喊出台灣海峽是內海、發表非戰綱要 中國高調發言背後的「切香腸」戰術

【文／陳育晟；圖片／Getty Images】

中國也要「非軍事行動」？北京發布「軍隊非戰爭軍事行動綱要」、「台灣海峽內海化」，連科技大老都擔心，習近平將複製普丁攻打烏克蘭之舉，武力犯台。這機率高嗎？中國有何目的？

一位台灣科技界大老每年都會親赴美國，參加一年一度的選擇美國投資高峰會，今年雖然同樣與會，卻格外憂心。

「中國近期的大動作，彷彿嗅到中國即將武力犯台的味道，」他告訴《天下》記者，其他商界友人也一致這樣認為。

「也許是可能發生的戰爭，會造成美中關係進一步緊張。這次選擇美國投資高峰會，在中國有投資的台商多半不敢參加，反而是年輕新創業者，在中國沒投資、沒包袱，勇於和美國站在同一陣線，」他接著說。

他口中的「大動作」，指的是中國在6月一連拋出「軍隊非戰爭軍事行動綱要」、「台灣海峽內海化」兩顆震撼彈。

在俄羅斯總統普丁2月以「非軍事化」和「非納粹化」為名，採取特殊軍事行動攻打烏克蘭後，上述這種說法似乎更增可信度。

然而，學界主流意見卻認為，中國此舉仍是心理戰的一環。

複製過去對日本的切香腸戰術

中共官媒《環球時報》指出，「非戰綱要」將讓中國軍隊防止地區不穩定局勢影響中國，並保護戰略物資輸往中國的路線，和海外投資項目與人員。

專研軍事的中山大學亞太事務學程助理教授林穎佑認為，中國此舉只是在複製過往在東海對日本施行過的「切香腸」戰術。

2010年中日開始在東海上發生衝突，到了2012年日本把釣魚台列嶼收歸國有，中國開始派公務船、海警船不斷騷擾釣魚台列嶼，解放軍軍機也不斷現蹤東海空域。

時任日本首相安倍晉三在2018年5月和中國簽署海空聯絡機制，但簽了以後才發現，中國完全沒有想要遵守協議的意思，反倒變本加厲在去年2月推出「海警法」，允許中國海警船面臨襲擊時可用武器回擊。

國策研究院執行長郭育仁解釋，中國一邊和日本談，同時也在破壞現狀，等到新現狀成立以後，下一步就頒布法律使其合法化。

中國在南海的「吹沙填海」造島、興建軍事設施成功後，不斷騷擾當地外國軍艦、封鎖航道，試圖阻止域外國家到南海發揮影響力，也是「切香腸」一例。

下個目標是南太平洋？

這種「切香腸」戰術，已經在東海、南海發生，南太平洋則是中國的下個目標。郭育仁認為，反觀台海因敏感度太高，容易引發美中擦槍走火，甚至是全面戰爭，尚不是解放軍的首要戰略目標。

中國在此刻加強對南太平洋「切香腸」，與內外情勢密切相關。

對外，在美國拜登政府大力推動印太經濟架構，持續對中國科技封鎖下，馬來西亞大學中國研究所高級講師李志良認為，中國此舉可以創造談判籌碼，爭取美國恢復對中國出口晶片等重要零組件。

對內則和10月將登場的中國共產黨第20次全國代表大會有關。林穎佑分析，中國國家主席習近平意欲藉此爭取將領支持、鞏固軍權。

福建號是中國解放軍首艘自行研發、製造的航空母艦，是否能讓中國影響力滲透至第一、第二島鏈，美國嚴密關切中。 （Getty Images）

中國在南太平洋下個「切香腸」的戰場，很有可能發生在分別於2004、2019年與台灣斷交的兩個太平洋島國——萬那杜、吉里巴斯。

讓台灣斷交國，難逃中國懷抱

這一切都和4月下旬簽署的「中索安全協議」有關。根據該協議，索羅門群島將可以要求中國派遣公安、武警、軍事人員、執法與武警部隊赴當地協助維穩，中國船隻也可停靠在索國港口進行運補作業。

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消息一出，引發以美國為首的西太平洋民主國家嚴正關切。美國將恢復29年前曾在當地建設的大使館，和索羅門群島合作對抗氣候變遷、疫情。

印太事務協調官坎貝爾也口氣強硬表示，若中國在當地設立軍事基地，美國將以軍事行動回擊。

然而，中國非但沒停止在當地擴張，外交部長王毅更在5月底出訪南太平洋10國，希望催生安全協議，雖然最後在美國強勢介入下功敗垂成，但萬那杜、吉里巴斯卻極有可能成為中國囊中物。

外交系統人士分析，台灣有不少邦交國都是美國暗中固樁，從台灣接連失守上述兩國，足以看出美國和中國在南太平洋影響力的此消彼長，如今萬那杜、吉里巴斯都欠中國鉅額債務，更難以脫離中國懷抱。

插旗第二島鏈，引發美國焦慮

雖然「非戰綱要」賦予中國在保護國家利益、達成政治目的前提下進行維和與人道救援，但林穎佑認為，中國確實可藉此賦予解放軍更多刺探美軍任務的行動。

由於索羅門群島、萬那杜、吉里巴斯均在第二島鏈重要航道上，美國的關切，反映的是對第二島鏈遭到插旗的焦慮。

李志良解釋，上述三個島國，位在澳洲通往太平洋的重要航道上。一旦中國插旗成功，第二島鏈恐怕會瓦解。

一旦第二島鏈被中國控制，日後若解放軍武力犯台，美國船艦要馳援台灣的航道也會遭到干擾。

再加上中國頒布「台灣海峽內海化」，也可能嚇阻美國、英國以外，尚未將船艦駛經台海的國家穿越。

因此，中國「非戰綱要」這把火看似尚未燒到台灣，但李志良提醒，台灣一方面要嚴守目前不挑釁、不冒進的基調處理兩岸關係，避免中國片面升高情勢；另方面要加強和美國、日本為首的民主國家合作協防。

特別是在中國「切香腸」的四大熱點——東海、南海、南太平洋、台海裡，台海是唯一沒有民主國家協防機制的區域，只靠國軍和零星美軍固守城池。

即將在6月底舉行的北約峰會，首度邀請日韓領袖與會，可望簽署延伸性協議。

郭育仁研判，最理想的狀態是北約國家將常態性派遣軍艦至印太地區，在前述四個中國切香腸的熱點，對中國的戰略壓縮和嚇阻會非常有效，台灣安全也更有保障。

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