恐怖片救了台灣影視？《咒》為何能擠進Netflix全球觀看數第三？

【文．鄭景雯】

一封母親留給孩子的遺書，竟成了觀眾的惡夢？號稱台灣影史上最恐怖的電影《咒》，如何利用心理學的催眠方式，再結合視覺暫留手法，在全球爆紅？

「有人可以陪我上廁所嗎？」日本恐怖漫畫《陰陽眼見子》作者泉朝樹近日在推特發文，一語道破看完恐怖電影《咒》的真實感受。

這部被譽為「台灣影史上最恐怖電影」的《咒》，出自曾執導改編自九把刀小說《打噴嚏》的導演柯孟融之手，耗費五年創作、拍攝，今年3月在台灣上映，首週票房衝出2200萬元，打敗好萊塢大片《怪獸與鄧不利多的秘密》、《魔比斯》。

《咒》最後以全台票房1.7億元作收，成為今年上半年最賣座國片，僅次於《返校》的2.6億元票房，站上台灣歷年恐怖片票房第二名。

紅到海外，《咒》刷新國片在Netflix排名

不僅如此，《咒》還紅到海外。

7月8日《咒》在Netflix全球上映，幾日內就衝上Netflix全球非英語電影觀看數Top 10，最高紀錄搶進第3名，累計觀看時數突破千萬小時，拿下台、日、港、新加坡、越南、印尼電影放映冠軍，寫下國片在Netflix全球排名的歷史紀錄。

電影描述一位單親媽媽受邪神詛咒纏身，連帶女兒也捲入其中。

敘事手法以第一人稱、偽紀錄片方式，佐以大量對白與觀眾產生互動，打破第四面牆的觀影體驗，觀眾彷彿跟著女主角走進山洞尋找答案，「有人看到最後生氣，傳訊息罵我覺得受到詛咒，但也有人同情女主角，願意一起承受，」柯孟融無奈說。

不過也有喜歡看恐怖片的日本恐怖漫畫《彼岸島》作者松本光司推文，「《咒》太有趣了，視線無法離開，但我住過的台灣沒那麼可怕。」

一連串由《咒》引發的恐懼效應，有如病毒一樣擴散，也讓台灣電影在全球市場殺出一條血路。

從《紅衣小女孩》到《返校》，恐怖驚悚片改寫台灣電影

2000年以前，台灣以導演李安、侯孝賢、楊德昌、蔡明亮聞名國際。2000年後，台灣電影揮別新電影浪潮，從藝術轉往商業，朝影視產業工業化邁進。

2005年起，瀚草影視製作一系列以《紅衣小女孩》為IP的類型電影，三部製作費從3000萬元至4500萬元不等，票房卻是翻倍漲。

《紅衣小女孩》台灣票房8500萬元，續集《紅衣小女孩2》票房1.2億元，第三部《人面魚：紅衣小女孩外傳》票房7300萬元。《紅衣小女孩2》海外版權更是賣到美、加等7、8個地區，恐怖驚悚類型片似乎成了台灣票房保證。

近年台灣恐怖片製作經費與票房成績

「恐怖片製作成本相對低、票房投報率高，又結合聲光、恐怖等娛樂效果，很適合台灣影視產業製作規模，」瀚草影視創辦人曾瀚賢說。

再加上恐怖類型片有固定基本盤，多半以20歲至35歲居多，民眾又因為害怕，會找朋友一起壯膽，更是約會首選，也讓投資方看好類型片發展，願意投資。中興保全科技百分百持股的樂到家就投資《紅衣小女孩2》、《女鬼橋》、《返校》，投報率高達六至七成。

不過in89豪華影城副總李秀玫觀察，恐怖片仍有票房侷限，「吸引不到35歲以上的觀眾，」吃不到親子、青壯年齡層，但《咒》卻能吸引超過70萬人觀看，「社群行銷做得好。」

《咒》緊跟時事梗，大S、具俊曄閃婚，社群小編配上一張昏暗燈光下男配角接電話的照片，上面寫著「20年前的那個人打給你，你敢接嗎？」近期詐騙簡訊多，小編隨即設計一張由劇中女主角發出的簡訊，「我叫李若男，我有急事找你……」，跟風創造話題，不斷滾動社群，《咒》還拿下2022台北電影節最佳電影行銷獎。

社群行銷強大，《咒》從宣傳就讓人害怕

再加上恐怖片從宣傳上可營造懸疑性，負責宣傳《咒》的牽猴子副總經理陳怡樺，從去年中元節就開始做第一波宣傳，勾引民眾想看的慾望。

首支預告，女主角邀請大家一起做個實驗。影片中有摩天輪、火車，要觀眾腦中想著「向左、向右、往前、往後」，只要依照意志就能改變方向。

影片利用視覺暫留原理，再加上心理學的催眠手法，讓觀眾卻不自覺地掉入陷阱，跟電影產生連結。

尤其去年8月台灣娛樂停擺，戲院關閉兩個月，「預告在社群討論度超高，」陳怡樺說，接著陸續有網友做迷因梗圖，加速擴散力，海報也以劇中的符咒、手勢為主軸，讓觀眾信以為真，從宣傳就讓人不寒而慄。

特別是視覺暫留原理不分國界，「許多外國網友先是被開頭的摩天輪、火車實驗影片給說服，看到後面真的以為東方有這樣的巫毒邪教，」柯孟融解釋。再加上《咒》介於紀錄片、劇情片之間，更容易讓觀眾產生投射效果。

台灣在地故事，「現實比恐怖片還可怕」

然而恐怖片市場競爭大，光是Netflix平台上「恐怖片」類型，就有成千上萬部，《咒》能突破重圍受到矚目，最終還是因為故事出自台灣在地，引人一窺究竟。

「台灣社會寫實題材源源不絕，」曾瀚賢觀察，台灣社會變動快，人心容易不安，便會求神問卜，以至於有許多民俗、鄉野傳說，「讓創作者有許多靈感。」

從《紅衣小女孩》、《女鬼橋》、《返校》再到《咒》，全都改編自台灣鄉野傳奇或是真實事件。

「真實社會比恐怖片還可怕，」柯孟融說，《咒》取材自高雄的一家六口，因神明附身導致一家人互毆、自殘死亡案件。為了寫劇本，他跟編劇張喆崴潛入邪教社團，「教徒會唱歌贖罪，儀式很邪門，」找資料的暗黑過程反而比拍片還恐怖。

不過卻也發現，「華人社會多半會拿香拜拜，對宗教存有敬畏和恐懼之心，」於是他決定放大這股恐懼感，虛擬創造了一個以「大黑佛母」為主神的神祕宗教，邀請觀眾跟著默念「火佛修一，心薩嘸哞」洗腦咒語，讓觀眾從頭到尾都能記得這八個字。

影片結尾，畫面出現大大的符咒圖案，之後影像轉白，讓觀眾看到殘影，營造視覺殘留的效果，以至於看完電影後，眼睛閉上都還能記起這些符號，把恐懼帶回家。

「這是一部要給觀眾的連鎖詛咒信，」柯孟融說，如同幸運信的邏輯，若是不把信件轉發給下一個人，將會帶來厄運。同樣手法，日本恐怖片《七夜怪談》也曾出現過，都是抓準人性對未知的恐懼，以及對禁忌的好奇。

愛看又會怕，柯孟融的「鬼島」之路

《咒》之所以能掌握恐懼元素，跟柯孟融從小愛看鬼故事有關。小時候同學看《吳姐姐講歷史故事》，他卻是買齊了整套《孫叔叔說鬼故事》。長大後又愛聽軍中鬼話、看PTT「飄板」（Marvel板，又稱媽佛板），熟知鬼故事套路。

不像陳怡樺愛看鬼片但不怕鬼，柯孟融卻是愛看又害怕，「就像不敢坐雲霄飛車，很怕還是會去排隊，」害怕到國中一年級，他還在爸媽房間打地鋪睡覺。

但也因為這份恐懼，他更知道「觀眾哪裡會被嚇到」。

念輔大影像傳播系期間，柯孟融拍了一支短片《鬼印》初試啼聲，在網路掀起話題。畢業後他執導首部電影《絕命派對》進軍大銀幕，也是台灣少有的血腥虐殺片，但票房不如預期，僅以634萬元作收。

很長一段時間他靠剪接電影預告片、拍MV維生，許哲珮《奇幻精品店》、梁靜茹《別人的天長地久》、蘇打綠《幸福額度》、張惠妹《偏執面》等MV都出自他手，反而電影創作卻停擺許久。

直到2013年九把刀找上他拍《打噴嚏》、2016年赴中國接下拍《脫單告急》的案子，才又重燃他想拍恐怖片的熱情。

五年前柯孟融開始寫《鬼島》三段式影片劇本，最後擷取其中一段最實驗性的《咒》發展成長篇，申請到文化部1200萬元輔導金。

《咒》製作經費3300萬，但籌資過程困難，最後是靠著周遭親友小額投資，電影才能開拍。

「我只希望不要賠錢就好，」柯孟融心願不大，卻是背水一戰。

發展「一字宇宙」系列，建立台灣恐怖片的世界觀

籌拍過程中，中國劇組以天價的數字邀請他去拍片，「價碼多到可以把房貸繳完，」但他心一橫，忍痛拒絕，「我想要拍一部代表作，定義我自己是誰，」而今他發願成功，才能向全球發出這封「幸運信」。

曾瀚賢認為，《咒》在Netflix全球排行擠進Top 10，有助於幫台灣電影帶來更多機會，「但不代表要一窩蜂的拍恐怖片，」反倒是可吸引各界矚目、帶來更多資源，台灣影視產業未來才有機會往動作片、科幻片等大製作發展。

有了《咒》作為代表作，續集《咒2》已經開始籌備。下一步，柯孟融要發展「一字宇宙」系列，計劃拍《醃》、《困》、《偶》、《葬》，發展台灣恐怖片的世界觀，建立一套屬於他的「柯孟融說鬼故事」。（責任編輯：洪家寧）

【小檔案】柯孟融

出生／1983年

現職／電影導演

學歷／輔仁大學影像傳播學系、台北藝術大學電影創作研究所肄業

作品／電影《咒》、《絕命派對》、短片《鬼印》

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