球聲響不能太過高亢，大田不斷修正打擊面的形狀、厚薄度與材料，將聲音調整到低頻而厚實。

最近，大田才將一款具有台日專利的碳纖複合材質球頭，獨家提供給普利司通上市銷售。

令人驚訝的是，學財務的李孔文是研發團隊的核心人物。他拿起一疊專利文件，上頭發明人寫著他的名字。

他指著一顆有尾翼的球頭，「你看多漂亮，這是我想的，因為我常出國坐飛機，看到飛機有尾翼，覺得球頭應該也能用。」另一顆球頭上開了兩個洞，揮桿時能降低風阻，「你去打球在一旁空揮時，那個聲音會讓人家嚇一跳，」他得意地形容。

大田保持競爭力關鍵，還有近年在製造端的革新。

位在江西贛州的工廠是大田的主力生產基地，高爾夫球頭屬於勞力密集產業，共多達兩百道工序，隨著人力成本上揚，十年前大田就開始逐步導入自動化設備。

自動化研磨，日美客戶驚訝

李孔文帶團隊花了三年時間，以自行設計軟體加上德國機器，才打造出合適的設備。目前在浸漿、研磨等製程導入自動化。

自動研磨尤其重要，因為訓練一名研磨工人上手要花一到兩年，相當耗成本。但以機器取代人力後，每顆球頭研磨出來的精準度，可以控制在0.01毫米以內。

面對少量多樣、結構愈來愈複雜的產品設計，大田的40多條自動化研磨產線，成為巨大競爭優勢，吸引不少新客戶上門。

大田也發展自行車代工及自有品牌，碳纖維車架輕到只有600公克。 （謝佩穎攝）

「這是我們的機密。日本和美國客戶想看，我讓他們在外面透過小窗口觀察，他們還問我裡面真的沒人嗎？」李孔文生動地描述。

同樣每月40萬到50萬支球頭產能，自動化之前工廠需要7000人力，如今剩不到3000人。而廢品率也從過去超過10%，降到現在2至3%。

李孔文出身貧苦，對員工福利不手軟。在中國，大田免費提供員工三餐與住宿，因此人員穩定、離職率低，他認為這有助於產品良率提升，「人員熟不熟練差很多，製程這麼長，任何不小心，球頭可能就報廢不能用。」

在台灣，他則提供獎學金、購車和油錢補助，「我們雖然在小地方，但員工每天都開開心心上班，」去年更大方拿出1億3000萬獎金，分給160多名員工。

對這個藏身屏東的隱形冠軍而言，老闆的慷慨、員工的忠誠，更是難以取代的核心競爭力。

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