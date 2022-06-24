新北社區大樓年省20萬電費！300名「規劃師」讓管委會動起來

【文／蔡立勳；圖片／黃明堂攝】

新北喊出2050年要淨零，佔碳排3成的建築部門勢必得改。近300名低碳社區規劃師，協助500多個社區大改造，從停車場換燈管到屋頂農場，讓管委會和居民一起動起來。

新店將捷家和社區管委會副主委黃杲傑從沒想過，光是更換地下停車場的燈具，能讓社區每年省下電費19萬。

「我們的地下室很亮，但用電量不到以前一半，」他邊指向天花板的柱狀燈管邊說。過去建商為了美觀，使用筒狀型燈具，代價是用電量高，亮度也比現在低。

沿著車道往前走，戶外光線穿透停車場入口鐵門的縫隙，一片白光躍然眼前。這扇門從整面鐵片改成鏤空設計，空氣隨時流通，也因此減少地下室使用抽風機的時間。

更換地下停車場的燈具，讓將捷家和社區年省19萬電費。

黃杲傑回憶，當初光是換鐵門，就引來不少住戶抨擊，認為原本的封閉式鐵門較美觀，但他深諳，美觀與節能「一定要取其一。」

黃杲傑一路領著記者上到一樓中庭生態池、參與式屋頂農場等地，解說因應低碳社區而做的改變，儼然是名訓練有素的導覽員。

家和社區連續3年獲得新北市低碳社區標章，更是今年3座白金級社區之一。

靈魂人物：低碳社區規劃師

2007年，新北市政府環保局成立低碳社區發展中心，5年後推動低碳社區認證，指標包含綠建築、綠色能源、循環資源、綠色交通、永續生活環境及創新作為等6大面向、18項指標，滿分150分，認證等級依序為銀鵝級、金熊級、白金級，社區可以申請低碳改造補助。

2012年迄今，已有139處社區取得低碳社區認證，549處通過補助。低碳社區規劃師（以下簡稱規劃師）是靈魂人物。

新北市環保局每年培訓30至40名規劃師，目前共有290人，分為助理、一般與進階3種資格，每階段需於3年內協助一處社區完成低碳社區工程，通過環保局審查，才能維持資格。

無論是里長、物業管理人員，或具有建築、機電、環境、園藝等相關證照、學歷的民眾，都能報名受訓。

當社區想進行低碳改造，規劃師主導行政評估與初步規劃，節電診所則負責技術環節。評估時間快則數日，也有花上3、5年的例子。

管委會有無決心，是改變關鍵

新北市環保局每年招聘6至10名專家，組成節電診所，每次推派2名不同專長的專家，如機電搭配環境，到社區詳細評估用水、用電與契約容量等數據，製作報告書，內容載明，投資、改善相關設備的費用，以及回收成本需時多久，供社區參考。

但社區需要改善的面向百百種，且經費有限，此時，規劃師便發揮所長，依循節電診所診斷社區的報告書，向社區解釋各種項目的改善效益，排出優先順位。

「最常碰到的問題其實是管委會意見相左，」主導將捷家和社區改造的規劃師潘睿祥舉例，例如停車場要更換燈具，有住戶希望一次換完，也有人認為先換車道就好。

一個社區少則幾十戶、多則數百戶，曾任大樓管委會副主委的辜先生就說，常常連雞毛蒜皮小事都得討論許久，還不見得有成果。

曾任管委會主委的潘睿祥很清楚，社區要改變，關鍵在於管委會的決心。規劃師則是管委會與社區，以及社區與政府間的橋梁，必須居間協調，化解住戶疑慮。他也遇過管委會團隊換人後，所有改造計劃一律喊停。

潘睿祥規劃低碳社區十多年，深諳自己得成為管委會與住戶間的橋梁，才能推動改變。

效益數字愈具體，成功率愈高

要讓住戶接受，數字是最好的工具。規劃師必須要能清楚解釋不同做法的成本、效益與回收時間，將一組組數字呈現在住戶眼前，「很多人都從反對變支持，甚至說早就該做了，」黃杲傑說。

「很多社區跟我反映，經過改造，一個月省10、20萬的都有，我也嚇一跳，居然差這麼大，」新北市環保局副局長朱益君說。

雖然是新北市政府的政策，執照也是政府發的。但規劃師申請補助，也不是案案都通過。規劃低碳社區資歷超過10年的潘睿祥，最高紀錄是一次送審20件申請案，僅4案通過補助。

這也使他不斷改進自己的規劃。舉例來說，同樣是申請燈具補助，早期他只會填寫更換盞數，如今會附上配置圖，羅列更換燈具後會增加多少發光效率、省下多少電費，以及預計減少的碳排量等等。

連資源回收也有眉角。以往他只會寫申請幾個資源回收桶，如今則是以每棟大樓的人口數、日常垃圾量等數據為依據，計算要申請多大容量的回收桶。隨著減碳效果愈來愈具體，申請成功率就有99%。

從管委會主委，變成低碳規劃師

潘睿祥轉身變成低碳規劃師是個意外。出身農家，2003年意外接下新莊揚名家園社區主委，他收集家戶廚餘製成有機堆肥，當時就在屋頂種菜；他也撿拾廢棄廣告看板、汽車尾翼，製成風力發電機葉片，在社區架設8座風電機組；他還推動社區垃圾減量，8年內少了近700公斤的垃圾。

擔任主委8年內，揚名社區獲得超過25個環保獎項，還連續2年拿下新北市「永續發展模範社區」第一名。

後來，他參與規劃師培訓，整整4個週末，每天早上8點至下午5點上課，通過學科與術科測驗，才成為規劃師。12年下來，輔導社區已超過200座，「新莊區可能幾乎都是我做的，」他得意道。

將捷家和社區的中庭照明，未來也會以低碳為目標進行改造。

這群低碳規劃師是新北市長侯友宜的減碳軍隊。新北已宣布2050年要淨零，佔溫室氣體3成的建築部門勢必得改，其中9成與電力有關。

因此，新北市環保局陸續推動住宅智慧用電、節能E好宅計劃，藉由能效的分級管理，最佳化建物的能源使用效率。

建築佔碳排3成，用電最大宗

目前新北市已有600多戶安裝智慧電表，住戶搭配環保局開發的app，能分析用電指紋圖譜，得知每項電器的用電情形與電費高低。

好比今年冷氣電費特別高，住戶能循此檢查、汰換設備，達到節電。根據新北市環保局統計，採用這套系統的住戶平均節省用電量9%至10%，甚至不乏超過20%的例子。

節能E好宅則是今年3月的新做法。新北市環保局拉進房仲業、物業管理業者，透過計算建物能源使用密度（EUI），給予三星至六星的不同星等，星級愈高，代表公設節能效率愈高，也意味著社區公設電費愈低，如三星社區的公設節能效率是20%。

「當買方希望買比較低能耗密度房子的時候，會不會擴大到更多社區管委會努力來推動，朝向更高星級努力？」朱益君說，該計劃推動近3個月，已有將近70個社區申請認證。

信義房屋總經理室特助李明山看好，「（減碳）如果回到你的社區、你們家，有這些標章幫社區加分，住戶會滿有感覺的，行為就會改變。」

看著家和社區迄今的改造成果，黃杲傑的確感受到住戶對低碳概念與日俱增的認同感，即使已取得低碳社區的白金級認證，但他並未停止規劃社區下一步的減碳行動。

【延伸閱讀】

4層樓高垃圾山，竟能幫工廠減碳 全台廢棄物問題最嚴重的南投怎麼做？

6億片電子紙標籤減3.2萬倍碳排 龍頭台廠：整個歐洲瘋狂導入

未來15年最渴地區》台積大擴廠的挑戰：南台灣水從哪裡來？