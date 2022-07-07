全台最高價咖啡豆在阿里山！一群農民如何擺脫滯銷 種出世界冠軍？

【文 吳雨潔】

這幾年阿里山變了。不只茶樹換成咖啡樹，農友之間從競賽到分享，齊心讓阿里山不只有一位英雄，而是一支「冠軍聯盟」。他們讓世界知道：台灣最好的咖啡產區在這裡。

近幾年台灣咖啡豆比賽，阿里山系各莊園的表現搶眼。例如日前出爐的2022年典藏台灣精品咖啡國際競標（PCA）結果，超過86分的前15名，有11個名次來自阿里山。分佔前三名的Royal Bean Geisha Estate、鄒築園跟卓武山咖啡農場，不意外，都在阿里山。咖啡愛好者幾乎都同意：台灣目前最好的高海拔咖啡產區是阿里山。

媲美巴拿馬莊園的分享精神

興波咖啡創辦人、2016年世界咖啡師大賽（WBC）冠軍吳則霖認為，很多人以為阿里山咖啡之所以成功，受惠於好風土，「其實還有個重要原因是，這群農民很團結。農友們互相分享資訊，從栽種、後處理、沖煮，甚至品嚐技術，整體水準逐年拉高，跟其他產區拉出距離。」

阿里山的團結，讓吳則霖想到巴拿馬翡翠莊園。翡翠莊園是世界第一的精品咖啡豆產區，以品質領先的藝伎（Geisha）聞名，曾以每磅803美元創最高成交價，是目前紀錄保持者。

「翡翠莊園打出名號後，釋出豆子給巴拿馬其他莊園，大家一起讓產區表現更好，也不會砍價競爭，」吳則霖說，他們以打群架的概念，帶動整體產區發展。

鄒築園觀光休閒農莊的咖啡教室，正對著阿里山迷糊步道的一片翠綠竹景，負責人方政倫跟卓武山咖啡農場負責人許定燁、Royal Bean Geisha Estate負責人曾福森，準備了好幾款自家咖啡豆正在舉辦杯測，還請來南護分生實驗室主持人邵長平，一起討論品種篩檢。

這幾家阿里山咖啡莊園，每年都會參加比賽跟競標，外界看來他們是對手，事實上卻是合作。

他發現新品種，邀同業一起種

踏入咖啡業20年，率先以阿里山咖啡闖出名號的方政倫，就是打造阿里山咖啡聯盟的核心人物。

幾年前，方政倫發現同一批買進的數千棵藝伎苗，卻有幾十棵長得不一樣，古銅色的嫩芽，迥異於藝伎的青綠新葉。著迷於生物多樣性的他，將之送至世界咖啡研究組織檢驗，原來是不知名的衣索比亞原生種。他取名「索恩娜」（So’ngna），為鄒族語最好之意。

2020年，媒合業者購買阿里山咖啡豆的「阿里山菁英交流會」平台，標下「蜜處理索恩娜」的HWC黑沃咖啡，描述其風味為「荔枝、柑橘皮與雞蛋花的優雅清香，啜飲時，奇異果的酸質，帶出蜜桃的香甜與麝香葡萄口感，香甜蔗糖的尾韻，風味豐富。」

為了擴大產量與知名度，方政倫今年開始跟阿里山農民分享索恩娜的咖啡苗。他的想法是，如果大家都種藝伎， 再怎麼種，永遠都是跟在巴拿馬後面。風味高度想超越藝伎，要找到屬於自己的品種。

「方政倫是台灣咖啡精品化之路的先驅。培育獨特優良品系，卻不獨善其身，樂於分享經驗給其他人，」握咖啡創辦人、2014年世界咖啡烘焙賽（WCRC）冠軍賴昱權給予肯定。包括方太太陳若芸也主動籌辦各項活動，促成進步。

大方分享，最主要是「我們有共同目標：要讓全世界知道，台灣最好的咖啡產區在阿里山！」方政倫堅定地說。

他與農民協作，競標價一磅破萬元

讓台灣咖啡在國際市場一鳴驚人的卓武山許定燁，則是2021年PCA冠軍。同年，他的「日曬藝伎」在台灣精品咖啡國際競標，拍出一磅500.5美元（約1.5萬台幣）紀錄（第2至9名價格落在每磅32至84美元間），驚豔國際，是目前台灣咖啡豆最高價者。

賴昱權稱讚許定燁，「是為台灣（咖啡豆）跨出國際的領戰將軍！」許定燁以合作社模式，與農民契作，並與咖啡農協作後製法。他跳脫窠臼，專注且擅長貴腐跟厭氧發酵等特殊處理法。

他攻品種純化，讓台灣也有名牌咖啡

相較方政倫想從未命名的品種，找出適合代表台灣征戰的咖啡。曾福森則是從品種純化的角度出發，希望在台灣種出風味純正的藝伎。他先篩檢農場裡所有咖啡DNA，捨棄並砍掉混到其他品種的咖啡樹，讓整座森林農場，只有藝伎單一品項。

阿里山農民的齊心有了成績。方政倫專注於咖啡多樣性，並分享發現的新品種；許定燁擅長後製處理法、率先替台灣在國際間開啟高價競標紀錄；再加上企圖種出高純度品種的曾福森，帶咖啡迷重溫藝伎的美好風味。

隨著競標價破紀錄，如同許定燁所言，「國際間的買家，願意花高價換取台灣咖啡，等於被世界認同，我們已經被看見了！」

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