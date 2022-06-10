內需熄火、保4落空　台灣景氣烏雲罩頂，開放國門能解凍經濟？

【文／盧沛樺；圖片／謝佩穎攝】

原打算靠內需帶動成長的台灣經濟，在與病毒共存下，情況不樂觀。通膨與升息烏雲罩頂，也把投資和出口拉下水，企業主對下半年景氣憂心忡忡。經濟保4幾乎確定落空，過去一年多的好日子，已提早曲終人散。

隨著單日確診人數衝破萬人，服務業過去2年如洗三溫暖的日子，現在又凍到骨子裡。

週五正午時分，鄰近台北車站的南陽街，店家雖有人潮，但不見大排長龍，店內座位坐不滿，打工阿姨不必忙著盛盤，只好躲進廚房揉抹布。「人會愈來愈少，高峰還沒來啊，」阿姨悲觀地說。

在附近補習班工作十多年的盧小姐，也是第一次遇到便當店晚上不開了。因為學生遠距上課，以前補習街的便當店，晚餐以學生族群為主，現在客人沒了，乾脆拉下鐵門。

觀光旅宿業更慘。全國商業總會調查，旅行業、遊覽車業和觀光區的旅館業，受打滿3劑才能參加團旅的政策衝擊，5月業績較3月衰退9成，嚴重者幾乎歸零。

「國旅團客大部份是老人會，但老人家打3劑比例比一般人低，新制上路，就全部掛掉，」商總理事長許舒博解釋。

這些因為疫情陷入愁雲慘霧的行業，正為台灣經濟蒙上成長陰霾。

疫情拖長，憂不見報復性消費

去年經濟成長率超過6%，主要受惠於外需熱絡。原先預期，今年台灣經濟動能將由內需消費接棒，如今經濟引擎看來欲振乏力。

主計總處年初預估全年經濟成長率4.42%，其中民間消費成長超過5%，受惠於企業加薪，民眾有錢消費，全年民間消費可望突破10兆台幣。不到半年，主計總處更新預測，將民間消費大幅下修2個百分點，剩下3.1%。「上次預估時，本土疫情還不像現在這樣升溫，俄烏戰爭的影響也還沒考量進去，因此這次才下修，」主計長朱澤民解釋。

受民間消費大幅修正，全年經濟成長率也下修至3.91%，確定保4落空。

明明不像去年三級警戒，餐廳仍開放內用，為什麼業者抱怨今年情況更慘？

許舒博解釋，因為確診人數太多，民眾為了自保，自動閃避，「去年大家宅在家消費，現在大家花時間去驗PCR、買快篩。」

當確診高峰過去，是否像前2年重演「報復性消費」？許舒博給了令人心寒的答案，「不會。」

他認為，與病毒共存下，確診數不會馬上下降，意味著疫情會拖長，民眾擔心染疫的後遺症，導致出門消費意願低迷。

疫情還不是唯一的壞消息。今年財政和貨幣政策同時緊縮、股市大跌、通膨蔓延，讓家庭收支變得左支右絀，亦不利消費。

「去年政府發五倍券，鼓勵民眾出門消費，」中央大學經濟系教授吳大任解釋，「但央行3月升息，雙北的房貸族很有感，如果6月再升息，家庭收支狀況會再惡化。」

唯一的好消息是，若下半年開放國門，外國旅客可望為內需補位。但效果多大，尚不明朗。

KKday營銷長黃昭瑛觀察，從近期居家隔離鬆綁的速度來看，放寬出入境防疫政策，可樂觀期待。但考量隔離、檢疫措施，旅遊成本提高，加上潛在染疫風險，開放初期，消費者會較謹慎。

冷清2年多的機場，下半年開放國門之後，外國旅客可望為內需補位。（謝佩穎攝）

吳大任是徹底的悲觀派。他說，美國把台灣列入高風險國家，「即使我們開放國門，也沒人要來。」

不只消費跛腳，連2年撐起高成長的出口和投資，前路滿地碎石，一不小心就會被絆倒。

中國封控效應，外銷訂單翻黑

近因是中國封城，衝擊大量在台灣接單、中國生產的台商。4月外銷訂單負成長5.5%，中止連25個月正成長。經濟部解釋，中國大陸封城對訂單影響，比原先預期還大。

經濟部的最新報告指出，上海、蘇州台商5月雖已逐步復工，但部份電子大廠僅恢復約5成產能，即便6月產能完全恢復，仍須視上游原物料供應、員工返工及物流恢復情形，預計台商企業第2季生產及營收仍受影響。

「下半年為電子業旺季，若中國封控延長，對我國在中國組裝的電子零組件相關產業，衝擊將比上半年大，」經濟部示警。但經濟部也說，若中國下半年解封，訂單遞延效果將挹注我國外銷訂單動能，下半年可望持平或正成長。

更大的威脅，來自美國經濟陷入衰退風險。

美國衰退，台灣出口首當其衝

吳大任解釋，這次通膨跟以前不同，主要受烏俄戰爭、中國清零封城影響，供給面萎縮，短期還看不到盡頭；但央行升息，只能壓抑需求，倘若供給和需求同時下滑，全球交易量一定萎縮。

「美國佔全球消費超過3成，如果全球貿易量下來，台灣很多出口屬於非必要支出，像手機零組件，台灣出口首當其衝，」吳大任憂心忡忡。

因為當經濟衰退，個人荷包變扁，錢會先花在必要性支出，如食物、能源，排擠非必要性消費。

去年底，《天下》調查2000大CEO對今年景氣展望，近7成企業主表態樂觀，甚至比疫情前還樂觀。但不到半年，市場氛圍逆轉，企業主已在為經濟衰退做準備。

「大家原本是用成長的角度去看，但去年沒料到戰爭、疫情，通膨和量化緊縮也在變化，現在大家比較擔心需求，」資誠聯合會計師事務所暨聯盟事業副執行長劉鏡清說。

景氣烏雲罩頂，台灣難得一見的大投資潮恐急踩剎車。「通膨加重生產成本，升息也不利投資，今年廠商投資決策面臨更大考驗，」中經院經濟展望中心主任彭素玲預測。

內需熄火、出口和投資隱憂浮現，過去一年多的好日子，已提早曲終人散。

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