「不跟魯蛇來往」他靠12招提早退休 35歲實現財富自由

【文．樂羽嘉】

美國理財專家艾德卡克（Steve Adcock）35歲實現財富自由，他分享有助提早退休的12個簡單的理財原則。

艾德卡克和妻子分別在35歲、33歲退休，得益於在資訊科技產業累積了87萬美元資產（約新台幣2601萬元）。在市場幫助下，她們的財產不久後累積至100萬美元。

艾德卡克強調他不是啣著金湯匙出生，也沒有創業，更沒有做副業，是靠老方法致富，也就是努力工作、策略理財。

以下是他14年職涯累積的12個簡單粗暴理財心得：

1.不「追隨熱情」

艾德卡克認為，我們的熱情通常是在更創意的方面，但熱情不一定能賺錢，強項才行。

艾德卡克的興趣是攝影，但他的強項是電腦科學。2004年他做為軟體工程師起薪是5萬5000美元，2016年超過10萬美元，他不確定如果追尋熱情，能不能賺一樣多。儘管做自己熱愛的事情賺大錢是有可能的，但比一般人想的要少見。他認為從事擅長的工作才是對的。

2.向千萬富翁學習

艾德卡克工作時，與許多有錢人共事，他不嫉妒，而是勤做筆記。只比他大幾歲的布萊恩（Brian）還在開一台六年中古Honda Accord，雖然身價千萬，但還是戴便宜的卡西歐手表，不戴設計名表。布萊恩永遠是第一個到公司的，永遠不涉入公司內鬥，常常自願替別人分憂解勞，承擔更多工作。他透過投資和控制支出累積財富。

3.不跟魯蛇來往

艾德卡克認為，如果只跟那些鎮日在酒吧喝酒、花錢的人混，會養成一樣的壞習慣。他透過「升級朋友升級人生」，跟公司績效最好的人混，多花時間在比他更成功的人身上，與他們結交，學習他們的習慣，彼此打氣，因此養成更好的理財習慣、戒掉酒精，學業績最好的同事定期加班、要求加薪和升遷，也如願以償。

4.14年跳槽5次

換工作是加薪最簡單的方法，因為協調更高的薪資是過程自然的一環。

每次艾德卡克跳槽，薪水就多了15到20%，比一般員工每年加薪3%優渥得多。不過也不要因此太常跳槽，至少每家要待一年，以免雇主心生惡感，徵才過程是很花錢的。

5.自動化一切

艾德卡克自動讓退休帳戶扣款，自動繳帳單，包括水電、卡費。

6.忽略酸民

做正確的事可能被罵，花錢方式可能被批評，拒絕跟朋友出去嗨可能失去友情，忽視這些才能累積財富。

7.不要比較

鄰居買了新車、新遊艇、新房子不代表你也要，忽視這些炫耀鬼，聚焦在自己的目標上，不要讓別人的花錢習慣影響自己。

8.重視開誠佈公的溝通

配偶之間很常對消費習慣、目標和夢想有不同看法，這些差異若置之不理易造成爭端及其他關係中的問題，妨礙達到財務目標。健康的關係有賴於與伴侶開誠佈公的溝通，才能對齊目標以及快樂的定義。

9.健康優先

人生不只是錢，健康更優先，良好的健康能讓你更快樂、更有生產力，也能減少意外醫療支出的機會。

10.避免卡債

美國人很愛刷卡負債，利率很高，因此卡債是最糟的債。艾德卡克沒有繳過一毛信用卡利息，用信用卡只為了方便。

11.永遠接受挑戰

即使艾德卡克不知道眼前的工作該怎麼處理，他總是接受挑戰，設法搞懂。有一個星期五，當時公司的執行長召他單獨進去開會，他很緊張，結果原來上面整個管理團隊都被開除了，要艾德卡克擔任新主管。身為低階軟體開發者，這個巨大的拔擢看來很大膽，他從來沒做過主管職，完全沒做好心理準備。

他的內心在說「謝謝但不要」，不過他還是接受了，想方設法學習成為主管，職涯也大躍進。

12.不再去酒吧

職涯早年，他很愛跟同事喝酒，每次都花70到100美元喝酒，一個月下來錢包少了350美元到400美元。

有一天他決定不再參與這種行程，把錢拿去投資，順利開花結果。

艾德卡克建議好好審視自己平常花多少錢喝酒或昂貴咖啡，偶爾還好，但不要養成習慣，否則未來生活品質會大打折扣。

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