全台水稻第一受災區！愈好吃的米受創愈重，池上冠軍米恐變空心米？

【文／吳凱琳；圖片／王建棟攝】

過去總認為，池上水稻擁有獨特地理優勢，不受氣候變遷影響，但根據最新推估，東部連續不降雨日數的增幅是全台最大，加上水資源調度更為不易，面對氣候變異挑戰恐怕是首當其衝。

花東是台灣沒有被污染的米倉。冠軍米的故鄉池上，一望無際，沒有一根電線杆的稻海阡陌，更已成為珍貴的文化地景。

孕育池上米，最重要灌溉水源是池上圳，引自卑南溪上游——新武呂溪，灌溉當地面積六成以上。

很難想像，這個人民團結、上天恩寵的地方，竟然是國家災害防救科技中心預測中，台灣水稻受氣候變遷影響最大的地方。

「以前討論氣候變遷，我們認為東部不會有問題，但後來發現新的現象，平均一年連續不降雨日數，增加幅度比西部還要大，」災防中心組長陳永明憂心地說。東部一年連續不降雨日，推估至世紀末將增加17%，為全台最嚴重。

災防中心預估，如果台灣升溫攝氏2度，至2050年，北區與東區的一期稻作將減產一成以上最多；二期稻也將減產一成五。（見下表）

水變濁、氣溫變熱，稻米變少

未來其實就在身邊。去年因為沒有颱風，池上農民跟台積電一樣，得用水車買水灌溉。

其實，水早已變了。

過去山泉水乾淨清透，但莫拉克風災後，每年5月梅雨季，進水口的水流開始夾帶滾滾泥沙。

「水源區的中央山脈山坡地崩塌，到現在植被都還沒有完全長回來，」種植水稻與香柚多年的當地70多歲農民張天助推測。

不只是水，台東建興碾米工廠負責人、池上產地標章推手之一梁正賢也觀察到，根據550位農民的「田間栽培紀錄」，最近幾年，水稻平均成長天數大概少了7天。

台東建興碾米工廠、多力米故事館負責人梁正賢。（王建棟攝）

愈好吃的米，愈容易受環境影響

少長了7天，因為水稻生育期間的積溫不變（編按：自播種至成熟所需累積的溫度），平均溫度升高，早7天就累積足夠了。但早熟不是好事，因為會導致米粒過小，甚至有可能變成空心米。

「愈好吃的品種就愈嬌貴，愈容易受到環境變化的影響，」梁正賢憂心。

例如，如果不幸遇上焚風，其他品種的產量減收三成，但是高雄147香米是剩不到三成。

池上有位種香米的農民，正常情況，7甲農地產量可收成8.4萬斤，但那年最後產量只有1萬多斤，「所以那時候我們都叫他『一割』（一哥諧音），因為他只收割了（正常產量的）一成多，」他苦笑道。

這幾年，因應愈來愈難捉摸的天氣，池上農民想方設法，盡可能避開種種不利影響。

譬如，暖冬時，1月中就有農民就搶著提早插秧，但3到4月正值孕穗和抽穗期的水稻，對溫度變化特別敏感，偏偏會遇到寒流，「稻穀就會不稔實，就是俗稱的空包彈，」台東區農業改良場作物改良課助理研究員廖勁穎解釋。

台東區農改場助理研究員廖勁穎。（王建棟攝）

這個難題愈來愈棘手，因為到了本世紀末，東部極端高溫日數會增加超過90天，極端高溫溫度將增加攝氏0.8度。在極端高溫催熟下，果實過小，影響農穫品質。

除了氣溫因素，農民還要考慮降雨量的劇烈變化。去年雨量稀少，靠近海岸山脈的地區因為河川少，水源不充足，有少部份稻田乾枯。

雨量落差大，水資源調節困難

但今年變成雨水多、日照少，農民又擔心水稻生長速度變慢，如果施肥太多，就容易發生水稻常見的病蟲害「稻熱病」。

稻熱病可造成稻穗白化乾枯而減產。（農委會高雄區農業改良場提供）

據災防中心預估，在東部地區，除了連續不降雨日數（連續單日累積雨量少於1毫米的天數）增加之外，到了本世紀末，降雨達200毫米的豪雨日天數，將增加70％以上。

總結來說，要不連續不下雨，要不一下雨就是大豪雨。這與每年平均侵台的颱風個數減少，但強颱、降雨強度增加的趨勢相符。

東部水利建設不足，是池上米危機升高的理由。不同於西部，東部沒有水庫調節，大部份依靠山脈水源，也更仰賴颱風降雨。

環保意識抬頭，加上上游土石流崩塌，墊高了在台灣蓋水庫的難度。要解決池上米危機，廖勁穎認為，灌溉水資源的調度管理將變得更為重要。

去年缺水時，池上圳灌溉區曾多次分兩區實施輪灌緊急應變措施，通水3日、斷水3日，但是在灌溉溝渠尾端或末端的少部份稻田，仍因為缺水而乾枯。因此，在乾旱時如何更合理、公平地分配和調節各區用水，成了當務之急。

另一方面，農民本身也要有應變能力。「在我祖父的年代，像是山坡地梯田，都會保留兩分地，加高土堤做成蓄水農塘，自己存水，」梁正賢強調，「當氣候變遷成為日常，農民自己要有能力『避險』。」

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