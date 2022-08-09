黑馬韓劇逆襲Netflix第一！《非常律師禹英禑》為何掀全球追劇潮？

【文．吳雨潔】

高智商低情商，看似缺陷卻總能成功逆襲，講述自閉症律師的韓劇《非常律師禹英禑》，每集讓人又哭又笑，收視暴漲翻17倍，登上Netflix全球非英語類劇集第一名。除了探討社會議題，也鼓勵我們拋開成見，對人對事都要更溫柔、更包容。（以下微雷）

「我的名字叫禹英禑，正著唸倒著唸都一樣，黑吃黑、多倫多、石榴石、文言文、鹽酸鹽、禹英禑。」擁有超高智商、能一字不漏背誦複雜法條，卻沒有情商、不善與人互動的自閉症律師禹英禑（朴恩斌飾），在《非常律師禹英禑》每集探討不同的法律案件，牽動觀眾一起找勝訴關鍵，也一起成長。

長期被家暴的70歲老婦，失手用熨斗砸了丈夫額頭，被以殺人未遂起訴；自閉症的弟弟，涉嫌施暴殺害高材生哥哥；孤身帶著女兒的脫北者，為追討債務被控強盜傷害罪……。光看敘述，每個故事都是揪心的人生縮影。

但透過禹英禑不帶批判與情緒的視角，也沒有先入為主的刻板印象，再搭配她認為理所當然、卻總讓身邊人傻眼的莞爾行為，用幽默輕鬆的節奏，提醒人們，對事情的認知可不能只看表面。

劇中也探討韓國社會問題，例如兒童教育與升學主義。方屁噗（具教煥飾）想解放被鎖在學校、補習班到晚上10點的兒童，藉此點出韓國畸形高壓的教育。再透過虎鯨「提利康」，譬喻這些孩子都被困在牢籠裡，不自由也不快樂。

又如身心障礙人士能否擁有愛情？接手身障者性侵案的同時，也拉出禹英禑跟李濬浩（姜泰伍飾）的感情線。

「對身心障礙人士來說，光有喜歡的心意好像不夠。就算我說那是愛情，只要別人主張不是，那就不會被視為愛情了，」即使兩人心意確認了，但在旁人視線下，這樣的感情不是愛，只是憐憫。

而這些故事都曾真實發生。劇本參考公設辯護人申珉容律師的《為何我會替他們辯護》，及趙宇成律師的散文《一個喜悅戰勝一千個悲傷》兩本書籍。

《非常律師禹英禑》由導演劉仁植、編劇文智媛合作打造。劇組一開始就認定朴恩斌為演出禹英禑的不二人選，並等她一年、結束另一齣劇《戀慕》後才拍攝。

朴恩斌也用細膩演技抓住觀眾目光。即使在畫面中只是背景人物，她也時刻在狀態中。仔細看，她的手指會翹起抖動、站立時身體輕微晃動，這些細節都是自閉症患者的平時狀態。

劇中，每當禹英禑靈光一現、想到勝訴關鍵時，就出現鯨魚動畫。文智媛曾在記者會上，分享為何選擇「鯨魚」？

「自閉症患者通常會對特定對象或事物著迷，並具有相關專業知識，」一般來說，恐龍、火車都很受歡迎。加上「導演希望有一個從視覺上，展現英禑內心的裝置，」文智媛指出，「最後我們選了鯨魚。因為鯨魚長得很酷，可以從視覺上豐富畫面。」

收視率以倍數狂飆，韓國首播收視率0.9%，到目前最高的第9集升至15.8%。不但刷新該電視台歷史紀錄，也是首進榜、就成為Netflix收視排行榜全球非英語類電視劇集的第一名。

根據韓國數據機構GoodData公開熱播韓劇話題度，該劇以166,480分超越《請回答1988》，成為電視劇類歷代單週話題性分數的最高紀錄。被認為是近兩個月韓劇最大黑馬。

拋開偏見，不把自閉症當弱勢

該劇讓大家重新認識自閉症，扭轉人們的負面印象與錯誤觀念。

資深律師鄭明錫（姜其永飾）曾脫口而出「那對『一般律師』來說就很不容易」時，意識到自己的失禮而道歉。沒想到了解自己障礙的禹英禑卻回應，「沒關係啦！我的確不是一般律師。」

不覺得自己是弱勢，不需要同情。即使身邊有同事耍小手段，卻沒有欺負霸凌的大惡人。

韓劇近年向來不乏以社會議題、相對弱勢族群為題材。像《雖然是精神病但沒關係》中，反社會人格的童話女作家高文英，與自閉症的男主角哥哥文尚泰，《我是遺物整理師》中，亞斯伯格症的主角韓可魯，以及《我們的藍調時光》中，海女李英玉的唐氏症姊姊英希等。

《非常律師禹英禑》反映真實案件之外，也不帶偏見地包容多元人格；強調法律之前人人平等之餘，更跳脫傳統的弱勢與無力。在在鼓勵我們，拋開成見，對人對事，都有更多的溫柔與包容。

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