用馬桶水做晶圓！再生水幫南科解渴，價格貴一倍賣得出去？

【文／鄧凱元；圖片／邱劍英攝】

南台灣愈來愈渴，連農夫都被鼓勵節水，工業更為水荒焦慮。就在這時候，洗衣水、馬桶水正進入南科，變半導體製程用水。把民生污水過濾成高級再生水，是解決缺荒方式之一，但自來水一度12元、再生水20元，貴了近一倍，科技廠買單嗎？

在高耗水產業持續進駐南台灣之際，農業用水持續緊縮，已是進行式。

青農返鄉，被迫停耕？

在台南經營水稻種苗廠的農三代胡育旗，8年前離開群創，回到官田承接家族經營的種苗廠。

原本看好政府鼓勵青農返鄉，和身邊的農友，紛紛申請各種貸款，準備開創另一番事業。但近兩年卻遇上政府鼓勵稻米轉作的政策。

從去年開始，農委會推動水稻的「四選三」政策，也就是鼓勵農民，在兩年加總起來共四期的稻米栽種時間，其中一期轉作稻米之外的作物。如果農民配合，則會發出節水獎金。

改農耕習慣，粗放變精緻用水

「今年一期稻作大概有八成都不會種了，而且這才剛開始而已，若繼續推下去，可能九成都不會種，」胡育旗擔憂，種苗場的經營將大受影響。

「當初政府鼓勵我們貸款買的那些農機，現在變成閒置的破銅爛鐵，」他批評。

青農胡育旗返鄉承接家族的水稻種苗場，卻面臨農業限水，憂心種苗場將逐漸凋零。

經濟部水利署南區水資源局長連上堯說，現在很多農耕的習慣是粗放，用水量大，正在推動精緻的用水管理。未來下雨將變成豐愈豐、枯愈枯，難以避免，農業部門也要配合調度。

然而，以用水的權利而言，過往一般性的通則是，水以前是誰在用，誰就有用水權。但現在是工業部門在擴張，卻要調撥農業用水，合理嗎？

台南市水利局長韓榮華說，以水利單位的立場而言，希望新增的工業用水，多使用正在開發的新興水源：再生水。

再生水貴近一倍，誰買？

在距離南科10公里處的永康再生水廠，今年7月後，預計能供應南科台積、聯電與群創每天8000噸的再生水，未來還將提高到1.55萬噸。

走進正在試運轉的廠房，兩層樓高的濾水器，一層一層的薄膜不斷淨化水質，把永康附近的馬桶水、洗衣水、洗菜水，經過沉澱、過濾、消毒後，再製成最高等級的再生水。

「再生水要濾到多乾淨，是依照客戶的需求而設計，這座廠是要供應半導體製程所用的水，所以等級要求很高，」負責營運永康再生水廠，山林水環境工程公司經理郭志豪說，再生水是一滴水用兩次，重複使用，才能減少水資源的浪費。

「再生水的來源是民生污水，每天都會產生，這是穩定的水源，也是該推動的方向，」成大水利及海洋工程學系教授周乃昉說。

目前台南與高雄，有多座再生水廠正在規劃或施工中，若順利找到買家，一天可能供應2、30萬噸的再生水。

台南永康再生水廠可依客戶需求，讓再生水乾淨到能供半導體廠使用，當南台灣缺水逐漸頻繁，需求可望成長。

以總量來說，再生水僅能彌補部份工業新增用水缺口。下一個希望，是取之不竭、用之不盡的海水淡化廠。

不過海淡廠高耗電、高成本，也有排放高濃度鹽水的爭議，目前進度還在初期規劃階段。

因此，短期內再生水的進度，將是工業用水缺口能否補上的關鍵。

然而，再生水的推動情況並不順利，完工進度多有延宕。

「2020年原本（全台）要完成8座，2026年要完成11座，但現在只完成3座。其實，在去年大旱之前，只有鳳山再生水廠完工；之後，永康、臨海再生水廠才陸續趕上，」民眾黨立委蔡壁如直言。

背後原因，是台灣水價太低。以自來水來說，用水大戶每度最多只要付12元，但再生水一度平均要20元，缺乏經濟上的誘因。

因此，蓋再生水廠前，要完成需求評估，由地方政府詢問當地用水大戶，有沒有用再生水的意願，但常常吃閉門羹。

「以前，推再生水最大的挑戰，就是要找到人來買水，」蔡長展坦言。不過他也補充，現在缺水，反而是產業界跑來問，還有沒有再生水可以買。

奇美水循環，受國際客戶青睞

一度20元的價格買再生水，划不划算？

2016年，奇美自行導入再生水技術，並於兩年前自主完成廠區的再生水廠，負責回收廠內的工業用水再利用。

奇美副總經理陳世賢說，使用再生水的價值，不能單從每度水幾元來思考。

對奇美來說，其一是永續的考量；另外，旱災愈來愈頻繁，而且每次遇到，影響營運的時間都長達好幾個月。這些都是奇美決定自建再生水廠的原因。

去年，當全台大缺水，變成國際媒體焦點，再生水就成了奇美與國外客戶溝通的利器。

「客戶一直來問，缺水會不會影響交貨，你跟他口頭保證沒有用，但只要告訴他，我們廠內的再生水，可供應四分之一用水，比當時政府限水的幅度，還高出許多，客戶就會比較安心，」陳世賢說。

此外，去年12月，奇美也與台南市政府簽訂備忘錄，將使用鄰近廠區仁德再生水廠的再生水，目標是在2024年，達到八成的用水都來自再生水。

「外界對再生水的印象是不乾淨，但我們用了很多年，證明沒有影響，」陳世賢表示。

一場百年大旱，曝露出南台灣供水瓶頸。未來，水資源調度計劃能否如期完成，企業有沒有長遠的用水規劃，將成為南台灣產業能否轉骨的關鍵。

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