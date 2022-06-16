雲林水上電線桿末日奇景 你的賞鳥祕境 村民的慘痛回憶

【文 鄧凱元】

極端氣候帶來的災情，永遠改變了雲林海岸村的命運。在電線桿靜立的濕地奇景之下，海水淹過的良田與家園，再也回不來了。

位在與嘉義交界處的雲林縣口湖鄉台子村，堤防最近才加高。「每個月台子村會有兩次大潮。大潮時海水會淹到堤防，村莊常常要吃水。我們這邊水位一直上漲，土地一直下陷，水一年比一年高，不用多久，30年後這個海岸就要被淹了，」80多歲退休蚵農林歐說。

堤防加高，擋得住海水嗎？

海洋大學河海工程學系教授簡連貴，長年研究台灣的海岸線。2017年，根據聯合國氣候變化專門委員會（IPCC）的資料推估，2050年雲林沿海地帶，在全球升溫最劇烈的情況下，海平面可能上升28.71公分。

當同時遇上暴潮、地層下陷、海岸侵蝕等多重災害時，台子村因為地勢環境不佳，再加上人口老化、居民收入有限、地方財政能力等不利因素，將處於應變能力最弱的最高警戒等級。

在簡連貴的研究下，達到最高警戒等級的鄉鎮，為了因應應氣候變遷的挑戰，國土的利用，可能要思考後撤。

台子村，並不是唯一一個受到氣候變遷與極端氣候威脅的鄉村。位在台灣西部沿海的彰化、雲林、嘉義、台南等海濱地區，共同面對的問題是，沿海地區地勢低窪、海岸線受到侵蝕、地層下陷，而且農、漁民均緊鄰海岸線生活。未來，這群西部沿海居民，恐怕成為氣候變遷首當其衝的第一排受災戶。

兩公尺、半個樓層陷到地下

與六輕隔海相望的雲林縣台西鄉，因為緊鄰海岸線，舊時被稱為海口。過去20、30年，台西鄉是全台地層下陷最嚴重的地區之一，累積的下陷量達2公尺以上。走在村裡，早期的紅磚黑瓦住家，半個屋子幾乎都陷入了地底下，原本的窗戶，如今都已經在胸口左右，因而成為了廢棄建築。

雲林地區因為沒有大型蓄水設施，當地的農業、漁業，甚至工業長年都仰賴鑿地下井取水。

綺麗水色下，失去的生計

其實，不用等到2050年，氣候變遷與極端氣候對雲林的衝擊，已經顯而易見。台西鄉往南約半個小時車程，鄰近台子村的口湖鄉湖口村，就是極端氣候的受害者。

1986年，罕見從西部登陸的韋恩颱風，在濁水溪口登陸，造成雲林、彰化、南投、嘉義、澎湖嚴重災情。光在雲林就有約40人死亡、4000戶房屋全倒或半倒。而且，颱風對當地的災難，並沒有隨著時間而退去，而是永遠改變了當地村民的命運。

在湖口村村長吳麗花家旁，步行不到5分鐘的湖口濕地，已經成為野鳥的天堂，假日也有不少遊客會到此地賞鳥與攝影。但在波光粼粼的濕地裡，卻有兩根高聳的電台天線，佇立在水裡，而旁邊一整排，專門供應天線電力來源的電線桿，也浸泡在水中。

湖口濕地因為特殊的水上電線桿奇景，成為不少人特地造訪的景點。但諷刺的是，這個奇景卻是湖口村村民的慘痛回憶。

原本，屬於中央廣播電台口湖分台的天線，是座落在陸地。但吳麗花記得，韋恩颱風時，海水衝破海堤，天線因此沒入水中。現在，連維修天線的工程人員，都要搭著竹筏才能到達。

人口外移，學校開不成班

吳麗花指出，湖口村人口外移與老化的情況很嚴重，以前村子裡的學校，一個年級還有兩班，但是最近常常連一個年級，都達不到最低兩個人的下限，而開不成班，「所以現在我們沒有5年級，也沒有6年級。」此外，村子現在有200多戶常住，就有10、20多戶屬於中低收入戶。

經濟部水利署的推估指出，現有雲林堤防的防護力仍足以因應暴潮，但若發生潰堤，雲林的麥寮、台西、口湖等地，將有不少的村莊會全部泡在水中。氣候難民可能不是在遙遠的吐瓦魯，而是在台灣的沿海地帶。

專家：很難、很難

然而，正協助政府研擬「海岸管理計劃」的簡連貴坦言，以現有的措施來看，沿海的劣化土地如何在氣候變遷的挑戰下進行管理與開發，「很難、很難。」

能做什麼？簡連貴說，從日本的經驗來看，單單是傳統的工程手段，例如加高堤防等，很難對抗氣候變遷與極端氣候。

必須重新思考，如何和水共存，像是威尼斯，並且要加強海岸線的環境監測。同時，未來的國土利用，也應納入氣候變遷與災害潛勢分析，才能減少災害的衝擊。人定勝天的假設，在台灣的沿海，恐怕已經不管用。

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