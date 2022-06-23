超越香港、紐約！台北為何是世界第三貴城市？

【編譯 羅璿】

根據瑞士寶盛銀行最新調查，台北在2021年攀升到全球高端生活與消費第三昂貴城市，上升兩個名次，其實，是因為香港、東京太慘了。

如果有人說台北比香港、巴黎、紐約還昂貴，他是瘋了嗎？不，他可能只是有錢人。他看的不是自助餐雞腿或好市多衛生紙，而是當季最新的LV包、限量勞力士。

根據瑞士寶盛銀行（Julius Baer）最新出爐的《 2022年全球財富及高端生活報告》，台北在2021年間是全球有錢人生活與消費第三貴的城市，僅次於上海與倫敦。寶盛計算名牌包、威士忌、商務艙機票、手錶、鞋款、西裝、商學院學費、車、房地產等20樣高端消費品物價。全球共有24個城市納入評比。

2022年世界高端生活最貴城市排行前十：

1.上海

2.倫敦

3.台北

4.香港

5.新加坡

6.摩納哥

7.蘇黎世

8.東京

9.雪梨

10.巴黎

台北超越香港、東京

台北今年登上全球第三貴城市，比去年上升兩個名次，超越香港、東京。主要因為這兩個城市去年真的蠻慘。

香港倒退一名，從第三掉到第四貴。《南華早報》指出，最主要原因是香港面臨第五波疫情，實施非常嚴格的控管措施，不少政商名流都出走了。再加上中國的旅客來不了，讓高級飯店的價格慘跌，香港2021年與觀光業有關的物價，整體跌了39%。也沒有外國消費者捧場奢侈品市場。

東京是今年跌幅最大的城市，從世界第二貴，一路掉到第八，最大原因是日圓貶值。

上海為首，亞洲城市貴森森

世界最貴5大城市中，僅有倫敦非亞洲城市。上海持續蟬聯高端物價之首，其中一大原因是強勁的國內旅遊。根據《南華早報》，上海2021年國內旅客增加12.8%，飯店房價也升了38%。除此之外，上海有4樣產品是世界最貴：跑步機、威士忌、商務艙機票、精緻餐飲。

全球通膨慘，有錢人也逃不過

整體而言，有錢人消費的產品有73%已經漲價、63%的服務型產品也變貴了。整體平均上升7.46%。比起往年的1.05%增幅相當可觀。《彭博》指出，3C產品如電腦、智慧型手機漲價最嚴重，變貴41%，主因是居家辦公提高市場需求，後來晶片短缺又造成供貨不足。

就連聘請律師都比以前要貴33%。買腳踏車也得準備比以前多30%的預算。便宜最多的大概就是葡萄酒了，價格降了26%。

當然，有錢人比較能夠承受通膨的壓力，但他們也因為通膨失去很多財產。根據彭博億萬富翁指數，世界上最富有的500個人，也丟了1.4兆美元，主要因為股票大跌。

寶盛的報告寫到，「至少我們的調查得出一個稍微值得開心的發現，那就是有錢人又再花錢了。」

（資料來源：Bloomberg, South China Morning Post, finews.asia）

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