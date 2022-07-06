房租6年漲近3成、透支求助爸媽 北漂二寶爸：人生好難只能撐著

【文／鄧凱元；圖片／黃明堂】

負責發布景氣對策燈號的國發會，也是行政院通膨對策的幕僚單位。為平抑物價，國發會副主委高仙桂指出行政院將祭出各項政策手段。

結婚生子的雙薪上班族黃天生（化名），每天一大清早的例行行程，是從汐止坐火車到南港，先把2歲的小兒子送到托嬰中心，再花40分鐘到台北市區的公司上班。

6年前，他原本希望以2萬元，先在離辦公室近一點的南港租房子，但找到的空間對小家庭而言，不是太小，就是過於老舊，只能退而求其次選擇汐止，租了有2房的電梯大樓。

他算著，生下老二後，每個月要繳的房租與托嬰費，忽然抬起頭看著來訪的記者苦勸，「人生好難，生小孩要三思。」

受到通膨和租金上漲的影響，他的人生走到今年更是難。4月，房東告訴黃天生，因為央行升息，每個月要付的房貸多了幾千元，必須調漲房租，從2萬漲到2萬3。房東還預告，如果央行再升息，明年簽約時，要再次調漲房租。

對比剛搬到汐止時，每個月1萬8的房租，6年來已漲近3成。

黃天生不是沒想過換便宜一點的房子，但打開租屋網，租金對比又漲了一波。

每月繳完開支，四口剩萬元吃飯

和太太都擁有國立大學碩士學位，他們在畢業後曾遠赴中國工作，而後回台灣定居。目前分別擔任軟體工作者，以及學術單位的助理，兩個人加起來月薪9萬多，卻幾乎月月透支。

從南部北漂到台北，黃天生說北漂小家庭對物價感受很深，因為沒有後援，只能把兩個小孩送到托嬰中心，一個送私立幼稚園，一個送到非營利托嬰中心，加起來月費超過2萬5。

薪水匯進後，每個月繳完房租、網路費、通勤費及雜支等固定開銷，幾乎所剩無幾，「每個月如果有剩一萬多吃飯，就算很多了，」他說。

最近碰到外食費上漲，更是雪上加霜。在南港外食，一家四口吃一餐下來最少500元起跳，因此他們大多回汐止，拎個便當回家吃。如今連偶爾到餐廳吃燒肉大快朵頤，都會讓他咬緊牙根、狠不下心。

每月繳完房租和托嬰費，四口剩萬元吃飯，連去餐廳吃頓燒肉都狠不下心。 （黃明堂攝）

手頭最緊的時候，是每年的1、2月，除了固定支出外，還要負擔兩個小孩近5萬元的保險費，以及2、3萬元的註冊費。

「那個月要多吐8萬元，我們多半用年終支應，不然就是請父母協助，」他說。原本今年要全家搬回南部，但因為太太的工作還要收尾，只能繼續過著北漂的日子，「我們就是撐著，」他苦笑。

上進的黃天生希望能改變生活，把漫長的通勤當成進修的黃金時光，買了Podcast上的主管養成課程，希望能換到收入更好的公司或晉升主管職，才能擺脫難以喘息的日常。

但即便如此，仍不知苦日子何時才有結束的一天。

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