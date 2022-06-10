如何降低新冠重症死亡？專訪韓國衛福部官員：守住長照機構是關鍵

【文／彭子珊；圖片／Getty Images】

今年以來，台灣確診新冠肺炎總數已經超過144萬人，如何把重症死亡人數降到最低？《天下》專訪可說是「韓版羅一鈞」的韓國衛福部公衛政策局局長朴香，回顧已過疫情高峰的韓國，走出Omicron疫情的三個教訓。她坦承，沒有守住安養機構，成為佔35%死亡的重災區，「有一點遺憾。」

在台灣肆虐中的Omicron病毒，每天都奪走數十個生命。

疫情指揮中心指揮官陳時中一再強調，希望能守住致死率，不要超過千分之1，他引用的是韓國在今年這波疫情的平均致死率，相較鄰近國家，香港約為千分之8、日本千分之2的水準，表現的確較佳。

但光從這數字，其實看不到韓國疫情的全貌。

這千分之1，其實代表的是，台灣數十倍人數的大量死亡。依照韓國保健福祉部的數據，今年1月24日開始到4月底，Omicron造成韓國近1627萬人確診，1.6萬人死亡。

也就是說，病毒就像海嘯襲來一般，在短短3個月，感染了韓國將近三分之一的人口。因為感染母數太高，儘管數字看來致死率不高，但最後依舊死傷慘重。

相較之下，台灣今年截至5月24日，144萬人確診，約6%人口感染，701人因疫死亡。

現在韓國已走出疫情，將在6月1日開重新開放外籍觀光客與商務旅客入境。但這個與台灣社會經濟、地理結構有諸多相似之處的鄰國，因應疫情的得失，有哪些值得還在疫情高峰的台灣借鏡？

在韓國世宗政府大樓接受《天下》視訊採訪，中央災害管理總部（CDMH）負責流行病管控與統籌的韓國保健福祉部（相當於台灣衛福部）官員朴香（Park Hyang）坦承，Omicron確實來得太快，有點措手不及。

一頭俐落短髮的她，是朝鮮大學醫學博士，去年7月上任韓國保福部公衛政策局局長。朴香可說是台灣防疫指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞的韓國版，她負責防疫政策背後的執行與資源整合，也是韓國防疫記者會上的熟面孔，《紐時》等國外媒體常引用她的談話。

負責防疫執行的保福部公衛政策局局長朴香指出，疫情失控和第三劑疫苗施打的時機有關。（圖片來源：韓國保健福祉部提供）

韓國疫情教訓一：第三劑太晚打

朴香認為，初期疫情失控的關鍵之一，是施打第三劑新冠疫苗的時間，「稍微晚了一步。」

去年6月，韓國多數人就完成了第二劑接種，若按照疫苗生產公司和韓國食品醫藥品安全處（MFDS）的說法，保護力應該可以維持6個月，但事後發現，其實沒這麼長。

結果，9月就開始發現單日新增確診人數再次衝上3000人。

儘管韓國去年10月就開放第三劑接種，但是從高危險群逐漸往下開放，再趕緊加快施打速度，將疫苗施打間隔時間從6個月降到一半。即便如此，Omicron入侵的今年初，韓國整體第三劑疫苗施打率還不到五成。

然而，儘管率先接種的60歲以上長者跟高危險群都打到第三劑，朴香表示，因為許多韓國青少年尚未接種的關係，最後在家戶傳播中感染了老年人。

「就在Omicron肆虐的時候，第三劑疫苗還來不及發揮效用，所以雖然（3月時）第三劑接種率將近80％，療養醫院、安養中心等相關設施仍然增加了不少死亡病例，」朴香解釋。

眼看著高齡確診者快速增加，韓國政府就把原先六成的輕症居家照護比例拉高到95%，將醫療資源轉到重症老人，也設立「密集管理小組」，讓醫療機構每天兩通電話關懷確診長者。

韓國疫情教訓二：安養機構成重災區，佔35%死亡

然而，韓國保健福祉部的統計顯示，韓國60歲以上打滿三劑的比例超過89%，比台灣65歲以上的七成高出許多。韓國第三劑清一色打的都是mRNA疫苗，理應有九成的重症預防率，為什麼最後還是出現這麼多重症死亡？

主要因為，韓國的安養設施、療養醫院，還是成了群聚感染頻傳的疫情重災區。根據韓國衛福部統計，今年2到4月的Omicron大流行期，韓國就有超過5700位安養機構或療養醫院的住民染疫身亡，佔所有死亡人數的35%。

朴香表示，其中相當高比例的死者，沒有接種過疫苗。

主要原因與台灣狀況類似，來自「恐懼」。而且，老年人長期臥床無法表達自己意願，「從子女的立場來說，他們對於接種特別不安，認為不幫長輩接種較好，擔心若有副作用的話可能會讓長輩更痛苦。」

而且，在對抗Delta的時代，都是把確診者移出機構隔離。但Omicron的傳播速度太快，確診患者增加太多，無法讓所有確診病例都送進醫院隔離，後來就改變策略，讓確診者都留在機構裡隔離、治療。

類似的狀況，也正出現在台灣。

長照機構若照護人力缺乏，也會導致確診長輩病情加速惡化。（圖為示意圖，謝佩穎攝）

基隆長照產業協會常務理事、私立慈安老人長期照顧中心負責人施冠榮舉例，他去年也曾協助染疫的長照住宿型機構，把感染的住民移到檢疫旅館，但最後發現不只病毒傳播鏈無法完全斷絕，照顧過程也困難重重。例如，光是旅館的床就不像機構裡的醫療用床，可以防止長輩睡覺翻身後跌到床下，安全等級就有落差。

但確診住民留在機構，一旦出現多人群聚感染，內部空間還要分為紅、黃、綠三區，確保有病毒的紅區跟乾淨的綠區設計，可以讓感染和未感染的住民、工作人員都劃清界線，讓許多小型機構感嘆吃不消。

「回顧過去，我覺得有一點滿遺憾的，」朴香坦言，Omicron造成確診患者增加太快，無論是在醫院或安養機構都面臨人力吃緊，也是疫情變嚴重的原因之一。

她舉例，像是出現肺炎的高齡患者，只要時常翻身、改變姿勢，病情就能明顯好轉。但安養機構裡的照護人力缺乏，也會導致確診者的病情加速惡化。

韓國疫情教訓三：老人無法吞嚥帕克洛維，投藥不如預期

照理說，這些在機構裡染疫的長者，多半可以在發病初期使用默沙東的莫納皮拉韋（Molnupiravir）和輝瑞的帕克洛維（Paxlovid）兩種口服抗病毒藥物，及早預防惡化為重症。

但朴香發現，儘管韓國去年就開始提供帕克洛維口服藥，是亞洲最快的國家之一，但最後使用量卻不如預期，原因之一，就是「醫護人員表示，很多臥病在床的老年人，因為吞嚥問題而無法服藥，讓他們傷透腦筋。」

一位外商藥廠的一位主管也提到，自己的父親就在安養中心，也是透過鼻胃管來進食，確診5天內有醫師診斷開藥莫納皮拉韋。她詢問，為什麼不吃效果最好的帕克洛維，安養中心並未回應。

但她推測，應是輝瑞帕克洛維給醫療照護提供者的用藥說明書中就特別提到，「錠劑需整顆吞服，不得咀嚼、分開或壓碎。」

但許多臥床、鼻胃管餵食的住民無法吞藥，只好換成膠囊型的莫納皮拉韋。

亞東醫院感染科主任楊家瑞也在5月21日指揮中心舉辦的線上研討會提到，「帕克洛維的成分不適合管灌，也無法明確知道直接磨粉灌食，會不會干擾藥效。」

輝瑞台灣分公司則回應《天下》，這部份確實是臨床醫師的判斷，目前還沒有文獻可以看出這樣服藥的差異，但輝瑞仍在做試驗，需要時間才能看出結果。

疫情高峰當前，韓國用了半年時間走向與Omicron共存，台灣能不能記取韓國的經驗，把重症死亡的人數降到最低，是此時每個人的衷心盼望。

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