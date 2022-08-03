通膨嚴重到像「九頭蛇」 台大經濟教授林明仁：央行應更積極

【文／天下編輯部；圖片／謝佩穎攝】

台大經濟系特聘教授林明仁認為，目前的通膨現象，主因是烏俄戰爭造成的能源糧食短缺、全球缺工的需求上升，以及量化寬鬆的後遺症。他在2022天下經濟論壇（CWEF）預測未來通膨持續的可能性不低，央行應採取更積極的政策。

今天的主題是新通膨，我將標題訂為「Inflation the Hydra」（九頭蛇通膨），Hydra的意思是九頭蛇。上次通膨這麼嚴重是1980年代，當時美國經濟學家認為通膨就像一條九頭蛇，要將九個頭都砍掉才會死，若只砍一個頭，還會再長出來，這就是通膨麻煩的地方。

倫敦《金融時報》跟芝加哥商學院固定和全球菁英經濟學家做研究，前陣子問他們對2023年衰退的看法，約有40%經濟學家認為美國2023年的衰退會落在Q1、Q2，另有30%認為會在Q3、Q4。換句話說，有70%經濟學家認為明年會衰退。

這次通膨的原因，我認為有三個。

經濟硬著陸的機率高達80%

首先是供給面的衝擊。主要來自俄烏戰爭造成的能源與糧食短缺。現今強調永續，大家不信任石油價格，因而不敢升級設備。同時聯合國農糧署食物指數也明顯上升。

第二則是需求面衝擊。職缺數雖然在疫情爆發時曾下降，但隨後市場需求上升，又將職缺數拉上來，而全世界的景氣傳遞到台灣，就是從半導體開始，再帶動周邊的房地產等產業。

過去幾個月，全球都發生通膨，事實上，過去30年先進國家的通膨率非常低，但到2020年通膨率已逼近1980年了。觀察聯準會亞特蘭大分行的研究，會發現價格黏著商品的CPI（消費者物價指數）在2021年大漲，所謂價格黏著商品，意味不易漲價的商品，一旦大漲，表示事態真的很嚴重。

一旦通膨真的來了，會怎麼樣呢？聯準會有個動態隨機一般均衡（DSGE）模型，預估80%機率經濟將會硬著陸，軟著陸的機率只有10%。拜登和葉倫只會說要降關稅、打無良企業，拜登甚至在推特說，都是無良商人害的，應該要商人降價。但懂經濟學的人就知道，事情不是那麼簡單。

但因美國勞動市場非常好，聯準會就更有信心用強硬、緊縮貨幣政策降低通膨，一般來說，這會以提高失業率作為代價，但目前失業率尚可，可見經濟還滿強壯的。回到1980年，當時也是認為應透過經濟衰退來解決通貨膨脹。

通貨膨脹的第三個原因，就是業力引爆，也就是量化寬鬆政策。量化寬鬆不見得等於印鈔票，錢如果流到民間，若乘數效應有限，不會對物價產生太大影響。但若都拿去買政府債券就不一樣了。

2020年以來，美國紓困已達GDP的26%，當美國債券增加4兆，聯準會總資產也同樣增加4兆，可說是左手給右手，美國是印鈔票來買國債。我們可看到美國M2貨幣供給量曲線，在2022年後大幅上升。

台灣通膨恐再往上，房價也難降

回到台灣，台灣家戶支出中食物就佔了25%，無論是消費者物價或躉售物價都一直居高不下，而且房屋支出的數字還可能被低估，因主計處租金指數有選樣偏誤，無法反映真實情況。我們碩士班的學生，用591租屋網去統計真實租金數據，算出新的CPI權重，發現2018-2021年主計處公布的CPI是0.83%，調整後變1.8%。而2021年Q4，主計處公布的CPI是2.68%，調整後居然變成5.9%。

台灣通膨另一個大項是油價與電價，今年是完全凍結，中油已經虧了半個資本額。

央行上次理事會決議，上升半碼基本利率、一碼存款準備率，但可惜沒有房價管制措施。另外我們貨幣供給量年增率也需要注意。

我認為央行的政策應可再積極一點。央行應是獨立、透明可問責，應藉由央行果斷的動作，告訴大家如何處理通膨。

至於台灣CPI還會繼續上漲嗎？照理來說，從國際趨勢及目前狀況來看，繼續往上走的機率不低，但若大家做一些動作，很可能有機會下來。

至於大家擔心的產業與房價問題，日前《經濟學人》已指出，全世界存貨由6%上升到9%，的確是看到IC產業有放緩（slow down）的趨勢。房價是另個麻煩的問題，因房價與貨幣政策息息相關，若央行仍希望導引寬鬆資金，一旦通膨（加劇），大家還是會認為買房比較保險，房價就無法下降。

現在要問的是否有阻擋措施？畢竟房價已是全世界年輕人最在乎的事。

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