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全聯併大潤發恐壟斷市場？公平會：未遵守7負擔 可撤銷結合案

聯合新聞網／ 天下雜誌

【文／王一芝；圖片／謝佩穎攝】

全聯整併大潤發的結合案，公平會審查期長達8個月，最後以4比3驚險通過，並史無前例讓全聯做出7項承諾。面對愈來愈集中化的零售市場，公平會如何制衡與監督？以下是副主委陳志民接受《天下》專訪的回應：

全聯取得大潤發的結合案，公平會審查主要關注兩大爭議點，一是全聯併購後，會不會任意提高價格；另一個是全聯將來會不會藉著變大的市場力量，要求上游供貨商接受不公平的交易條款，或新增或提高各種附加費用。

審查全聯併購大潤發花比較久時間，附加的負擔也比家樂福併頂好來得多，畢竟全聯併購後的力量將更大，疑慮也更多。

全聯不得任意漲價

最後我們與全聯協商出的附加7項負擔，相當程度能解除我們的疑慮。「負擔」指的是全聯要履行，一旦全聯未履行負擔內容，我們會視情節開罰，甚至撤銷這個結合。

負擔中第1條要求全聯不得任意調漲價格。我們當然明白全聯訴求低價，法律上全聯沒有義務不漲價，但我們擔心全聯併大潤發後，市場力量變更大，漲價可能性更高，如果不附加這項，恐怕無法約束全聯。

若廠商遭遇不公，我們會主動調查

至於第6項刪除全聯跟供應商合約中給予最優惠價格，是我們堅持附加的負擔。最優惠價格是競爭法的最惠國條款，不利於市場競爭。雖然有可能削弱全聯競爭力，為了通過結合案，他們也在內部評估後同意。

不少供貨商對全聯獨有的寄售制有疑慮，但寄銷制或賣斷制各有優缺點，很難斷定寄銷制必然對市場競爭不利，所以不列入負擔條款。

但未來如果供貨商感覺，全聯想脅迫他們接受更不公平的交易條件，公平會將針對檢舉的個案，調查是否違法，看到有媒體披露或察覺蛛絲馬跡，也會主動調查。

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