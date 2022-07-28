編輯實驗，模仿巴菲特飲食一星期會怎樣？「不是股神不要學」

【文．張詠晴】

編輯拿自己做實驗，連續五天學巴菲特吃東西會怎麼樣？他的心得是，不是股神，千萬不要學。

「股神」巴菲特絕對是傳奇投資人，但他的飲食習慣卻是離奇，熱愛含糖汽水、垃圾食物、蔬菜吃得不多，而且口味據說偏重鹹。

比方說，巴菲特據說每天喝5罐可口可樂，經常含著時思糖果（See's Candies），富國銀行前任執行長斯坦普夫（John Stumpf）形容跟巴菲特用餐，會看到巴菲特對餐點灑下的鹽巴如「暴風雪」。

《商業內幕》 (Business Insider)編輯布萊恩(Bob Bryan) 決定，連續五個工作日採取巴菲特飲食法，看看會發生什麼事。

巴菲特曾告訴《財星》，自己熱愛低卡可樂和櫻桃味可口可樂，每天至少喝五罐。布萊恩決定鎖定櫻桃味可口可樂，然後每天喝進跟巴菲特差不多的量。算一算，這麼一來，光從可樂喝進的碳水化合物，就已經達到每日建議攝取量的84%。

布萊恩從HBO紀錄片《成為巴菲特》（Becoming Warren Buffet）找到巴菲特的早餐菜單。一般來說，巴菲特在股票一開市就去買早餐，行情好就吃培根、吉士、蛋脆餅，開盤就跌他就選更便宜的選項，平盤就折衷。

由於巴菲特不喝咖啡，布萊恩索性就從可樂裡一併攝取咖啡因了。從實驗之初，布萊恩也定時量體重，看看體重變化。上班時原本只喝水和咖啡的布萊恩，在突然攝取大量可樂中的糖分後，經常感到腦袋鈍鈍的，行動也變得不那麼敏捷。

至於午餐則是連鎖店Dairy Queen的熱狗，巴菲特還會配上淋上櫻桃醬的聖代。布萊恩認為，熱狗實在是偏鹹，重口味的午餐，已經讓他覺得自己身材腫脹。

晚餐是帕馬森起士雞肉(chicken parmesan )，熱量還是不低，布萊恩甚至吃不完一整份。結束第一天的實驗，單日攝取的熱量大約是3520卡，此時的體重是77.6公斤。

第二天，情緒就變了

第二天早餐與午餐也是麥當勞與漢堡店速食，布萊恩甚至還在薯條上多灑了一些鹽分，模仿高鹽分飲食。但到了下午，「重口味的飲食，快要壓垮我的生存意志了」，布萊恩說。

「我焦躁、脾氣暴躁、筋疲力盡，而且注意力不集中，什麼事都讓我心煩意亂」，布萊恩說。可樂的糖分也讓他的精神忽好忽壞，攝取的肉類大量增加，使得他更容易流汗，「實驗不到48小時，我就快受不了了」，布萊恩說。

回到家，攤在沙發上，室友問他確定還要繼續嘗試嗎？布萊恩起身，繼續弄了巴菲特熱愛的食物當晚餐，兩條熱狗和巴菲特鍾愛的Utz洋芋片。

終於熬到最後一天

堅持到實驗的最後一天，布萊恩發現，他總共喝了約10公升的櫻桃味可口可樂，而光從可樂，他就攝取進4500卡，1260公克的糖，1020 毫克的咖啡因，換算下來一天攝取的咖啡因是204 毫克。而一般來說，8盎司咖啡所含咖啡因應該介於95至165毫克。

結束實驗前的晚餐，布萊恩與同事一起到巴菲特最愛的紐約餐廳Smith Wollensky牛排館，巴菲特每年至少會來這裡享用一次晚餐，因此用這家餐廳來為實驗畫下句點，再適合不過。

布萊恩預約時表明來意，服務生說會全力幫他複製巴菲特經驗。布萊恩入座後告訴服務生，「巴菲特前一趟來的時候點了什麼，都給我來一份」。

「我不該那樣說的」，布萊恩反省地說。先上桌的是菜單上沒有的「海鮮盛宴」冷盤，有龍蝦、蝦子和蟹肉。

接著，服務生端來32盎司科羅拉多肋眼牛排，「戰斧般的牛排上桌時，依然滋滋作響，那一刻，一種光榮的、放縱的愉悅感籠罩著我，上週一切可怕的食物都被我拋到九霄雲外」。

但這個偉大的牛排卻也是壓垮布萊恩的最後稻草，「切工、油脂分布那麼完美的牛排會帶給我什麼不適，那就來吧」，布萊恩這麼想。

結果布萊恩很快就撞牆，他彷彿可以感覺到血液從大腦湧向胃部去處理那些油脂、高蛋白，當然還有一直以來大量攝取的糖分。

走出餐廳，布萊恩感覺昏沉沉，步伐也開始飄忽。一進自家公寓就倒地，幾乎睡了一小時。甦醒後，他不忘為這實驗做最後的一個步驟，站上體重計，此時的體重是79.4公斤，也就是五天來，增加了1.8公斤。

他的心得是「不要學巴菲特飲食，除非你是巴菲特」，布萊恩說，一整天昏昏沉沉、腦袋和動作遲鈍真的不是好事。想向巴菲特學習，學投資就好。

(資料來源：Business Insider, Fortune)

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