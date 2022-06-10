沒落的澡堂復活、鐵道高架下變特色商圈　日本人興起「家附近微旅行」

【文／歐陽辰柔、吳雨潔；圖片／野島剛提供】

日本人旅行習慣變了！不但東京名產「滿員電車」消失，還興起探索自家附近的微觀光。或是下班不回家，來一趟沒有計劃的近郊之旅，發現不一樣的旅行意義。

過去兩年疫情肆虐，許多人的價值觀因此改變。看在新聞工作者野島剛的眼裡，這影響人們旅行的習慣：從前旅行一定要去沒去過的地方、吃沒吃過的料理，現在反而流行在既有的生活圈中，創造旅行的氛圍。

最明顯的例子，是日本各地的大眾澡堂再度變得興盛。日本從古代便有「錢湯」，也就是收費大眾浴池的文化，20世紀後因為家戶設備的進化而沒落，最近又捲土重來。

這些整修後重新開幕的大眾澡堂，只要大約100元台幣就能入場，有三溫暖、按摩機，還新增像漫畫閱讀區等空間，不管年輕男女或家庭都喜歡去。野島剛自己也常去，「泡完澡後會流汗，這時坐著喝點啤酒、看看漫畫，很瀟灑吧！」

大眾浴池翻新，空間變得寬敞舒適，還可以喝啤酒。（野島剛提供）

他也觀察，待在家中的空閒時間變多，也讓更多人把注意力轉移到文化層面，藝術旅行變得熱門。

諸如東京都港區的根津美術館，或靜岡縣熱海市的MOA美術館，不但可以觀賞畫作，也能順道在館內用餐、逛庭院，完成一日小旅行。

過往講起美術館，日本人只想到像大都會藝術博物館這種國際級場館，但如今發現國內也有厲害的創作，願意多花時間欣賞。也有飯店抓住商機，如星野集團推出套裝的藝術小旅行，和過去只專注在美食和風景的情況不同。

更有趣的是，與其苦等出國，更多人乾脆進行「腦內海外旅遊」。這兩年東京都內由日本業者開設的台灣料理店明顯增加，「可以早上喝豆漿，中午吃牛肉麵，下午逛誠品，晚上去台菜餐廳！」雖然也有其他國家的店鋪，但台灣是最活躍的。

賣刈包、鹹豆漿的台式早餐店出現排隊人潮。（野島剛提供）

今年3月，日本知名旅遊刊物《るるぶ》（RuRuBu）還出了一本教導如何在東京完成台灣之旅的特輯「るるぶ台灣in Tokyo」。還有旅遊業者推一日巴士觀光，帶團四處體驗台灣味。

對於台灣旅客，野島剛則建議，包括福井縣、石川縣、富山縣等北陸地區，過去較少受到關注，但其實是寶地，有山有海有美術館，人情味非常濃厚。

富山縣魚津市的甜蝦滋味誘人。（野島剛提供）

從東京搭新幹線到石川縣的金澤市只要2.5小時，旅遊期間不妨撥個兩天來玩。而且一定要嘗嘗北陸料理，這裡受京都影響，口味較清淡，食材十分新鮮，白蝦、鱒壽司、在地美酒都值得一試。

（野島剛提供）

【旅人攻略】野島剛

最推薦的日本／北陸地區福井縣、石川縣、富山縣

疫後旅行趨勢／在既有生活圈中，創造旅行的氛圍

想對台灣人說的話／北陸三縣面對日本海，海鮮一絕，值得來玩。

鐵道高架下商圈，在開放空間逛街

「因為Workation盛行，愈來愈多人搬離城市。許多人自駕前往郊區、嘗試露營，地方鄉鎮也紛紛推出小木屋露營地，」嫁到日本的文字工作者明太子小姐（劉季茹）觀察疫情間旅遊的改變。

她笑著說，最明顯的是「東京名產『滿員電車』消失了。路上有愈來愈多人悠哉滑著Luup（電動滑板車）或騎腳踏車，也更常細細探索自家附近景點。」

東京街上的共享電動滑板車Luup。（明太子小姐提供）

「我喜歡騎著腳踏車，逛這幾年剛完工的鐵道高架下，許多意想不到的小店，」以前的電車高架橋下，有許多閒置空間，近幾年，東京掀起再利用熱潮，例如在新宿、下北澤等地的鐵道高架下設置商業區，蓬勃發展，蔦屋書店也進駐中目黑高架下，帶動附近愈來愈多特色店。

東京出現更多露天、半開放式店鋪，過去擁擠的城市，變得悠哉舒適。圖為二子玉川高島屋的屋上庭園。（明太子小姐提供）

高架下的店鋪多是開放空間，「很像台灣夜市的熱鬧氛圍，可能右邊是居酒屋、左邊有投幣洗衣店、再過去是眼鏡行，逛起來超級有趣，不必先做功課，就能吃吃買買。」

東京也出現更多有露天庭園、半開放式的餐廳跟咖啡店，並新增外帶服務，方便帶去附近公園野餐。

淺草街區不若以往擁擠。（明太子小姐提供）

這兩年，淺草、迪士尼的人潮都清閒了，不若過去擁擠，城市顯得悠哉恣意，東京也讓人更容易親近了。

（明太子小姐提供）

【旅人攻略】明太子小姐

最推薦的日本／宮下公園、澀谷線流（Shibuya Stream）、下北澤高架下、晴空塔高架下、中目黑高架下等

疫後旅行趨勢／Workation的流行，更常探索自家附近景點，也增加親近自然、露營的頻率

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搭夜車一人旅行，零食、啤酒作陪

「爬上鳥取沙丘的頂端，筋疲力竭時瞬間視野變得開闊、眼前一片大海，是很棒的享受，」誠品生活日本橋店店長竹內朝子說道。

享受一個人靜謐時光的旅行方式，在日本蔚為流行。圖為竹內自己會去的鳥取砂丘。（竹內朝子提供）

上班地點鄰近東京車站的她，偶爾會下班不回家，搭整夜的臥鋪列車，前往遠方的鳥取縣，途中買些零食和啤酒作伴，沉浸在一個人的時光中。

下班不回家，買啤酒搭臥鋪列車去看海，是竹內朝子最愛的私人小旅行。（竹內朝子提供）

像這樣的獨自旅行，因為不會與他人過度接觸，疫後成為熱門的休閒選項。其他像「一人露營」、「一人車內住宿旅行」也都很受歡迎。

也有人乾脆把閱讀當旅行，例如《るるぶ》就推出《るるぶ宇宙》，以脫離地球的究極宇宙妄想之旅為主題，兼具知識和娛樂性。她認為這也反映出人們追求靜謐時光的想望。

還有另一種玩法，是自宅附近小探險，配合各地方政府發放優惠券，鼓勵民眾把消費留在家鄉。老家在神奈川的她，就去住了離家步行只要二十分鐘的老旅店，還參加京濱工業地帶的渡輪夜遊，都是過去沒有的體驗。

（竹內朝子提供）

【旅人攻略】竹內朝子

最推薦的日本／東京翻新的車站、新飯店

疫後旅行趨勢／一人旅行、自宅附近小探險

想對台灣人說的話／日本之前為了奧運做了很多迎賓的準備，希望大家能來看看這幾年日本的改變。

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