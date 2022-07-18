讚揚暴力、自稱海盜 Uber帝國如何誕生？真有改過嗎？

【文．羅璿 天下Web only】

英國《衛報》接獲機密檔案後，聯手｢國際調查記者同盟」 （ICIJ），動員9國40家媒體，揭露Uber的猖狂作為。

他們自稱｢海盜｣、讚揚暴力、以打破規定自喜、不惜一切巴結有權勢的人── 他們不是角頭幫派或大學兄弟會，而是叫車代步軟體Uber的高層。

英國《衛報》日前接獲1萬2400份Uber外泄機密文件，一步步抖出這個市值430億美元（1.285兆台幣）的代步帝國如何誕生。他們仰賴法國總統馬克宏的破格幫助、收購德國媒體、討好俄羅斯寡頭、承諾南非居民一個更好的未來，用盡方法擠進世界各地。

前任遊說官爆出資料

揭露這些文件的，正是Uber前首席公關麥克甘恩（Mark MacGann）。他主要負責遊說歐洲、中東與非洲的國家官員來壯大Uber的事業。他說，｢我對曾經屬於如此瑣碎的暴力，深感慚愧與噁心。」

外洩檔案涵蓋2013年～2017年的email、簡訊與公司內部文件，影響範圍涉及40多國。當時的執行長還是Uber共同創辦人卡拉尼克（Travis Kalanick）。

勾結馬克宏，討好俄國

2015年，當馬克宏還是法國經濟部長時，他曾多次私下協助Uber，慫恿地方政府與監管者，放行Uber服務。馬克宏甚至不惜跟法國內閣的對手偷偷合作、與自己的政黨目標對立，也要幫忙。Uber內部稱他為｢真正的盟友」。

為了要進入西方企業難以打進的俄羅斯，Uber在2016年把2億美元的股份賣給俄國寡頭，隨後又加碼5000萬美元未公開的｢好處」，希望他們協助拉近與普丁距離。那時，俄羅斯正因入侵克里米亞（Crimea）大遭西方譴責。

Uber也曾試圖遊說拜登，並私下與英國前任財政大臣奧斯本（George Osborne）會面。

以｢Uber夢｣ 誘拐司機

在南非，Uber用豐厚的投資人資金當成薪資補助，承諾合理的待遇、能自由安排的工作時間、更好的未來。一旦讓他們捨棄原本的工作，嘗到一點甜頭後，Uber就會改變政策，以公司擴大和獲利至上。

44歲的開普敦居民庫比多（Shaun Cupido）就是受害者。

曾是警察、工廠工人、計程車司機的他與一大票南非人在2017年開始幫Uber開車。一開始的生活還不錯，但後來，Uber開始漸漸降低司機薪水、應聘其他城市的人當司機，他一天的工作時間變成12小時。Uber後來開放現金支付後，司機被攻擊與搶劫變成家常便飯。庫比多與同行都說，他們的生活比原本更糟。

高層明知惡行，毫無慚悔

Uber內部高層明知他們的勾當，完全無視法律與政治領導人。

高階主管中，有人戲謔稱他們是自己｢海盜」；另一位坦言，｢我們真是有夠違法。」

當德國總理蕭茲（Olaf Scholz）拒絕幫助Uber，堅持支付德國計程車司機基本薪資後，Uber高層形容蕭茲是一個｢名副其實的諧星。｣

有主管說，他怕Uber司機在巴黎遇上計程車抗議會有危險。沒想到，卡拉尼克竟然直接回他，｢暴力承諾成功。｣

為了防範資料外洩，Uber甚至早就備有遠端「一鍵銷毀」功能。某次警察查搜Uber阿姆斯特丹辦公室時，所有電腦瞬間斷電、資料銷毀。

他們會改過自新嗎？

Uber回應，他們尤其在卡拉尼克的任期內犯了很多錯，並希望大家以他們的現在與未來的表現看待這家公司，而不是過去的作為。

倫敦大學政治教授分析，Uber形象再次沾汙之外，它眼前最大的擔憂還是營運生存，很難想像短期內會有什麼改變。資本主義下。很多帶來創新的公司，都是採用類似侵略性策略。未來到底有無辦法制止這樣的行徑，還很難說。

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