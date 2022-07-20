記取韓國瑜、顏寬恒選戰教訓，朱立倫想改革能說服自己人嗎？

【文／蔡立勳；圖片／國民黨提供】

距離年底縣市大選只剩4個多月，國民黨主席朱立倫從提名縣市長候選人到日前訪美，不斷得罪地方派系、深藍選民。讓他堅持這麼做的原因，是為了改善國民黨形象，他有機會成功嗎？

距離年底縣市大選僅剩4個多月，國民黨縣市長候選人名單總算底定。

雖然提名過程紛擾不斷，甚至黨內互打，國民黨主席朱立倫仍堅持貫徹意志。他為何會獨排眾議？這份名單會讓國民黨更上層樓或是分崩離析？

事實上，目前全台22縣市中，有14縣市為國民黨執政，其中有11位縣市長今年要爭取連任，僅有苗栗、南投與連江等3縣首長屆滿任期，但這幾處本就是藍營優勢選區，若所提是在地勢力認同的人選，要當選並不難。

換言之，朱立倫真正有提名空間的縣市僅有8個。8人名單一字排開，共通點是爭議小、意識形態較不明顯、具有專業領域，如台北市蔣萬安、桃園市張善政、高雄市柯志恩、屏東縣蘇清泉，或是深耕地方多年、在地政壇有高度共識的台南市謝龍介、新竹市林耕仁、基隆市謝國樑、苗栗縣謝福弘。

曾任行政院長，也是韓國瑜（右）2020年大選的副總統搭檔，張善政（左）今年被國民黨提名參選桃園市長。（王建棟攝）

國民黨至今仍以2020年總統大選為戒。前高雄市長韓國瑜當時代表藍營參選，一位藍營青壯派觀察，因為偏向保守勢力，「當時嚇跑淺藍、藍營年輕人，甚至遺棄國民黨。」

再加上去年台中第二選區立委補選，國民黨派出前立委顏寬恒，但顏家的派系背景、地方不斷影射的幫派色彩，也被視為敗選主因。

有了前車之鑑，推出爭議性低的人選角逐百里侯，往中間路線靠攏，以扭轉更多選民對於國民黨的印象，成了朱立倫的首要目標。

朱立倫無疑是要重新打造國民黨，推動形象改造工程。「策略就是要提高學歷、形象清新，看起來是中道理性的候選人，有些人甚至黨性沒那麼重，」一位國民黨黨務主管坦言，自去年底的同舟計劃到縣市長候選人、朱立倫訪美與他的兩岸新論述，「都是為了重新拉回國民黨形象，才有可能在基本盤之外拓展新選票。」

總統、立委補選皆輸，提名人選更謹慎

資深媒體人蔡詩萍觀察，朱立倫在能選擇的範圍內做了些努力，希冀黨中央提名的人選獲得社會大眾較高的肯定。

六都中，朱立倫在桃園市、高雄市，丟出前行政院長張善政以及淡江大學教育心理與諮商研究所教授、前立委柯志恩兩張牌，兩人各有所長。

在縣市長這種一對一、單一席次選舉，「意識形態很鮮明的人，基本上不討好，」蔡詩萍說。

這也是為什麼朱立倫堅決不派出積極爭取桃園市長的前台北市議員、「戰鬥藍」成員羅智強，以及有意角逐高雄市長的前台灣大學政治系教授張亞中，兩位在政治光譜、行事風格較具爭議性的人選。

朱立倫堅持己意，得罪了桃園地方派系，以及支持這些人的深藍選民，「如果照初選或是地方派系協調，名單不會是這樣，」一位藍營黨務人士不諱言。

從苗栗縣議會議長鍾東錦的例子，不難看出朱立倫的意志。鍾東錦自去年佈局選戰，早在苗栗路口掛上看板，且舉辦18鄉鎮之旅，展現雄厚基層實力。

苗栗縣議會議長鍾東錦（右）未獲國民黨提名參選。 （黃明堂攝）

黨中央顧慮他的陳年往事易成為綠營箭靶，負面效應外溢到其他縣市，在徵召苗栗縣立委徐志榮不成後，即使另一人選──前農委會農田水利署苗栗管理處處長謝福弘的民調，低於綠營候選人徐定禎，仍決議徵召謝福弘出馬。

苗栗前水利會長謝福弘被徵召參與苗栗百里侯之戰。（黃明堂攝）

黨中央弱勢，叫不動地方派系

「排黑」也是朱立倫堅持的條件之一。花蓮縣議會議長張峻遭國民黨花蓮縣黨部以排黑條款排除參選議員資格，逼得他為文直言，國民黨不懂得尊重地方議會首長，罔顧地方議長及議會在地方所奠定和聚集的民意基礎。

不料從桃園、苗栗到花蓮，持續上演提名爭議，甚至在7月初的全國正副議長聯誼會還發起連署，力挺鍾東錦、張峻，要求朱立倫妥善處理此次風暴。

「現在是超級弱勢的黨中央，叫不動地方派系，問題就出來了，」一位藍營前黨務主管直言。

黨中央能否儘速弭平紛爭、整合派系資源，是朱立倫跟前的難題。

畢竟派系仍掌握國民黨在地方的命脈，「形象不錯的人選能不能符合地方期待，或是在地方出現扞格？」這位前黨務主管觀察，柯志恩與張善政都擅長「空戰」，但欠缺地方派系的陸戰資源，「他們開了F-16出去作戰，卻沒有地面部隊，如果油料耗盡怎麼辦？總是要有陸軍去收拾。」

改造國民黨形象第二步：訪美

朱立倫改造國民黨形象的工程浩大，不可能僅憑縣市長提名人選就能完成。

因此，即使國民黨6月正因苗栗縣長候選人擺不平，鬧得沸沸揚揚，朱立倫仍按計劃訪美。期間他一再強調國民黨向來是親美的政黨，更在演說時表示，九二共識是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在未有更好方案以前，還是以這樣的方式與對岸交流。旋即引起黨內批評聲浪。

「他的確有認知到，國民黨的政黨形象目前很糟糕，因為台灣絕大多數人不親中，」台灣民意基金會董事長游盈隆觀察。

游盈隆認為，儘管朱立倫對於國民黨的親美說法有漏洞，仍能看出他想轉變國民黨形象的努力，「有沒有幫助，要看他能不能說服台灣人民。」

根據台灣民意基金會發布的最新民調，65%民眾相信國民黨較親中，僅14%認為國民黨比較親美，顯然朱立倫的說服路程還很遙遠。

但改革從來都不容易，遑論是有百年歷史的國民黨。

國民黨文傳會副主委林家興不諱言，當國民黨靠向光譜的中間，看起來似乎是往綠營的方向移動，「過程會很辛苦，難免引來黨內保守、極端勢力的攻擊。」

「如果國民黨有共識，內部也會努力想讓朱立倫這條路線成為主流，但很難，」蔡詩萍說，相較於民進黨、民眾黨支持者高達7、8成認同台灣，國民黨支持者仍有4成多支持統一與傾向中國認同，與台灣當前主流民意背道而馳，形成兩股勢力的拉鋸。

如何與這群深藍支持者共處，是朱立倫必須面對的課題。

蔡詩萍直言，國民黨不能再被深藍路線主導，但也不能讓他們失望，因為一旦少了這些人，國民黨很難打贏選戰。

朱立倫調整國民黨體質的成果如何，年底大選或許就可以看出成效。

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