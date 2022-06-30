溫和通膨陷阱》房租隨房價飆、政府統計卻躺平 「30到45歲最慘」

【文 盧沛樺】

疫情與戰爭，讓全球通膨怪獸已經失控，台灣雖號稱處於溫和通膨，但這其實是個假象，將造成台灣貧富差距擴大、窮人更難翻身。房租漲幅失真、政府不再撒幣，通膨實況到底如何？苦日子能結束嗎？

中產薪水愈來愈薄

追不上高物價，服務業族群最慘

緊跟著美國的台灣，已經連續3個月消費者物價指數（CPI）年增率超過3%，民生物資物價指數年增率更高達7.22%。5月份，主計總處在物價記者會上，細數大大小小的物價漲幅：雞蛋創41個月新高、豬肉創87個月新高、麵粉創125個月新高、外食費創163個月新高，都是前所未有。

事實上，台灣這波長達10個月CPI年增率超過2%的通膨警戒值，為十四年來首見。上一次是2007到2008年間，有連續14個月通膨率超過2%。「這是自金融海嘯種下的惡因，如今台灣正在承擔後果，」中研院經濟所研究員許文泰說。

金融海嘯後，台灣學美國降息，熱錢進入市場，如果錢是去消費市場購買商品或服務，通膨早就發生。結果熱錢全跑去房市、股市，造成房價上漲、股市狂飆，卻也埋下隱憂。

如今疫情和戰爭導致的供給斷鏈，帶動了物價上漲，也改變人民對物價的預期，導致熱錢轉而從房市、股市流入消費市場，「大家擔心現在不買，以後會更貴，」許文泰說，通膨預期抬升物價，形成了惡性循環。

中央銀行在6月上修全年CPI年增率，由2.37%調升至2.83%。扣除食物和能源的核心物價指數年增率，雖會在第二季觸頂，下半年逐季下滑，但仍高於今年第一季。「今年一定是緊張，物價上漲壓力確實存在，」國發會副主委高仙桂直言。

高漲的物價，已經讓去年以來全面加薪的好心情，全被打壞了。如果看含年終和獎金的總薪資，製造業跟服務業呈現兩樣情，佔就業人口最多的服務業自去年6月以來，薪水漲幅都被物價吃光光。

本來生活可以過得很好的中產階級，現在也感到吃力。

租屋族比你想的還苦

六都齊漲，30到45歲最慘

根據台大經濟所研究生李祖福的研究，如果把2008年第1季的CPI房租類當作100，主計總處統計2021年第4季的指數為109.2，換算下來，14年間CPI房租類成長率僅9.2%。

但他利用591租屋網，蒐集同期共一百多萬比成交資料，同樣把2008年第1季指數設為100，2021年第4季的指數則為159.8，14年間CPI房租類成長率59.8%，相當於主計總處的6倍多。

因為房租項目佔整體CPI比重約15%，如果真實反映房租，2008年至2021年CPI年增率將由原政府公布的0.83%，上調至1.45%。研究中也指出，目前房租類權重佔比偏低，未真實反映租金對家庭收支的影響，因此若提高權重至27%，CPI年增率將一口氣增加近一個百分點，至1.81%。

其實內政部委外研究也發現，過去3年，台中市租金漲幅13.7%，高居六都之冠，高雄市居次為12.6%。其他四都依序是新北市9.7%、台南市6.2%、台北市5.6%、桃園市4.3%。

但主計總處的租金指數，過去3年只小幅上漲3%。「漲幅確實比過去要高，」內政部政務次長花敬群告訴《天下》，除了房東以物價上漲為由，向房客漲租金以外，全台房價大漲，也帶動租金漲幅。

花敬群解釋，主計總處統計物價是針對全體消費者，不是租屋市場的消費者，查價的1萬多間房子也不會每個月換約，通常房東是利用換約向房客漲價。

但根據台大李祖福的研究指出，主計總處查價最大的問題是，受查的1萬5000多戶出租住宅，超過9成是社會住宅，社宅租金行情普遍低於市價，才是導致CPI反映的房租，偏離民眾感受的原因。如果還原實際租金漲幅，其實有更多人的加薪，早就被物價吃掉。

受害最深是30到45歲的族群。林宗弘蒐集2000年到2020年的家庭收支調查資料，分析發現30歲後，年付租金佔家庭總所得的比重隨年齡增加，但45歲後比重急遽下滑。他推測原因是年過45歲的人有能力買房或繼承父母的房子，所以租金佔所得的比重下滑。

「30至45歲的人買不起房，要付一大筆錢給房東，同時他們也是年輕爸媽，正在組織家庭、撫養子女，生活壓力最大，」林宗弘同情地說。

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