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「答應我小心騎車」 議員參選人變擋泥板女神 線上募款為何爆紅？

聯合新聞網／ 天下雜誌
圖片來源：黃明堂攝
圖片來源：黃明堂攝

【文．林倖妃】

擋泥板女神、暖男菜瓜布……，選戰參選人紛紛推出小物，吸引支持者線上捐款兌換。其背後是新創「應援科技」開發的金流平台，讓募款變簡單。當選戰走向數位化，候選人如何讓支持者更愛他？

支撐小額募款的線上金流平台

現今打開參選人的募款網頁，猶如一座線上商城。中長髮的黃捷掛著甜甜微笑，微握雙手拄在雙頰，叮囑「答應我，小心騎車」，並附上愛心的擋泥板，以捐款520元兌換一片。推出第一刷200片在2小時之內完售，如今已經超過4刷。順著往下捲動還有色彩繽紛柔美的口罩、可愛貓貓用的貓抓板等等。

不僅是擋泥板，愈來愈多參選人推出各式各樣的募款小物，召喚支持者捐款兌換，如黃守達推出自己親手繪製塗鴉的馬克杯、新北市議員廖先翔則是標榜男生用的家事男菜瓜布。

但空有理念和精美小物不足以成事，支撐小額募款的背後是線上金流服務平台。不同於上屆選舉時所用僅是線上刷卡系統，如今的金流服務平台不僅能蒐集捐款者資訊，進一步深化互動和溝通凝聚力量，同時嫁接監察院系統進行申報，還可印出收據以方便後續寄送程序。

政治獻金程序扼殺新人參政

開發平台的應援科技（OEN）共同創辦人兼執行長蕭新晟曾在2018年代表時代力量參選議員，完全是因為自己慘痛的經驗而有創業構想。

「小額募款可以展現民主價值，不受大企業或特定人宰制。但對我這種初次參選的年輕人，很難做大量的小額募款，」他說。

除了人脈和資源尚待開拓之外，最重要的是「政治獻金法」規範嚴格，募款愈多愈需要人手和時間處理申報流程。因申報時需要姓名甚至戶籍地址，但常有人匿名捐款，尤其超過一萬元需有詳細資料，否則要繳庫或是退捐，往往耗費精力卻還不一定追得到人。

科技只是手段，人設才是關鍵

應援科技開發的金流服務平台，除了是小額募款的利器，也是支持者管理系統，建立一套完整資料庫，協助參選人進行「基層」經營，從辦活動、傳遞理念到產生關聯、管理選民服務。從4月底開放議員設置政治獻金帳號，應援科技的客群從台北一路到離島澎湖。

小額募款的精髓無非是群眾募資，而選戰走向群眾募資路線，「我個人並不意外，運用到政治界遲早會發生，」中山大學政治研究所所長劉正山說，但科技在政治學眼中應是「手段」，而不是目的，關鍵仍是參選者本身的「人物設定」能不能獲得認同。

沒有政黨標籤的人，「人設」不可或缺。「上次參選有時代力量協助，今年因為沒有黨的護持，很擔心募款會更困難，」黃捷說，有創意的募款小物成為她的募款重心，而每一樣小物都蘊含她的政策理念。

例如機車擋泥板，黃捷強調的是她平常仰賴機車跑攤，在議會既倡議交通改革也為機車族爭取權益，而貓抓板則源自她是名符其實的「貓奴」，平常就注重動物權益。

黃捷不諱言，上屆選舉因為太過匆促，募款總額不過100萬元，今年因更為便利，開張不過3個月，已募到上次總額的1.5倍額度。

狂打議題也可賺「斗內」

藍營的台北市議員徐巧芯，則善用知名度擴大客群。打開徐巧芯的募款網頁，捐款1000元可兌換限量平安符，下方羅列出她在過去4年爭取的社會福利和地方建設成果，但她更清楚打議題發揮的成效，才是真正無遠弗屆，讓全台藍軍支持者都願意傾囊贊助。

「現在我在臉書上打議題，將網址放在貼文下，很多人會直接『斗內』，」徐巧芯除是政論節目常見的面孔，近來也經常對時政發表個人看法以爭取支持。

相較於過去要到郵局、銀行匯款或是網路轉帳，支持者可能因不便而不捐或是忘記，這次因為金流系統的便利性，讓她的募款額度已經是上次同期的3倍。

劉正山觀察，會有愈來愈多政黨標籤不夠強的參選人自己找出路，走向群眾募資，此時更需要仰賴支持者管理系統拉攏，「讓選民知道自己選的是候選人個人，而不是政黨，提升他的忠誠滿意度。」

在政黨對壘的亂局中，隨著科技運用的純熟，台灣的政治或許逐漸有了改變的契機。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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