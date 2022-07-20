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日本現場直擊》盤點平價企業之王！消費新王道：日式廉價

聯合新聞網／ 天下雜誌
「不那麼貴，平價、但是品質夠好」正是現代日本消費者的購物王道。
「不那麼貴，平價、但是品質夠好」正是現代日本消費者的購物王道。

【文／施逸筠；圖片／王建棟攝】

日本企業，正在重寫「物超所值」的定義，在高價與激安之間，創造出另一種令人怦然心動的獨特魅力：「日式廉價」。迴轉壽司之王壽司郎、平價機能服之王Workman、白髮快染之王Casa Color……，他們如何給消費者「划算感」？

經典日劇《東京愛情故事》在正值泡沫經濟的1991年上映，女主角莉香的厚肩墊外套下，搭配優雅亮眼的絲巾。那是日本等同「昂貴、高級、精緻」的年代。

29年後，令和版《東京愛情故事2020》登場，主角們換上T恤、牛仔褲、Polo衫。「簡約、質感」成為消費主流。

「不那麼貴，平價、但是品質夠好」正是現代日本消費者的購物王道。

「打動消費者的『划算感』，來自『這種價錢，竟然有這麼好的東西』，不是只有便宜而已，」獲利能力遠勝Uniqlo（優衣庫）的日本服飾品牌Workman商品開發經理鐵本孝樹指出。

日本廉價機能服飾品牌Workman獲利率勝過Uniqlo。（王建棟攝）
日本廉價機能服飾品牌Workman獲利率勝過Uniqlo。（王建棟攝）

日本企業在高價與激安（日語，意為非常便宜）之間，創造出另一種令人怦然心動的獨特魅力：「日式廉價」。

日本壽司郎，以高達「原價率50%」（價格的50%用在原料上）的高食材成本吸引饕客，創下連鎖外食業界最高單店營業額，以「絕對的王者」之姿制霸市場。

日本壽司郎創下連鎖外食業界最高單店營業額。（圖片來源：壽司郎提供）
日本壽司郎創下連鎖外食業界最高單店營業額。（圖片來源：壽司郎提供）

相較一般露營品牌最低也要兩、三千台幣起跳，Workman今年2月推出售價約1000元台幣的帳篷，具備防熔、防蟲、防潑水機能，兩週就賣出一萬個。

「不是靠低價競爭，而是靠著企業努力，提供高服務、高品質，」著有《高價或低價都會賺的訂價技術》一書，法政大學名譽教授小川孔輔對《天下》記者指出，許多日企正以創新的商業模式，降低消費者購物時的取得成本（包括時間及金錢），或提升消費者獲益（如產品功能、品質），實現平價的同時，提升顧客價值。

「白髮快染」連鎖店Casa Color，只提供關鍵的染髮服務，其他交給機器或客人，在日本爆紅。（王建棟攝）
「白髮快染」連鎖店Casa Color，只提供關鍵的染髮服務，其他交給機器或客人，在日本爆紅。（王建棟攝）

在壽司郎、Workman等「日式廉價」成功案例中，也可以看到經營者已打破「昭和型社長」、「日本典型企業」的保守、低效率，以靈活、快速的節奏，在疫情之下仍逆勢成長。

日本企業，正在重寫「物超所值」的定義，「日式廉價」模式，為全球企業示範低價時代下「贏的策略」。

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