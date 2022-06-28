通膨狂飆 電價為何現在非漲不可？台灣連四年凍漲電費的苦果

【文 劉光瑩】

連續四年凍漲的電價，已確定調漲。全球通膨肆虐，為何這次連工商界大老也認同，電價應反映飆漲的成本？原因其實跟供電穩定、淨零目標，以及你我和未來世代的荷包通通有關。現在不漲，未來挑戰更大。

在萬物皆漲的當下，台灣卻有一樣東西不只沒漲價，反而比12年前的價格還低，你相信嗎？就是電價。

根據台電資料，2010年平均電價為一度2.61元，雖然之後有逐年調高，但2014年後卻不增反降，實質凍漲可說已10年之久。

但近日應該會有變化。電價審議會已於6月27日舉行，外界預期本次將打破四年多來、連八凍的局面，最後決議平均電價調幅為8.4%。這也許會是電價公式上路以來，首次突破漲幅3％的天花板。

非漲不可的原因，是國際燃料價格飆漲，以及台電作為平準之用的「米缸」沒米了。

煤、油、天然氣價格狂飆

台電發電成本高達65％是燃料成本。國際煤價過去4年來漲了將近3倍、原油價格翻倍、亞洲液化天然氣也漲了2倍，但電價卻紋風不動。

這多出來的成本，都由台電與中油吸收，終究會是全民埋單。台電發言人吳進忠指出，今年1到5月台電虧損應該會超過700億元，而台電歷來單年最大虧損金額是2008年的1009 億元。

而台電用來平準電價的基金不過400多億，可說已經見底。也就是說，如果電價再不漲，今年台電很可能會創下史上單年最大虧損。「老問題又回來了，」台電前董事長、現任台灣電力企業聯合會理事長黃重球嘆了口氣說。他所指的，就是電價過去沒漲價，現在面臨的苦果。

該漲的時候漲不了，不該降的時候卻降了

「讓台電好不容易拚到開始有盈餘，」黃重球說。但2014年底，當時經濟部為了力求新版電價審議公式能通過，跟立院協商後，只好把省下的90億元燃料成本「發紅包」回饋給民眾，一戶拿到800元電費回饋。

不僅發回饋金，也因為國際燃料價格一路下跌，台電在2015、2016年接連多次調降電價，其中一次降幅達9.56%，創下史上最大降幅。殊不知，這卻種下了電價「易降難漲」的苦果。

「該漲的時候漲不了，不該降的時候卻降了，」黃重球說，「電價下降是背離能源轉型的政策。」他指出，當燃料價格一直提高，台電中油虧損，最後還是債留子孫。

有工業界大老擔憂，電價漲將逼迫製造業出走。電價漲對產業影響究竟多大？

電力僅佔製造業生產成本不到2%

其實，攤開統計資料，電力成本佔台灣製造業總生產成本比率，僅不到2%。

台灣環境規劃協會理事長趙家緯，​​依據主計處的產業關聯表估算出，2020年台灣製造業的電力成本佔生產成本比例，平均只有1.77%，一般被認為耗用大量電力的半導體業，電力佔生產成本也僅2.2%。

也就是說，即使電價漲10%，也僅會讓電子業總生產成本增加千分之二。再者，台灣的工業電價已經是全球第六低。綠色公民行動聯盟研究員魏揚指出，即使電價調漲10%，等於每度電漲0.25元，加上去，工業電價也還是全球前十低。

就連向來對漲電價保守的工商團體，也都表示可以理解漲價的必要。台聚董事長吳亦圭，據悉6月27日將以工總常務理事身分出席電價審議委員會。「讓台電長期虧損是不合理的，」他也提醒，經濟大情況的確不佳，要怎麼反映法，考驗政府的智慧。

電價不漲的後果：全民補貼、債留子孫

首先，台電虧損全民埋單。全台灣發的電，有六成都用在工業生產，而台灣出口貿易佔七成GDP，工業界享受低電價帶來的獲利好處，卻等同是全民補貼國外的消費者。

總歸到底，使用者付費。黃重球也說，電價長期不反映成本，而是由國營事業吸收，不啻是拿老百姓以及後代子孫辛苦賺到的納稅錢，去補貼用電大戶。

第二個問題，是讓能源轉型轉不動，還不利供電穩定。吳進忠擔心，假若台電持續虧損，如何有資金來提升電網品質、穩定供電。「虧損會讓台電信用不好，設備老化故障也沒錢維修，停電會更加頻繁，無法增加投資，也不利走向凈零。」

老話一句，不能又要馬兒好又要不吃草。「問題可能不會馬上發生，但是一定會發生，」他說。

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