缺工潮鬆動科系界線 台積買單大學不分系「職場新物種」

【文 蕭歆諺】

在重視學歷的台灣，學校與科系名稱往往是畢業生就業與升學的利器，是業主與教授面試新人時的重要參考指標。但不分系的畢業生正在顛覆大眾的刻板印象。大學招生委員會聯合會所設立的網站「ColleGO！」顯示，目前全台共有18個一般不分系。

自成功大學率先開放大一到大四不分系後，陽明交大與中山等校陸續加入，今年更一口氣迎來中正、東華、台東3所大學。成大作為最早開辦大一到大四不分系的學校，如今已累積四屆共計百餘位畢業生。

觀察不分系畢業生的出路，前不分系學程主任王育民指出，六成多仍是選擇繼續升學，與成大整體概況差不多；剩下約三成就業，畢業生並未集中特定領域，應徵的職位多和在學時製作的專題相關。

實力取代科系，台積也買單

因為現今畢業生在求職時，科系不再是專業的保證。「以前劃分科系切得很細，現在界線慢慢被打開。」104資訊科技社會企業處副總經理王榮春分析，有愈來愈多企業徵才時，會在科系限制欄位開放更多學群與科系，選擇「不限」的企業也逐漸增加。

今年才自不分系畢業，目前正在台積實習的涂祐瑄指出，台積的主管一開始對不分系的確有很多疑問。但經過說明後多半覺得有趣，認可學生選課能有這麼大的自由度是很棒的學制。她也發現，台積電徵才多半較注重碩士學位和軟實力，不會太在意學生的科系出身。

不只台積，王榮春觀察，少子化影響下，大學畢業生逐年減少，為收到足夠多的人才，企業選擇放寬科系限制，先把人招進來後進行教育訓練，學生原先念什麼科系不再是唯一考量。

當實力取代科系成為更重要的指標，學生能否以解決問題為目標，提出跨領域的解方與成果，成為企業選才的關鍵。

根據104人力銀行的統計，學生若能多跨足數學電算、工程和語文人文任一領域，第一份工作的平均薪水，會比只有單一領域的畢業生多5千到1萬元不等。

獨立作戰力，成企業搶手人才

去年自成大不分系畢業，目前在美商負責數據分析工作的楊雅筑表示，她求職時多選擇採購類工作。面試時，多數企業一開始都對不分系有好奇與疑問，經過解釋多能快速理解學制。

楊雅筑所任職的美商，徵才條件原本設下碩士畢業的學歷限制，她卻被破格錄取，她分析可能原因有三個，一是企業認為，不分系因為科系背景不明顯，沒有包袱，有機會學得更快；二是她有豐富的商業競賽經驗，有機會展現自己的實作能力；三則是因為在校時製作專題所展現的能力。

楊雅筑的專題主要研究校內印尼生的就讀動機與修業狀況。從訪談、設計問卷，到最後跑統計分析結果，都是她一手包辦，獨立完成，最後更以全英文報告呈現，讓人見識她的外語能力。

專題指導老師、不分系助理教授邱士峰觀察，楊雅筑在做專題的過程中，表現出快速掌握重點與擬定計畫的能力，在面試時不只展現專業，還證明自己有辦法主導計劃，因而受企業青睞。

「人資還問我，之後可不可以多要一些我們不分系的學生，」他笑著說，楊雅筑工作企業的人資詢問不分系與楊雅筑的狀況時，還特別提到對不分系學生的表現十分驚艷。

不分系物種進職場實驗，顛覆刻板印象

「老實說，現在仍有校內老師和業界的人問我不分系在幹嘛，」王育民說，不分系在台灣仍屬實驗性質，他可以理解業界對不分系感到陌生，一定會有部份企業看到應徵者來自不分系就刷掉。

但隨著更多有敘事力的系友進入職場，說服業主從專題中看見他們的實力，一定會有愈來愈多企業願意改變想法，進一步扭轉大眾認定特定科系才有專業的刻板印象。

在這樣的訓練下，畢業生即使選擇繼續升學也有清晰的方向。整體來說，不分系學生更能確立志向後選定特定專業攻讀，且念跨領域碩士班的比例也較高。

去年畢業，考入中國醫藥大學產學博士班的陳子涵表示，面試時教授對不分系同樣有很大好奇心，詢問不分系的細節外，也問她最大的夢想與做過最驕傲的事情為何。

對此，陳子涵同樣拿出她的專題成果，說明自身對高齡照護議題的了解與熱情。她提到，不分系的教育模式除了幫助她確立未來發展方向，約12次的專題月報告，也讓原本不善表達的她，磨練出流暢的報告能力。「我大學做過最好的決定就是念不分系，」她說。

當科系界線與影響力逐漸淡化，畢業生就讀什麼科系已漸漸不再是關鍵。這群新物種的故事證明，清晰志向與軟實力才是求職與升學的決勝點。

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