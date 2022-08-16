醞釀15年、砸2.4兆元 迪士尼超越Netflix直登串流霸主

【文．羅璿】

90年代累積至今，迪士尼共砸810億美元（2.4兆台幣）收割最受市場歡迎的腳本、角色版權，能超越Netflix成為當今最大串流霸主並非沒有道理。

2020年3月，Disney+上了串流戰場。即便當時前頭有Netflix、Amazon Prime Video兩個影音大老，Disney+靠星際大戰、漫威系列等人氣王，上線16個月內就突破一億訂戶大關。

這個成績，Netflix花了十年才達成。

2022年第三季，串流大戰打到Netflix門前。迪士尼宣布旗下Disney+、ESPN+、Hulu三個串流平台共有2.21億訂閱戶，超車Netflix 2.2億。

乍看，迪士尼只花了三年就超越Netflix成為用戶最多的串流業者，但若要追溯「內容至上」的流量大戰，迪士尼其實早在15年前就開始布局。

從玩具到英雄，不斷收購

2006年，迪士尼掏出74億美元從賈伯斯手上買下皮克斯，一次號召《玩具總動員》、《海底總動員》、《超人特攻隊》加入迪士尼軍隊，比Netflix從DVD租借服務踏入線上串流還早一年。

2009年，迪士尼看上漫威宇宙，以40億美元把鋼鐵人、美國隊長等風雲人物納入旗下。

2012年，打造星際大戰、印第安納瓊斯系列的盧卡斯影業（Lucasfilm）也成了迪士尼的最新收藏，花了它40億美元。

這三次收購各隔三年，造就迪士尼成為好萊塢最成功的電影公司，沒有之一。

影劇、平台雙管齊下

相較之下，Netflix就是沒有那麼夯的影劇。

影視研究公司Ampere Analysis指出，《怪奇物語》（Stranger Things）、《獵魔士》（The Witcher）、《王冠》（The Crown）表現不錯，但怎能跟皮克斯、星際大戰比？

2018年後，市場對Netflix更殘酷。華納兄弟、美國有線電視龍頭Comcast都不再授權內容給Netflix，因為他們自己也要推平台。

貌似對Netflix打擊還不夠似的，迪士尼在2019年3月完成收購21世紀福斯，以710億美元換來死侍、阿凡達、鐵達尼號、辛普森家族、摩登家庭（Modern Family）等著作，外加福斯在印度已有上千萬用戶的串流平台。

離Disney+上線，倒數一年。

同業不看好

其實，近年Netflix的對手都不看好串流平台，大多只是把它當副附屬事業經營，唯有迪士尼認真追趕Netflix。

「我們大概有4到6隻金雞，平台只是其中一個收入來源。世界變化很快、萬事難預料，多線經營比較安全，」華納兄弟執行長扎斯拉夫（David Zaslav）上週告訴分析師。

美國銀行媒體分析師埃爾利希（Jessica Reif Ehrlich）舉雙手贊成，「媒體娛樂公司必須把眼光放寬，最好是能把他們最有價值的內容放到每個旗下的平台上，不管是有線或數位都一樣。」

「對娛樂媒體巨頭來說，近年世界局勢與經濟整體變化太快，訂閱戶不可靠，反倒是現金流又酷起來了，」分析師觀察，迪士尼超越Netflix成為最大串流業者，對同業來說是個分水嶺，因為沒人想到Netflix竟會跌落神壇。

把雞蛋都放在同一個籃子

不過，在眾多媒體娛樂業者中，唯有迪士尼有膽也有本與Netflix搏命。

迪士尼是唯一為了趕上Netflix調整組織架構的企業，更預計在今年拿出300億美元在影劇內容與串流服務上。Netflix則是打算花170億美元在自製與買入影劇版權，其餘有230億美元是定期的內容支出，就看誰的內容更吸引人。

迪士尼自己大膽預測，Disney+將在2024年超越Netflix成為最大單一串流平台。

兩大平台愈拉愈近

看好Disney+的人指出，它還屬於新創蜜月期，接下來正要進入更多國家，比起已經拓展到中國、北韓、敘利亞、克里米亞等全球角落的Netflix，前者還有非常大成長空間。

另外一幫人認為，迪士尼的王牌系列如漫威、星際大戰都即將完結，再加上Disney+日前延攬大批用戶也是靠低廉的訂閱費，要說它能超越Netflix還太早。

迪士尼自己預測2024年將開始獲利，也在近期宣告無廣告觀看方案即將漲價，確實與Netflix的軌跡有幾分相似。

Ampere Analysis認為，眼看經濟衰退與幾檔強片即將完結，Disney+接下來的成長會慢下來，且會在2027年達到2.4億個訂閱戶，與Netflix相當。市場屆時就是兩大巨頭競爭，沒有誰贏誰。可見，即便串流龍頭換人當，但Netflix作為追劇文化的代名詞，恐怕還無人能取代。

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