短短10分鐘就忘記對方名字 32萬台灣人恐將面臨「長新冠」後遺症？

【文 林以璿】

未來台灣可能有數十萬新冠康復者，面臨「長新冠」困擾。《天下》專訪在美國、德國的台籍醫生，將當地因應新冠後遺症的經驗，與台灣讀者分享。究竟哪些人是「長新冠」高風險族群？又該如何避免或減緩其影響？

新冠康復之後，才是許多人惡夢的開始。目前在德國波茨坦的綜合醫院擔任復健科住院醫師的林庭均，就在當地看過許多這樣的案例。一個患者，已經來看診5個星期，「每次談話前我們都會跟他說治療師的名字，但短短10分鐘談話之後，他還是忘了治療師叫什麼，」。

記憶力變差，是感染新冠病毒後出現的長期症狀之一。去年10月被世界衛生組織正式定義為「長期新冠肺炎」（long-COVID，簡稱「長新冠」）。長新冠的患者，通常在染疫後的3個月內出現疲勞、記憶力變差或呼吸困難等症狀，並持續數週、數月甚至長達一年。

隨著台灣的確診數字升高，長新冠的問題，也逐漸威脅台灣。根據美國疾病管制中心於5月24日發布的報告，約有20%的青壯年與25%的65歲以上長者，會出現長新冠的情形。以此換算，光是目前的確診者，未來就有至少有32萬人需要面臨長新冠的問題。

「長新冠」的原因可能是病毒導致的慢性炎症

究竟長新冠從何而來？美國醫學會（American Medical Association, AMA）指出，大概可概分為3種類型。

首先是病毒直接造成的傷害，如肺部纖維化。其次是住院造成的身體損傷，例如肌肉無力、體力衰退，「這在任何長期臥床的疾病中都很常見，通常都需要復健科介入，獲得一定的改善效果，」在美國賓州的雷丁醫院（ Reading Hospital）擔任復健科住院醫師的張敬恆分析。

而第三種則是在康復後才出現的症狀，這也是目前最無法確定原因的長新冠類型。美國梅約診所重症加護病房主任桑哈維（Devang Sanghavi） 指出，「我們仍在試圖了解造成症狀的機制，但可以肯定的是，這與免疫系統或體內發炎有關聯。」

儘管對於長新冠對所有科學家來說，都是全新的領域，但是目前的研究，大約可歸納出三點結論。

一、不是重症才有長新冠！3／4患者非重症病人

根據非營利組織 Fair Health根據2021年10月1日至2022年1月期間，美國最大私人健康保險索賠資料庫的資料中的7萬8000名患者進行分析，發現有75.8%的長新冠患者，並未因染疫而住院。甚至連無症狀感染者，都可能有長新冠問題。

二、女性、肥胖、老人及呼吸衰竭者，長新冠風險更高

根據國際期刊《刺胳針呼吸醫學》（Lancet Respiratory Medicine）於4月底發表的一項研究，追蹤了從39家英國醫院出院的2320名患者，發現女性從長新冠完全康復的可能性比男性低33%。《英國醫學期刊》則指出，老人出現長新冠的風險比65歲以下族群高了2倍。其他包括肥胖、呼吸衰竭，也都被列為危險因子。

三、疫苗預防長新冠效果有限

國際期刊《自然醫學》（Nature Medicine）於5月25日發表研究，分析美國退伍軍人健康資料庫的中15萬確診者的數據，發現與未接種疫苗的新冠感染者相比，接種過疫苗但感染新冠病毒（突破性感染）者，長新冠的風險略降低15%。

即時治療很關鍵！從日常著手預防長新冠

曾任美國嘉惠爾醫院醫學主席的洛杉磯家庭醫學科開業醫師陳筱芬，已為超過百名新冠患者治療追蹤，她認為，出現嚴重長新冠的患者，大多有「拖延治療或是根本沒治療」的問題。

「今年3月開始，美國的社區診所才能開立輝瑞的口服藥（Paxlovid），」她指出，台灣的疫情高峰比其他國家晚，若是適度開放口服藥條件，提高投藥效率，或許能降低台灣病人的長新冠問題。

陳筱芬還分享自己在臨床上給予確診者避免長新冠的建議，包括地中海飲食、補充綜合維生素、益生菌，可以降低體內慢性發炎情形。「油炸物已被認為是導致身體發炎的因子，所以我們也會建議患者不要吃，」張敬恆也補充。

確診者不該忽略運動的重要性，即使是臥床，也可透過抬腿、抬手，達到運動的成效，而日常生活中練習透過腹部深呼吸，也有助於改善困擾最多長新冠患者的呼吸困難問題。

「長新冠對任何國家都還是個新議題，目前大家只能用想到的方式，讓身體處於較健康的狀況，儘量不留下任何長新冠的機會，」陳筱芬說。

【延伸閱讀】

超越輕軌、衛武營！YouBike2.0為何躍升高雄最有感建設？

比特幣、以太幣血崩 發生什麼事？

如果你一直還沒有感染新冠 可能不只是運氣好

「退休後，我簽了放棄急救同意書」 林懷民與他的「最後一本書」

擔心太晚存退休金？專家：善用幾項優勢，50歲開始儲蓄也來的及

※更多精彩報導，詳見《天下雜誌》網站。

※本文由天下雜誌授權報導，未經同意禁止轉載