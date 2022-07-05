買信義區豪宅、開超跑、繳5%最低稅率 加密貨幣新貴逃稅真相

【文．盧沛樺、林麗珊】

愈來愈多人透過加密貨幣致富，各國稅局挖空心思想從他們身上榨出稅金。但為什麼大部份區塊鏈圈的人不怕？稅局能跨國合作，補起新興逃漏稅的漏洞？

即使眼前加密貨幣價格跌跌不休，但早期投入的投資人，過去幾年數十倍到數百倍的加密貨幣資產漲幅，依然讓他們躋身新富階級，年紀輕輕，就有本事出手買下台北信義區豪宅和進口跑車，動輒千萬、上億起跳。

沒想到，買車買房以後，卻讓稅務風險大增。4、5年前投入區塊鏈產業法律諮詢業務、尚澄法律事務所主持律師蔡昆洲說，今年第一次遇到客戶上門諮詢稅務問題。「前一陣子房市熱，一堆人從加密貨幣交易所出金上千萬、上億，拿台幣現金去買房，因為是固定資產，現在很難逃得掉，」他說。

蔡昆洲解釋，台灣合法的加密貨幣交易所，受到金管會監管洗錢防制，又要跟銀行配合，因此只要投資人透過交易所把加密貨幣換成台幣出金，金管會、銀行都有交易資料，容易被國稅局盯上。加上，如果名下有車有房，但銀行帳戶沒多少錢，自然就會進入國稅局的雷達，懷疑有漏報的所得。

當愈來愈多人透過加密貨幣致富，各國稅局挖空心思想從他們身上榨出稅金。美國起步最早，2014年發布官方課稅指南，2020年要求所有納稅義務人，填個人所得稅申報表單時，一律要回答是否有加密貨幣資產，今年則宣示會加強查稅。台灣稅局雖不如美國稅局積極，但課稅方式幾乎比照美國。

有人繳5%、有人免稅還被父母撫養

在美國，加密貨幣交易所得的課稅，分為長期跟短期，持有一年內交易，列入個人所得稅，採累進稅率，最高39.6%；持有一年以上才交易，課資本利得稅20%。但台灣長期不課資本利得稅，因此一律視為財產交易所得，納入個人綜所稅申報，採累進稅率。

但其實更多台灣人會選擇申報為海外所得，因為享有每年670萬免稅額，加上稅率統一20%，對很多有上億加密貨幣資產的人，比起綜所稅稅率最高40%，起碼省下一半的錢。

但老實申報的比例微乎其微，而且區塊鏈圈還流傳各種避稅祕技。

蔡昆洲也說，實際上門諮詢的客戶，大多40歲，並非都是區塊鏈從業人員，也有單純投資人，20幾歲的年輕人仍較欠缺稅務風險意識。

一位30歲出頭的區塊鏈公司執行長告訴《天下》，他每個月從公司領5萬台幣，但其實超過99.99%的資產是加密貨幣，去年身價近億，但今年報稅只要繳最低稅率5%。

不只是他，「幣安在台灣有300人，薪水都是領泰達幣，對台灣稅局等於沒有所得，都不用繳稅，甚至還被父母撫養，」這位執行長直白地說。

幣安回應，並非所有員工都使用泰達幣領薪水，會視員工所在地法規而調整。

現行稅務人員不具威脅？

區塊鏈圈口耳相傳最新的避稅手法則是，把錢搬去中南美洲波多黎各。做法是在當地交易所開戶，存入加密貨幣資產，在當地拿完稅證明，但實際上波多黎各不課稅，匯錢回台灣，出示完稅證明，可在台抵稅。

但資誠會計師事務所全球稅務服務主持會計師曾博昇強調，這招對台灣人行不通。現行波多黎各只對美國人，給予加密貨幣交易所得免稅，不包含波多黎各人和其他外籍人士。因此，即使台灣人取得完稅證明，但因為沒有繳稅，回國仍比照海外所得課稅。

但讓這群人好整以暇的真正關鍵是，認定稅務人員根本沒本事查稅。區塊鏈新創畢竟科技執行長張翰林說，目前仍交易所協助調查局、刑警隊追查鏈上金流，徹查資金流向。他直言，現行稅務人員還沒有能力查鏈上金流。

「國稅局要對加密貨幣課稅，大概要10年以上吧，」一位幣圈投資人不客氣地說。

連美國查稅都被當笑話，台灣呢？

其實不只台灣稅局，全球稅局都面臨相同挑戰。日本放話對加密貨幣交易課55%，結果日本投資人逃離日本，重創當地加密貨幣產業；連美國稅局要查證納稅義務人的交易資料，也被加密貨幣圈當成笑話在看。

因此，OECD今年3月宣布，打算比照對傳統有錢人追海外所得的模式，實施加密貨幣版的CRS（Common Reporting Standard，共同申報準則）。

曾博昇解釋，以前沒有CRS交換，台灣人的海外交易都不申報，也不擔心會被追稅，雖然台灣不是OECD會員國，但國際規則上路後，台灣透過雙邊租稅網絡，照樣能追蹤台商海外帳戶金流，所以現在大家都變謹慎了。

未來如果加密貨幣版的CRS上路，要求加密貨幣交易所、錢包業者、NFT發行商，必須像銀行一樣，提交稅局帳務資料，跨國金流的能見度將大幅提高。

但這個殺傷力強的法案，目前前景不明。曾博昇說，現在市場不好，全球都在擔心通膨、戰爭，稅務改革很可能推遲。回到台灣，對想誠實申報的人，政府曖昧不明的態度，也讓人打退堂鼓。

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