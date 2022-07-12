台灣碩士為何要寫論文？歐美研究生不寫論文怎麼畢業？

【文．劉盈玓】

在網路上搜尋「碩士」，跳出來的第一則建議搜尋就是「不用寫論文」。歐美提供某些碩士課程，不需寫論文就能拿到學位，為何台灣還要求碩士論文作為畢業門檻？

每逢選舉，總會爆出某候選人的論文抄襲風波；網路上的研究生迷因充斥著各種論文寫不出來、苦中作樂的梗圖，針對碩士論文的討論從未間斷。為什麼在台灣，一提到碩士學歷，就一定和論文脫不了關係？

根據目前台灣的規定，修讀碩士者一定要提出碩士論文，才能夠拿到學位。台灣在1935年訂定學位授予法，並在1977年修法後於第七條明訂：

大學修讀碩士學位之學生，依法修業期滿，修滿應修學分，符合畢業條件並提出論文，經碩士學位考試委員會考試通過者，授予碩士學位。

法令寫明，奠定了台灣以碩士論文為畢業門檻的基準。雖然學位授予法中也提到藝術、體育、或是其他專業實務類的碩士，論文可以用作品或專業實務報吿代替，但這樣做必須經過指導教授同意，也幾乎沒有人採用這種形式，碩士論文仍佔畢業方式的主流。

台灣評斷碩士學歷的標準以論文為主，歐美卻有某些碩士課程卻提供不需論文就能畢業的選項，吸引許多總是為了報告而苦惱、不想寫論文的學生申請。寫不寫論文，各有支持者，有人認為沒有寫論文代表所學根本不紮實，等於是多念兩年學士而已。

歐美學制如何運作？

美國的碩士分為兩種類別：學術型碩士和職業型碩士。

學術導向的碩士，如大部分理工科系，需要兩年的修業時間，以就業為導向的碩士，例如商學碩士，則落在1至1.5年。

學術型碩士也不是每個都需要寫論文。 學術型包括文學碩士（MA）或是理學碩士（MS），又可分成需要寫論文的論文碩士（Thesis Master），和不需寫論文、以專題報告代替的非論文碩士（Non-thesis Master）。

如果學生的目標是攻讀博士學位，或是想在未來從事研究性質的工作，便可以選擇學術型碩士中的論文碩士，在指導教授的帶領下進行深入的研究。

非論文碩士的學程則是一系列的課程，評分方式為期末考或是撰寫小型研究報告，但是不需出版論文。這類的碩士主要是替專業領域奠基，除了專業能力外也包含了團隊合作、領導能力、創意等軟實力，適合想探索多元領域、目標是進入職場的學生。

職業型碩士則著重於在職場上的實務運用，偏向專業類型的領域通常屬於這類，像是工商管理碩士 （MBA）、美術碩士、社會工作碩士或教育碩士。

職業型碩士從一開始的申請，就不著重於學生的成績或是研究，而是看學生的實習和就業經驗；課程的部分專注在知識的直接應用，而非學術上的研究，畢業條件也不需要撰寫論文，而是修滿學分、撰寫專業領域報告以及實習。

以全美國申請人數最多的加州大學洛杉磯分校（UCLA）的MBA學位為例，學生必須修滿90學分的課程，完成專業領域研究報告，並在自己所屬的領域實習至少三個月。

知名數據統計網站Statista在去年提供了2019年美國獲得碩士學位的人數，最多人修讀的是商業和教育領域，兩者皆屬於職業型碩士。

英國研究生怎麼修課？

英國的碩士學位則分成以下三種：學士後文憑（Postgraduate Diploma）、修課型（Taught-based）、以及研究型（Research-based），學生同樣可以依照自己的目標選擇修業種類。

修課型碩士是台灣學生到英國攻讀碩士最常見的選項，課程為期12個月，三學期中的前兩學期著重在修課、分組討論等，最後一學期則專注研究，可以選擇撰寫論文或是其他研究報告及作品。

若志在學術領域，預計攻讀博士學位，便可以選擇需要以研究為主的研究型碩士，這類的碩士課程不需修課，課程通常為期1至3年。學士後文憑的時長大約九個月，若是想要專門培養特定領域的能力，不想要寫論文的話，則可以申請學士後文憑作為學士後第二專長的證明。

寫論文還是有好處

雖然英美提供各種類型的碩士，但也並未否認寫論文的好處。許多大學網站列出了不同碩士類型的特點，以幫助學生選擇。選擇研究型碩士、撰寫論文的好處就包括了：更深入理解自身領域、增進思考、培養解決問題能力、加強論述與溝通等等。

只是相較英美，台灣想拿到碩士學位，選擇相對狹窄，只偏向學術的研究型碩士，必須提交碩士論文才能畢業。百分之百以論文作為畢業門檻是否合適？很值得重新檢視。

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