連中文系都要全英語授課？雙語國家政策顛覆大學 是國際化或自廢武功？

【文．蕭歆諺】

6月底，淡江大學的一紙徵才公告引起熱議：中國文學學系延攬師資，徵求學術專長為文字學、聲韻學與訓詁學的教師，同時要具備全英語授課（English as a Medium of Instruction，簡稱EMI）能力。

消息一出，輿論譁然，國立台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰質疑，「山也EMI，海也EMI，大EMI時代來了？」明明學的是中文，為何要用英文教？

拚國際化，校方強調沒有例外

這其實是妥協下的結果。淡江中文系系主任周德良說話輕聲斯文，在學生眼中既幽默又是好好先生，卻在去年年中的校務會議上罕見提出異議。

「我不發言，沒人能替我發言，」他希望在教育部與校方大力推行的全英語授課政策中，為中文系爭取例外，期待能校方能網開一面，讓中文系維持以中文繼續授課的做法。

但大勢難違，他最終仍在角力中敗下陣來。所謂「大勢」，指的是政府所推動「2030雙語國家政策」：全面強化國人運用英語的軟實力，也藉此提升國家競爭力。

雙語大旗下，教育部推出大專校院學生雙語化學習計劃（The Program on Bilingual Education for Students in College，簡稱BEST）以強化學生的英語力。

政府在2021至2024年，以總額約25億的前瞻經費補助學校推動全英語授課。目前共有中山、成功、台大和台師大四所重點培育學校，及台科大、清大等25校共計41個學院為重點培育學院，以2024年達成學生所修學分中有超過20%為全英語課程為目標。

有經費作為誘因，自然吸引學校爭相投入，淡江大學就是其中一例，每學年預計可獲得約360萬元的補助。周德良回憶，淡江大學國際事務副校長王高成去年曾召開說明會，與校內教師溝通做法。

當時周德良提出異議，並在與王高成私下懇談後，達成中文系「盡量做，無需勉強」的共識，沒想到卻在去年11月初的校務會議上變卦：校長葛煥昭宣布，推動全英語授課無一例外。

以經費引導獨尊英文，傷害多元性

目前中文系已有兩門全英語授課課程，分別是「英譯中文短篇小說」與「英語漢學著作選讀」，未來配合學校政策逐步開設更多EMI課程，會先從選修課開始做起。但周德良不免擔憂，屆時連必修課如荀子、韓非子和老莊都可能得用英文上。

副校長王高成表示，淡江早於教育部推出的BEST計劃前就已經有十個全英語學程，對推動國際化不遺餘力，搭配教育部的計劃算是順水推舟。至於中文系為何也要用英語授課？他回應，是希望提高師生的雙語能力，能夠用英文與國外學者有更多交流互動，推廣中文之美。

他也強調，未來不會要求中文系全部以英語上課，會尊重中文系教師的專業判斷，選定部份課程推動EMI。因此雖然希望中文系以10%課程EMI為目標，但比例可以比其他科系少。

即使被列為重點培育學校的台灣師範大學，校內也面臨相同衝突。「對某些系所來說，推EMI是強人所難，」台師大國文系系主任賴貴三指出，中央透過獎補助方式間接控制學校政策，等同削弱大學自主性與個別系所的獨立性。

儘管他願意與時俱進配合推動國際化，但現在的做法相對躁進。他也不認同授課只獨尊英文，中文學界許多留德與留日的人才可能因此被埋沒，失去多元性。

另一所重點培育學校中山大學同樣面臨掙扎。中山大學中文系系主任羅景文指出，校內所有系所都邁向全面EMI，但校方有給中文系更多彈性，內部也有很多討論，相較他校有很大的包容。

全英語授課師資難尋

推動全英語授課，首先面臨的就是師資問題。周德良坦言，現有專任教師能以英語授課的並不多，只能在未來聘人時要求教師具備全英語授課能力。

不只本土博士吃虧，有國外經驗的學者也不一定具備英語授課能力，楊宗翰強調，教師能閱讀英文文獻，撰寫英文學術報告，並不等同能夠教18週的完整課程；教師能否在不到十分鐘的試教時間中，展現全英語授課的能力也是問題。

放棄中文授課，等同自廢武功？

全英語授課更令人擔憂的，是讓中文系失去學術優勢。周德良解釋，撇開政治議題，台灣在文化上仍是承襲中國傳統，且是全球唯二，與香港一樣仍在使用繁體字的地方，毫無疑問是中國文化與文學研究的重鎮，讓不少外籍生慕名而來。

楊宗翰也認為，他國殷鑑不遠：將英語視為國家語言的新加坡，中文系的授課中文分量低於英文，新加坡人的中文也變得十分低落。

用全英語授課，就是國際化與競爭力的保證嗎？當中文系也要英文授課，中文系的未來在哪裡？確實值得大學深思。

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