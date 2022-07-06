專訪通膨對策單位 國發會副主委高仙桂：紅綠燈盯物價、稽查哄抬

【採訪整理／盧沛樺；圖片／黃明堂攝】

負責發布景氣對策燈號的國發會，也是行政院通膨對策的幕僚單位。

國發會副主委高仙桂分析此次全球通膨，直言跟1970年代的石油危機類似，起因是供給面瓶頸，但這次更複雜。

因為美國政府為了抗疫，實施量化寬鬆，規模更甚金融海嘯。去年疫情趨緩，市場熱錢太多，美國家庭開始儲蓄，推升需求。

供需和勞動市場雙重失衡，釀成這次通膨風暴。

台灣的通膨現象比較單純，主要受石油、天然氣、黃豆、小麥、玉米等糧食價格上漲，帶動輸入性通膨。「台灣沒有供應鏈中斷的問題，工資上漲也只有2%多，因此商品市場和勞動市場都維持平穩，」高仙桂解釋。

不過，全球糧食、能源價格短時間仍居於高檔，高仙桂坦言，「今年一定是緊張，物價上漲壓力一定存在，政府對下半年（物價）嚴陣以待。」

為平抑物價，行政院祭出各項政策手段，包括維持水電油氣價格穩定、免除或減輕關鍵原物料稅賦、防止民生物品囤積及哄抬物價、強化民生及戰備物資的供應鏈韌性。

高仙桂說，電價及天然氣價在6月底前不調漲，桶裝瓦斯持續凍漲至9月底。

另外，透過加碼調降汽柴油貨物稅，免徵黃豆、玉米、小麥營業稅，機動調降小麥、奶粉、奶油、牛肉進口關稅，減輕企業的成本，希望企業不要漲價。

台灣將提高糧食自給率

行政院也要求跨部會實施物價監控，每兩週回報民生物資的價量變化。高仙桂解釋，做法類似景氣燈號，如果價量穩定是綠燈，反之是紅燈。

以6月為例，進口物價如黃豆、小麥、玉米、烘焙用奶油都是紅燈，民生物資如沙拉油、麵粉、雞肉、雞蛋，也是紅燈。當燈號是紅燈，主管機關要去了解是合理上漲，還是不當哄抬。如有哄抬之嫌，就由法務部出動稽查。

長期計劃是提高糧食自給率，無法自產的，想辦法讓進口來源多元化。

高仙桂舉例，我國豬農、雞農都用玉米當飼料，現在農委會正在研發新的飼料配方，運用台灣的糙米、甘藷做成飼料，減少對進口玉米的依賴。

即使通膨年增率回落，但終端商品具有物價僵固性，譬如咖啡漲價，價格就回不去了。

高仙桂認為，現在物價上漲，是因為廠商成本增加，企業也沒辦法為員工加薪；但當原物料價格回落，廠商利潤增加，即有可能幫員工加薪。如此一來，或可抵銷一部份物價上漲的壓力。

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