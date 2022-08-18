從「躺著都有人餵」的龍頭跌落 晶圓女王敲醒宏捷科攻進SpaceX

【文／鍾張涵；圖片／黃明堂攝】

宏捷科創立初期靠著單一大客戶，穩坐龍頭，卻遭穩懋後來居上。董事長自嘲理工宅，對於策略佈局總瞻前顧後，直到中美晶成為最大股東，才讓產能重新追上，準備打入SpaceX。

宏捷科技行銷業務部經理薛文翔從沒想過，有朝一日，自己能跟著董事長祁幼銘，受邀至馬斯克的美國太空探索技術公司（SpaceX）加州總部商談。

那是2017年12月，公司意外接獲SpaceX郵件，詢問宏捷科是否有能力量產砷化鎵pHEMT（高電子移動率電晶體）製程的低雜訊放大器（LNA）？

薛文翔詫異地向祁幼銘報告，只見素日冷靜的祁幼銘大喜過望，興奮找出文獻和YouTube，邊放影片邊向同仁分享，SpaceX計劃以一箭多星方式發射60顆衛星，為「星鏈」（Starlink）揭開序幕，並描述LNA如何應用於低軌衛星，進行訊號發射與接收。

三個月後，祁幼銘、薛文翔飛往加州，和SpaceX設計工程師開會，面對面研討衛星LNA技術、星鏈衛星的設計及良率要求，以及宏捷科的製程能力。

（黃明堂攝）

那天，祁幼銘和薛文翔一同參觀火箭組裝工廠，站在獵鷹九號火箭前，笑逐顏開。「這個全球最有野心的衛星製造商，有機會成為我們的客戶！」薛文翔心想，「我們終於開發出不同領域的客戶了！」

磨了四年，在引入中美晶資金、擴大產能後，宏捷科去年通過認證，預計明年加入星鏈第二代產品供應鏈。

世界第二大砷化鎵晶圓代工廠

形冠軍，致力於砷化鎵晶圓代工，營收不到50億，但市佔達24%、已居世界第二大，擁有美國思佳訊（Skyworks Solutions）、中國紫光展銳、唯捷創芯、台灣立積等客戶。

龍頭穩懋董事長陳進財曾做過一個生動比喻：穩懋跟台積電的差別就是代工材料，台積的矽主要用途包括運算、儲存，做出如CPU和DRAM等產品，就像人類的大腦，有記憶、能思考、可運算。

化合物半導體，用的則是化學元素週期表裡第三族和第五族元素，適用於傳輸，如微波通訊、光通訊，「就像人體的神經線，當腦袋裡有訊息要傳達，得靠神經，」陳進財說。

穩懋和宏捷科兩家台廠，合計佔全球砷化鎵晶圓代工九成以上產能，宏捷科採取固守隱形冠軍地位的策略，用心耕耘一塊市場，生產一種產品並倚重單一客戶，直到被後起之秀穩懋超車。

思佳訊御用，躺著都有人餵飯

宏捷科深耕，與祁幼銘個人特質有關。

祁幼銘是砷化鎵專家。美國賓州大學電機碩士畢業後，進入美國航太公司休斯的砷化鎵部門歷練十年。日後跳槽至美國半導體大廠洛克威爾（美國最大通訊電子半導體廠科勝訊前身，後與另一公司合併，更名思佳訊），協助量產砷化鎵晶片。

1980至90年代，美國I DM（整合元件製造）公司都與晶圓代工廠合作，祁幼銘看台積做得風生水起，又見手機產業每年有上億支的市場動能，正是砷化鎵市場的機會，心中隱約浮現創業夢。

1998年，交大學弟、嘉誠創投董事長黃鋕銘主動上門，兩人看好手機射頻元件及砷化鎵晶圓代工，一起創立宏捷科。

化合物半導體是國防、通訊、衛星、電動車元件關鍵材料，近年中國廠商不惜挖角、竊密、降價搶單，只為趕上台廠技術與市佔。 （黃明堂攝）

祁幼銘創業後，老東家人脈也給予支持，思佳訊就把代工業務交給宏捷科，從此宏捷科過著「躺著都有人餵飯吃」的好日子，穩居市場龍頭。

「我們很幸運，但也錯失機會，沒有找別的客戶！」祁幼銘和總經理黃國鈞嘆道。

比他晚一年創業的穩懋，在陳進財加入後，展現求生存的狼性，不放過任何可能的客戶，把中國華為、瑞典愛立信、芬蘭諾基亞，乃至於蘋果射頻晶片供應商安華高（今博通）一一收入囊中，8年就超車宏捷科，成為世界第一大。

在公司任職十多年的薛文翔回憶，公司長年專注服務老客戶，老闆跟業務習慣「不用找客戶、客戶自己來」，堅持保守穩健的經營路線。

2014年起中國LED大廠三安光電大舉搶進化合物半導體業，2017年更宣布將分5年砸下約1500億台幣，興建砷化鎵晶圓代工廠，並狂挖台廠人才，讓宏捷科如坐針氈。

2016年，砷化鎵市場出現逆風，紅色威脅加上全球經濟成長放緩、手機景氣衰退，宏捷科營收較前一年腰斬、獲利剩三分之一。祁幼銘發現，「思佳訊以前會給我們訂單，但景氣一差，就抽單自己做。」

最大客戶的無情作為，讓祁幼銘警惕，更加保守審慎，直到「晶圓女王」徐秀蘭出現。祁幼銘也坦言，若不是徐秀蘭，他不會勇敢擴廠、跨足其他領域。

理工宅班底，引入晶圓女王

2018年左右，環球晶董事長（後兼中美晶集團董事長）徐秀蘭發現，包括美國德儀（TI）在內的不少大客戶，陸續提出氮化鎵晶圓需求。她深入研究後發現，化合物半導體是國防、通訊、5G萬物聯網與電動車不可或缺的元件，重要性宛如科技戰略物資。

矽晶圓代工商業模式已臻成熟，但「化合物半導體晶圓代工卻很難找，」徐秀蘭認為環球晶必須佈局化合物晶圓。若能擁有自己的晶圓代工，就像打通任督二脈，可從晶圓到代工「整條路打通」，讓設計公司更勇於投產，集團擴大規模。

徐秀蘭找上宏捷科，她直接叩問：穩懋產能是你們3倍大，為何如此保守不擴廠？

祁幼銘自知對財務、管理、佈局策略沒有太大想法，「我就是做技術的，會想（擔心）很多。」

因此當徐秀蘭遞橄欖枝，祁幼銘為宏捷科注入活血，引進中美晶入股22.53%（今年又增至27.14%）成為宏捷科第一大股東。

該次引資，宏捷科進帳近35億資金，有了擴廠本錢。祁幼銘笑道，以前用自己的錢，支出就保守，如今（中美晶的）錢進來，比較敢放手投資。

雖然業界看好氮化鎵更能因應高溫、高功率、高壓、高頻，可滿足未來國防通訊和電動車等市場需求，但宏捷科過去裹足不前的原因就是成本。

跨足氮化鎵，迎衛星車用商機

黃國鈞解釋，當時氮化鎵以4吋廠生產最符合成本效益，公司產線都是6吋，若要在既有產線生產6吋氮化鎵晶圓，光採購GaN Epi（氮化鎵磊晶）就是天價，對成本是極大負荷。

加入中美晶集團，環球晶可提供磊晶，為宏捷科帶來資源和成本優勢。

（黃明堂攝）

2020年宏捷科宣布擴建6吋廠，預計到2025年，產能最大可達每月4萬片，與穩懋比肩。有了產能規模，未來隨著氮化鎵需求崛起，還可依市場需求，彈性量產砷化鎵與氮化鎵產線。

去年宏捷科營收47.16億元創歷史新猷，今年因手機產業遭遇逆風，上半年營收年減45.9%。

但黃國鈞說，儘管遭遇景氣週期，化合物半導體的基本盤就是手機、Wi-Fi，未來還有低軌衛星、車用、3D感測應用。

在產能逐漸趕上穩懋之外，宏捷科還有兩項競爭優勢：技術、客戶。

化合物半導體優劣展現在化學元素週期表的參數設定、化學材料組合與比例、磊晶厚度等條件的總和。就像主廚的食譜祕笈，因應不同產品，又有不同祕笈。

宏捷科在中高階市場遠遠領先中國同業，祁幼銘直言，「中國對手還抄襲不到精髓。」

客戶信賴是另一大優勢。全球通訊領域五大廠思佳訊、高通、博通、科沃（Qorvo）、村田（Murata）佔全球近九成市佔。祁幼銘說，「這些大廠對品質及智慧財產非常要求，不可能找三安合作。」

從躺著就能吃飽的守成轉向進取，面對變局，宏捷科做出引進大股東的選擇，積極擴廠，為即將來臨的戰場做準備，既穩固地位，也有機會如徐秀蘭所期待，在半導體代工的利基市場，逐步拉近與穩懋的距離，甩開身後追兵。

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