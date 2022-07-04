時局動盪CEO也撐不住了？ 執行長離職創20年新高 企業該怎麼辦？

【文．賀先蕙】

今年以來，隨著美股大幅修正、通膨率居高不下，不只一般市井小民受到影響，企業高階主管也開始感受到壓力。美國知名人力顧問公司公布數據發現，今年以來美國企業的CEO離職人數創下20年新高。為什麼會這樣？又該如何面對？

根據美國人力資源顧問公司Challenger, Gray & Christmas所發布的最新統計，今年截至5月為止，總計有668位執行長離職，比去年同期的539位還要高出24%。而這也是該自2002年該公司開始統計這項數據以來，最高的一次。

「執行長的出走仍然持續。經濟情況、通膨上升以及對景氣衰退的擔憂都促使董事會重新思考領導力。而領導者們也重新思考，他們是否想要承擔這些挑戰，」Challenger, Gray & Christmas資深副總裁安德魯．加倫傑（Andrew Challenger）強調。

今年初以來，的確不少美國大公司都看到了管理高層的震盪。包括臉書的母公司Meta Platforms的營運長雪柔·桑德伯格 (Sheryl Sandberg)於6月初宣布將離職；運動用品公司Under Armour執行長帕特里克·弗里斯克（Patrik Frisk）也於6月初去職；視覺探索平台Pinterest執行長班·西爾伯曼（Ben Silbermann）也在近日傳出消息將去職。

CEO離職最多的產業是非營利組織及科技業

由上述的CEO離職案例可以發現，許多知名科技公司今年以來都看到了高階主管的異動。Challenger, Gray & Christmas所發布的統計也證明了這一點。如果以產業分類來看，1至5月最多CEO離職的是政府或非營利組織，科技業則是第二。

「過去幾年科技業隨手可得的資金正漸漸變少，裁員也隨之而來。通常在不確定的期間，公司會引進新的領導者。而過去的領導者則會用董事長或董事會成員的身分持續待在公司一陣子，以確保無縫接軌，」加倫傑分析。

如何管理CEO離職？分3個時期，做到無縫接軌

面對越來越多的高階主管震盪，企業該如何應對？針對這個問題，《麻省理工學院史隆管理學院評論》（MIT Sloan Management Review）最近就出版了一篇〈CEO離職，該怎麼辦〉的文章來探討企業董事會和執行長本身，該如何管理去職期間的震盪，創造雙贏。

該文章分析，CEO的離職，主要可以分為3個時期，消息公布前、消息公布後、交接過渡期。每個時期都有要注意的事項。

1.消息公布前：不論是CEO本身主動想離職，或者董事會想要趕人，為了雙方彼此長久的名聲著想，最好CEO和董事會可以針對這件事共同討論出一個說法，並且確定一個公布的日期和操作方式。該文就舉了一家英國公司為例，該公司的執行長在決定離職前，先與董事長進行了很長的一段討論，雙方取得共識後，再經由董事會同意。最後由該執行長寫一封信和拍一支影片，在指定的時間向同仁和大眾公布，完全避免了可能的流言紛擾。

2.消息公布後：這段時間原本的執行長擔任的就是類似看守內閣的角色。該文章建議，這段時間執行長就改為只負責日常營運項目，關於公司的實驗計畫、成長引擎的投資等牽涉到未來發展的新項目，就不再介入。

3.交接過渡期：當然不是每一次的CEO離職都是完美收場。最理想的狀況是前後任的CEO能有一小段的重疊期，前任負責安撫員工，也讓新任者更容易上手。

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