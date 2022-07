連中文系都要全英語授課？雙語國家政策顛覆大學 是國際化或自廢武功？

【文.蕭歆諺】

6月底,淡江大學的一紙徵才公告引起熱議:中國文學學系延攬師資,徵求學術專長為文字學、聲韻學與訓詁學的教師,同時要具備全英語授課(English as a Medium of Instruction,簡稱EMI)能力。

消息一出,輿論譁然,國立台北教育大學語文與創作學系副教授楊宗翰質疑,「山也EMI,海也EMI,大EMI時代來了?」明明學的是中文,為何要用英文教?

拚國際化,校方強調沒有例外

這其實是妥協下的結果。淡江中文系系主任周德良說話輕聲斯文,在學生眼中既幽默又是好好先生,卻在去年年中的校務會議上罕見提出異議。

「我不發言,沒人能替我發言,」他希望在教育部與校方大力推行的全英語授課政策中,為中文系爭取例外,期待能校方能網開一面,讓中文系維持以中文繼續授課的做法。

但大勢難違,他最終仍在角力中敗下陣來。所謂「大勢」,指的是政府所推動「2030雙語國家政策」:全面強化國人運用英語的軟實力,也藉此提升國家競爭力。

雙語大旗下,教育部推出大專校院學生雙語化學習計劃(The Program on Bilingual Education for Students in College,簡稱BEST)以強化學生的英語力。

政府在2021至2024年,以總額約25億的前瞻經費補助學校推動全英語授課。目前共有中山、成功、台大和台師大四所重點培育學校,及台科大、清大等25校共計41個學院為重點培育學院,以2024年達成學生所修學分中有超過20%為全英語課程為目標。

有經費作為誘因,自然吸引學校爭相投入,淡江大學就是其中一例,每學年預計可獲得約360萬元的補助。周德良回憶,淡江大學國際事務副校長王高成去年曾召開說明會,與校內教師溝通做法。

當時周德良提出異議,並在與王高成私下懇談後,達成中文系「盡量做,無需勉強」的共識,沒想到卻在去年11月初的校務會議上變卦:校長葛煥昭宣布,推動全英語授課無一例外。

以經費引導獨尊英文,傷害多元性

目前中文系已有兩門全英語授課課程,分別是「英譯中文短篇小說」與「英語漢學著作選讀」,未來配合學校政策逐步開設更多EMI課程,會先從選修課開始做起。但周德良不免擔憂,屆時連必修課如荀子、韓非子和老莊都可能得用英文上。

副校長王高成表示,淡江早於教育部推出的BEST計劃前就已經有十個全英語學程,對推動國際化不遺餘力,搭配教育部的計劃算是順水推舟。至於中文系為何也要用英語授課?他回應,是希望提高師生的雙語能力,能夠用英文與國外學者有更多交流互動,推廣中文之美。

他也強調,未來不會要求中文系全部以英語上課,會尊重中文系教師的專業判斷,選定部份課程推動EMI。因此雖然希望中文系以10%課程EMI為目標,但比例可以比其他科系少。

即使被列為重點培育學校的台灣師範大學,校內也面臨相同衝突。「對某些系所來說,推EMI是強人所難,」台師大國文系系主任賴貴三指出,中央透過獎補助方式間接控制學校政策,等同削弱大學自主性與個別系所的獨立性。

儘管他願意與時俱進配合推動國際化,但現在的做法相對躁進。他也不認同授課只獨尊英文,中文學界許多留德與留日的人才可能因此被埋沒,失去多元性。

另一所重點培育學校中山大學同樣面臨掙扎。中山大學中文系系主任羅景文指出,校內所有系所都邁向全面EMI,但校方有給中文系更多彈性,內部也有很多討論,相較他校有很大的包容。

全英語授課師資難尋

推動全英語授課,首先面臨的就是師資問題。周德良坦言,現有專任教師能以英語授課的並不多,只能在未來聘人時要求教師具備全英語授課能力。

不只本土博士吃虧,有國外經驗的學者也不一定具備英語授課能力,楊宗翰強調,教師能閱讀英文文獻,撰寫英文學術報告,並不等同能夠教18週的完整課程;教師能否在不到十分鐘的試教時間中,展現全英語授課的能力也是問題。

放棄中文授課,等同自廢武功?

全英語授課更令人擔憂的,是讓中文系失去學術優勢。周德良解釋,撇開政治議題,台灣在文化上仍是承襲中國傳統,且是全球唯二,與香港一樣仍在使用繁體字的地方,毫無疑問是中國文化與文學研究的重鎮,讓不少外籍生慕名而來。

楊宗翰也認為,他國殷鑑不遠:將英語視為國家語言的新加坡,中文系的授課中文分量低於英文,新加坡人的中文也變得十分低落。

用全英語授課,就是國際化與競爭力的保證嗎?當中文系也要英文授課,中文系的未來在哪裡?確實值得大學深思。

【延伸閱讀】

「PChome網頁根本上世紀產物」 電商戰將王志仁,給詹宏志6個急救建議

跨國直擊》拉麵、台積員工都比台灣便宜 打7折的「廉價日本」危機與商機

被台灣工程師高薪嚇到 《日本病》作者:懂省錢的人當社長,日企已病30年

拆掉Panasonic、掛上台廠招牌 「賣公司」踏出轉型,日本將告別失落?

日圓貶 麥當勞漢堡只要29元,哪些商品比台灣便宜?起薪更低?

※更多精彩報導,詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導,未經同意禁止轉載