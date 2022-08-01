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她停用手機鬧鈴換回「傳統鬧鐘」 發生了什麼事？

聯合新聞網／ 天下雜誌
現代智慧型手機取代了很多電子裝置，包括鬧鐘。自由撰稿記者邦浦絲（Jessica Bumpus）為什麼要重新使用傳統鬧鐘？她的生活有變好嗎？ 示意圖／ingimage
現代智慧型手機取代了很多電子裝置，包括鬧鐘。自由撰稿記者邦浦絲（Jessica Bumpus）為什麼要重新使用傳統鬧鐘？她的生活有變好嗎？ 示意圖／ingimage

【文．樂羽嘉】

現代智慧型手機取代了很多電子裝置，包括鬧鐘。自由撰稿記者邦浦絲（Jessica Bumpus）為什麼要重新使用傳統鬧鐘？她的生活有變好嗎？

邦浦絲表示，每週她平均花2小時56分鐘滑手機，每週一手機鬧鈴響起後，手機都會告訴她這件事。她試著按下「稍後再響」，然後就會看到一排又一排的推播通知堆積在螢幕上，像是朋友昨天在LINE群聊到半夜，有30幾則未讀，或是Instagram跳出的通知，又或者一堆電子郵件，令她在喝晨醒咖啡前就備感壓力和恐懼。

重新使用傳統鬧鐘後，她不再需要還沒醒腦就被迫看到一堆閒聊、新聞和工作追殺郵件。

現代人用手機的時間愈來愈長，德勤一份2018年報告發現美國人平均一天檢查手機140億次，高於2016年的90億次。幸福專家認為這對早晨作息有負面影響。

心理健康教練希爾頓（Lily Silverton）說：「理想上醒來第一件事是醒醒腦，花點時間思考，然後再接受世界上正在發生的其他事情轟炸。你該給自己一個機會，適應醒來的世界。」

「我們在歷史上從未像現今被剝奪這麼多注意力。」

換回傳統鬧鐘的隔天，邦浦絲比鬧鐘更早醒來，但她已經感覺自己征服了這一天，而不是被追著跑。

邦浦絲感嘆，重新使用傳統鬧鐘，給了她手機沒辦法給的時間、空間和界線。手機就放在床邊，但她不會起床第一件事就是去摸手機，不需要咒罵電郵、感覺血壓上升，而是在想早餐可以吃什麼，這給她一種掌握感和冷靜。奇怪的是，這樣令她覺得自己更年輕了，可能是因為使用老式鬧鐘的懷念感，或者因為睡眠品質變得更好，這是一種無上的奢侈。

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※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載

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