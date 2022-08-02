「樂高式」服務玩出兩千家客戶 宏碁資訊如何成為最賺錢小虎？

【文 黃亦筠】

預備在8月上旬掛牌上櫃的宏碁資訊，是宏碁集團小虎中，今年上半年的獲利冠軍，這家宏碁子公司是如何從集團的邊緣部門，成為台灣防疫戰裡的數位平台支撐力？

宏碁資訊2021年營收62億元，創下每股盈餘達到7.79元，毛利率12%的新高。今年第一季，宏碁資訊每股盈餘 3.18元，稅後淨利比去年同期成長6成，是8隻掛牌宏碁小虎之冠。

宏碁資訊以軟體闖出名號，專攻雲端與數位應用解決方案，超過2000家客戶中，超過100家是上市櫃企業；而政府和國營事業有超過7成是宏碁資訊的客戶。身兼宏碁資訊董事長的陳俊聖不諱言，「我們找到一片平原」。

邊緣部門重生，聚焦雲端服務

這片草原，是宏碁資訊從集團邊緣獨立，替自己打造一盞聚光燈的成果。

2002年宏碁剛歷經第二波變革，代工與品牌分家，就將做資訊服務的子公司第三波資訊、元碁、華瞻併入成立電子化事業群。2012年宏碁大虧，開始尋找新方向，電子化事業群被獨立出來成立宏碁資訊。

「這創造了舞台給我們，」宏碁資訊總經理周幸蓉回憶。周幸蓉不但是宏碁這批掛牌小虎中，唯一的女性總經理，她和策略長鄭大祐都出身於當年的電子化事業群，可說是宏碁集團中最熟悉軟體資訊服務尖兵。

宏碁資訊從集團母艦獨立出來後，開始聚焦於兩大業務，一塊是雲端服務，另外一塊是政府專案。

在電子化事業群時代，宏碁資訊就幫忙企業做小型的機房規劃與建置。2014年時，微軟剛換上新任執行長納德拉，開始發展雲端業務。微軟看中宏碁資訊的經驗，帶著一個零售連鎖業客戶找上門。

跟過去建機房比，上雲端不只需要系統建置，還要摸索資料上雲端、備份等技術。當時工程師們不但要熟讀微軟的技術手冊，技術開發人員都被要求去考雲端證照。

「我們累積的雲端專業證照超過500張，」早年出身宏碁旗下第三波資訊的周幸蓉，為了掌握雲端的相關知識，自己也去考。

微軟為始，玩出「樂高式」解決方案

忙了9個月，工程師和微軟緊密合作，但第一個案子沒有賺到錢，只讓宏碁資訊藉此練兵，還成為台灣第一家同時擁有微軟機房建置、大型客戶、資料儲存及備援三大認證的資訊服務廠商。

打出名聲後，不只科技業、連鎖零售業，行政院轄下的衛福部、監察院、考試院、立法院和縣市政府的指標案，紛紛找上宏碁資訊。

攤開客戶結構表，科技業佔了5成，政府及國營事業佔比穩定達2成，金融及傳統客戶有13%到14%。「這就像飛輪轉動後帶動的效應，」周幸蓉形容。

周幸蓉認為，能使飛輪轉動的關鍵是透過個案所開發出的技術元件，變成像是樂高一樣的模組。

魔王任務：3個月拼出數位疫苗護照

眼看全球恢復商旅，2021年衛福部決定要推動正式名稱為「數位新冠病毒健康證明平台」的數位疫苗護照。這個堪稱「大魔王」的計畫，落到宏碁資訊頭上。

為什麼是大魔王？因為去年8月接下任務，3個月後的12月底就要上線。宏碁資訊策略長鄭大祐坦言，這個十萬火急的案子，最大的挑戰是「3個月內要拿到歐盟認證」。

陳俊聖僅下達一道指令，就是「趕快做出來 ，服務國人」。鄭大祐立刻從300名員工中，挑出20多個精兵組成開發團隊，細分系統開發、數位證明簽發、資料庫、雲端平台等小組，每個小組掌握上線每個環節中，宏碁資訊既有可用的模組化軟體元件。但關於歐盟驗證，宏碁資訊一點頭緒都沒有。

拿出 「軟」實力，2周獲歐盟認證

鄭大佑趕緊對外討救兵，兩位醫療系統與資安專家，分別為台北護理健康大學資訊管理所助理教授連中岳，和熟悉歐洲電子病歷規格的健康事業管理學系助理教授李麗惠。

當時歐盟疫苗護照是採用國際醫療資料交換標準（FHIR），原本就有參與FHIR國際發展組織的李麗惠，在歐盟推數位護照的第一時間就掌握了歐盟格式，以及資料架構。

連中岳先帶著學生初步模擬歐盟系統，宏碁資訊再往下發展成台灣的疫苗護照平台。同時，李麗惠將研究好的歐盟資料格式，提供給宏碁資訊，去串接橫跨移民署、外交部、內政部、疾管局的資料庫，彙整完資料後再按李麗惠研究好的系統格式匯入。

省去前置繁複的資料格式摸索，宏碁從申請到拿到認證的時間，由原先2個月縮短到2週內。 「它們是我們看過的系統商中，速度很快，很有效率的業者，」連中岳坦言。

拿下歐盟認證後，宏碁資訊掌握了資料及格式架構邏輯，又同步開發美國、日本通用的SHC疫苗護照系統並拿下認證，今年7月13日開通上線。這些都在1年內完成。

宏碁資訊即將脫離集團掛牌自立，讓原本在集團邊緣的「軟體」力，找到一展拳腳的舞台。

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