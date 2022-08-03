營收提前翻倍　Lululemon執行長：篩選該做的事，一天夠用了

【文／張詠晴；圖片／Getty Images】

提前達到營收翻倍目標，以瑜伽服打響名號的Lululemon，在疫情退燒後業績仍然蒸蒸日上。臨陣救火的CEO是鐵人三項運動員，好勝，但深知成功是團隊作戰。

加拿大運動休閒服飾品牌露露檸檬（Lululemon）執行長麥克唐納（Calvin McDonald）完全活出品牌的中心思想「熱汗人生」（sweat life）——追求好動的生活，企盼自我精進，而且鍛鍊過程中還要非常有型。

兩度完賽超級鐵人三項，包含3.86公里游泳、180.2公里自行車和42.2公里馬拉松，運動員的剛毅性格完全反映在49歲的麥克唐納身上：目標導向、喜好競爭、絕對紀律，以及甘願吃苦。

2018年接掌執行長，露露檸檬正是風雨飄搖時。前任執行長因與設計師的不當關係走人，想擴張的露露檸檬則不知道該往哪裡走。麥克唐納一上任，豪氣立下2023年營收翻倍計劃，結果提前一年達標，又再立旗，2026年以前營收要再翻倍。

新冠肺炎疫情期間，居家防疫、運動促使人們對親膚舒適服飾更加講究，再加上新拓男裝版圖與海外市場，露露檸檬成為疫情下的贏家。更難得的是，當歐美疫情退潮，生活重回正軌，露露檸檬並沒有像運動器材大廠派樂騰（Peloton）與影音平台Netflix狼狽地失寵。

當各行各業憂心經濟衰退，紛紛下修財務預測，露露檸檬六月初公布財報時，成為極少數調高財測的企業，麥克唐納更說出羨煞同業的一句話：高通膨下產品調整了價格，「但尚未看到漲價衝擊銷售量。」

在加拿大多倫多大學羅特曼管理學院參與活動，以及接受《Fortune》訪問時，麥克唐納談到鐵人三項如何塑造他的管理風格，以及大疫情時代下，他的學習是什麼？而喊出4年內營收要再度翻倍的他，要靠什麼驅動成長？以下為訪談精華摘要：

露露檸檬在2017年才真正跨出北美市場，擴張的步伐並不快。但我們選擇慢慢來，深耕社群、建立關係，同時樹立正確的企業文化與價值。

營收要再度翻倍，主要必須仰賴海外和男裝市場，聽起來很狂妄，但我們將步步為營，用文化確立、人才招聘及消費者關係維繫，決定我們前進的速度。若為求快犧牲原則，只會落入陷阱。

中國市場仍是開拓國際業務的最大驅動引擎。露露檸檬第一款跑鞋，就會選在中國全球首發。進入具有文化差異的市場時，特別必須小心謹慎。

和其他海外市場一樣，我們中國的業務根基於建立關係，我們與當地健身教練建立強韌的關係，也設立上海辦公室。透過投資這塊市場，以理解和建立文化。當然其他公司也這麼做，但我想我們更注重關係與尊重，因此發揮作用。

露露檸檬多年來被視為是女性的瑜伽服品牌，許多人對我們的男裝業務成長快速感到很驚奇，因為這顛覆他們男性運動市場已經飽和的想法。

我喜歡贏，但怎麼贏更重要

對我們來說，開創露露檸檬在男性消費者心中的知名度，就是業務成長的契機。帶著一如既往的「觸感科學」（Science of Feel）設計理念，我們必須要生產出男性顧客一瞥見、一穿上或是一試過就引發共鳴的產品。

因此，露露檸檬的男裝契機，取決於我們在男性消費者心中的認知，以及如何喚醒他們對高品質機能產品的渴望。

我通常六點半起床，是全家第一個起床的人。我的第一件事就是看行事曆，這樣才能找出空檔時間去運動。

企業內部發生問題時，我會離開辦公室思考。有時候我會邊跑步邊思考，跑步讓我更容易敞開心胸，問題也隨之解開。

跑步也是我訓練鐵人三項賽事的重要一環。外界總會認為，熱愛鐵人三項的人具有好鬥、蠻幹的性格，且渴望勝利，有點像大家口中的A型人格。

我確實是個好勝的A型人，但如果說，鐵人三項教會了我什麼事，那便是我永遠不會是率先完賽，登上領獎台的人。

鐵人三項教會了我，在看待自己的努力或表現上務必保持謙虛，並重新定義成功的模樣。

鐵人三項是個人賽，卻也是團體運動，場上的任何人彼此激勵、彼此歡呼。所以，每一次，都是我與自己的競爭，在那一天使出全力，表現出最佳狀態。我喜歡贏，但我總說，怎麼贏對我來說更重要。我喜歡與他人合作取勝。

總聽人說，執行長是個孤單的職位，對我來說完全相反。如果你認定自己是為組織人才創造機會的人，你永遠不會覺得孤單。

危機中，選擇想成為的樣子

走過疫情，當我反思危機中的管理，重點是不僅解決迫在眉睫的問題，更要預測中、長期後續效應。

帶著優越的定位，露露檸檬毫髮無傷地走過疫情。當生活步調慢下來，更多人開始尋求舒適又兼顧機能性的居家和職場服飾，也愈來愈多人透過運動減壓。

但營運層面確實有重大挑戰。疫情大流行的第一年，線上購物成為客人與我們品牌互動的唯一方式，網站爆出空前的流量，大到我們的基礎建設無法承載。於是，露露檸檬提前砸下未來三年的資本支出，強化數位基建。

但數位銷售成長的同時，我們必須平衡其他營運問題，像是實體店關門和生產製造的紊亂。

問題不停冒出來，管理階層無時無刻與難題纏鬥。我們要向製造商砍單嗎？需不需要找什麼方式，要求停付店面租金？需要裁員嗎？萬一實體店重新營業，又要怎麼把人找回來？

決策時，我秉持三個指導原則：保護露露檸檬的員工、持續專注我們在消費者心中的指名度，以及持續投資未來。

我們決定，不砍單，與製造伙伴合作，思考流程；我們也繼續付房租，門市關門期間，照樣支付所有全職和兼職員工薪水。露露檸檬的財務狀況做得到，董事會也完全支持。

在危機中，你有機會選擇想要成為的樣子。要嘛挺身堅持自己的價值和文化，否則就是撤守，而我們選擇前者。但最重要的是，當你回頭看這些選擇，你會發現所謂的文化和價值觀不只是空話，而是對彼此的實踐。

承認弱點，有助建立關係

疫情對服飾產業的潛在長期衝擊，將是新產品交貨時間拉長。對於疫情後續效應造成的風險，我擔心的是遠距工作或缺乏刺激導致產品研發團隊靈感匱乏，而他們是帶動企業成長的主力。

我必須透過有效的組織溝通，維持團隊的熱情與向心力，賦予他們揮灑的空間，打造對的產品，這樣才能確保自己沒有拉長危機。組織溝通，就是多倫多大學羅特曼管理學院高階管理碩士班（EMBA）一堂讓我受用無窮的課。

你也許有別人想都想不到的顛覆性想法，但如果你無法清楚描述，無法說服員工認同，那就到不了任何地方。

適時展現弱點，有助領導人與團隊建立關係。很多人以為，領導者的既定形象應該是無所不知，或是虛張聲勢，但我想這是過時的領導風格。承認弱點，並帶著好奇心、且願意靈活應變，才是高效領導人的特質。

接著是時間管理和任務排程，這也是可以帶入生活的技能。我經常問自己，我有適當地把時間分配在對的工作和對的想法上嗎？在時間有限、工作無限的情況下，我如何做時間管理？

我絕對相信，一天的時間夠你完成工作，但前提是，你懂得篩選該做的事，而不是去做無關緊要的事。

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