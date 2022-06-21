供電吃緊 連護國神山也急了！為什麼台積電要選天然氣發電機？

【文 劉光瑩】

製造業到底有多擔心缺電？台積電在近期的股東會上，首度鬆口宣示將投入自建天然氣發電機組，表面上看似乎是因為怕供電不穩，但其實背後還有更重要的原因，也可能將引發連鎖效應。

在股東會上談論自購天然氣發電機組，這在台積電的股東會上從未發生過。

遇1年3次大停電怕了，建天然氣發電機自救

為何現在要談自備發電機？應該是近年幾次供電吃緊狀況，讓護國神山也急了。比較近的，有去年5月的 513、517 大停電；稍遠一些的，有2017年的815大停電。

台積的緊急備用電源，以往很少派上用場。業界人士指出，台積的備用柴油發電機，過去每年啟動一次都嫌多；但在去年，卻因為供電吃緊頻仍，在政府要求下而啟動發電機多達12次。

這新一波對電力的需求，除了來自於半導體業讓電力需求大成長，更關鍵的，其實是國際供應鏈對減碳的要求。

而這兩年的環境變化，不可謂不大。負責與台積電洽談發電機的台灣代理回想，2年前他曾向台積電簡報，15分鐘內能快速起停的發電機組，可以在能源轉型過渡期，提供必要的彈性。當時，對方顯得「興趣缺缺」。

自建天然氣發電機，要投入的成本大約是一般柴油發電機的2倍，還得考慮供氣管線、環評等等問題，對台積電而言，沒有積極考慮的迫切性。

然而，過去1年內的3次全台大停電，推了一把。今年2月，台積電又安排台灣代理做簡報。3月初的全台大停電後，雙方接洽更頻繁，甚至要求進行更細部的規劃。

台積電考慮建置天然氣發電，供電穩定當然是主要考量因素，但排碳有價，也是關鍵原因。

在桃園的大園工業區，就可窺見端倪。大園汽電共生廠，廠房鐵捲門緩緩拉開，3台引擎發電機轟隆隆運轉聲，幾乎要震破耳膜。它們供電力以及蒸汽給大園工業區的企業使用，有多餘的電再賣給台電。

重油改天然氣，減碳、減空污又省成本

儘管這3台裝置容量10MW的發電機，已有20年歷史，今年5月才剛改裝完成，從燒重油改成燒天然氣，牆上掛的黃色天然氣管線，還透著新氣。

用了20年的重油發電機，為何要改裝？跟工業煤改氣的政策相關。大園汽電總經理張世陽說，大約7年前，中油天然氣管線從台中一路接到大園，就在電廠的大門外，就知道「時機已經到了」。

5年前，佔大園汽電超過4成股份的正隆集團大力推動ESG，減碳成為各部門共同目標，於是大園汽電決定要把機組「油改氣」。

共30MW的重油發電機組改為燒天然氣，以同樣發電量來說，可減碳3分之1。氮氧化物降低8成5，硫氧化物更從300ppm降到零。改機組，不只能減碳，更減空污。燃料成本也天差地遠，尤其在現在這個時候。

台積電宣示將自建天然氣發電，凸顯當前用電環境的兩大變化：

第一：供電恐愈趨不穩，自力救濟企業變多

自備發電機，將更加成為顯學。「很多人開始運柴油進來了，」科學園區公會秘書長張致遠去年受訪時說，在去年5月2次停電後，他聽說科學園區許多用電大廠，紛紛準備柴油發電機備用。

「上次看到這麼多廠商準備柴油發電機，是921大地震之後，」他說。根據國發會公佈的淨零路徑，2050年的再生能源佔比會到6成，能夠快速起停的發電機組，會扮演跟再生能源互補的重要角色。

第二：減碳為王，天然氣取代柴油已成趨勢

隨著減碳有價與碳費考量，燃燒重油或燃煤的發電機組改為天然氣，再也不只是電力業者的專利，而已經擴及一般製造業的緊急用電需求。

然而，天然氣的取得條件比較嚴苛，必須要靠近管線，否則運輸又會是一大頭痛。在台積電新廠所處的南科園區，已經有中油從永安接收站來的輸送天然氣管線，可說條件俱足。

儘管天然氣發電機設備成本將近柴油發電機的2倍，但在發電成本低，供電穩定，又有減碳需求的當下，投資的誘因大增。

只不過，企業自備發電機，通常是在印度或緬甸等基礎建設較不發達的國家，才比較常見。在電網系統完整，電力市場又高度自由化的國家，工業客戶往往不需自力救濟，而是由電力業者去煩惱。台灣電力穩定供應的責任，卻是由台電一肩扛起。

在能源必須轉型，電價漲不了、台電也難以迅速擴充發電廠的情況下，台灣企業邁入了用電自力救濟的新時代。台積電算是開了第一槍。

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