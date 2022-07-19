被台灣工程師高薪嚇到 《日本病》作者：懂省錢的人當社長 日企已病30年

【採訪整理 施逸筠】

明天薪水不會比今天多、東西等降價再買……日本人不敢花錢，企業陷低薪惡性循環。當《日本病》作者永濱利廣，得知台灣理工人高薪，成了被找結婚的熱門對象，非常吃驚。長年通縮的日本，該怎麼救？

日本第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣，接受《天下》專訪。他在今年5月由日本講談社出版的新書《日本病：薪水和物價為什麼一直這麼低》（暫譯）裡，揭露多數日本民眾長年不覺的「四低」現象，即「低所得、低物價、低利率、低成長」通縮惡性循環，是歐美避之不及、在日本卻已成30年常態的「日本病」。

當《天下》記者告訴他一個最新的低薪證據——台積電熊本廠目前開出的工程師年薪，比台灣還低，說話又快又長的永濱驚訝地停下來，瞪大眼睛。

「日本技術人員薪資太低，所以我雖是理科出身，但不想走技術，」他感嘆，聽到台灣理工人才因工作出路好，成為許多人找結婚對象的目標，眼睛又瞪得更大了。「日本完全不一樣！這太有趣了，過兩週我正好要和日銀副總裁見面，我一定要告訴他這件事，」他說。

永濱利廣觀察，長年低薪下，日本人「明天可能不會比今天更好」的悲觀、不安，正反映在日本過度儲蓄、不願投資、追求小而安定的安全路線，深固人心的「緊縮」心態，恐是日本想擺脫通縮的最大阻礙。以下為專訪摘要：

問：日圓持續走貶，6月中旬創下1美元兌135日圓新低，你怎麼看接下來的發展？

答：從過去日本政府對匯率的干預來看，100到130日圓之間，大約是被認為適當的匯率水準（意味目前央行尚未干預，在其預期內）。

日本經濟一大問題是對國內投資少，外資投資也少，市場缺乏競爭性。現在日圓貶值，正是吸引外資投資日本的好機會。這也是進行經濟結構改革的時機，例如，重新在國內建構供應鏈。

最具代表性的就是台積熊本廠了。另外，岩手縣的北上町進入建廠高峰期，卡西歐、TDK設廠生產精密零件、電動車零件。我的家鄉群馬縣，車廠速霸陸（Subaru）發源地太田市，時隔60年終於又有大規模的投資設廠動作，也是瞄準電動車。

人才不流動，企業沒調薪壓力

問：你書中的日本四低現象中，低薪現象外界很難想像，這是什麼原因造成？

答：我也覺得不可思議。日本人才流動低，和日本聘雇慣行有關。年功序列制、退休俸減稅優惠，都是「同一家公司待得愈久，好處愈多」，員工不會輕易辭職。企業認為，已經上鉤的魚不用餵餌，而且只要壓低薪資，企業獲利數字就會好看，所以比起發放股利、內部保留盈餘等，調薪、人才投資的順位被排到很後面。

終身雇用制或許是日本的一項美德，但這是經濟高度成長期才比較樂見的制度。另外，國外多採用「Job型雇用」（每項職位定義其內容和能力），但日本多是不分職務內容的「Membership型雇用」（無明確職務內容定義，常輪調不同領域，靠在職訓練累積所需技能），人才難以在外部流動。

若外資進來大舉挖走優秀人才，日本企業可能才會覺醒，得趕快加薪。但這是一劑猛藥。要提升薪資，需要勞動市場改革加上高壓經濟雙管齊下，也就是放寬管制讓人才流動，強化金融、財政政策，創造經濟熱度。

問：在這通縮的30年間，日本產生什麼變化？

答：失落的20年、30年，根本上來說，是人們心態上的變化。多數人覺得「明天的薪水不會比今天多。」且政府長期放任通縮，大家預期價格會往下，放著等價格掉不是更划算？

買氣低迷下，企業怎麼努力也賺不到錢，欠缺成功體驗，大家一直困在這樣的價值觀裡。

很多企業認為，既然積極攻勢無法獲利，乾脆瘦身重整，採縮小規模的守勢，反而會賺。結果保守、帶著強烈「節約意向」的人，紛紛當上了社長，企業當然不會積極投資，日本也因此失去活力。

刺激買氣，需要「高壓經濟」

問：日本接下來該往哪裡走？

答：泡沫經濟破滅的1990年代，日本沒有及時放寬貨幣，從此陷入通縮。歐美各國謹記這個「負面教材」，在2008年金融海嘯後，立刻量化寬鬆，度過危機。歐美當時的狀況算是急症，還能救治，但深陷通縮的日本，已成慢性病患者，光把貨幣寬鬆當特效藥，是治不好的。

通縮的根本原因在於市場需求不足，需要「高壓經濟」的刺激。也就是擴大需求，積極為經濟加溫，才能擺脫慢性病的糾纏。

目前需要的是財政出動，花在能投資未來的地方。光是發補助金，人們不拿出來用，需求不會增加。要讓人覺得「錢花愈多，好處愈多」的政策才行，如減稅。

但現在政府不願意做，怕一減稅就調不回來。薪資提升和勞動市場改革、投資人才，這都需要政府的財政出動。如果政府仍只重視「財政規律」，恐怕將再走向通縮惡性循環。

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